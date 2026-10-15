Θάνατος Μαζωνάκη: Δύο φιαλίδια εντοπίστηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου – Τι περιέχουν

Νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου εντοπίστηκαν δύο φιαλίδια με πιθανό Anexate. Η κουβέρτα και ο φλεβοκαθετήρας εξακολουθούν να μην έχουν βρεθεί, ενώ στο γραφείο του κατηγορούμενου γιατρού δεν εντοπίστηκε κάτι.

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Κοινωνία

Ιατρείο, Κολωνάκι, Θάνατος Μαζωνάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο φιαλίδια, τα οποία φαίνεται πως περιείχαν Anexate, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια νέας έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, που συνδέεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η αιφνιδιαστική έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από εντολή του ανακριτή για νέο, εξονυχιστικό έλεγχο του χώρου, στην οποία συνέβαλαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και μαρτυρίες εργαζομένων.
  • Ενώ δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη η κουβέρτα και ο φλεβοκαθετήρας, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων ενημέρωσαν ότι η έρευνα έγινε για να αποδεσμευθεί ο χώρος του ιατρείου.

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Δύο φιαλίδια, τα οποία φαίνεται πως περιείχαν Anexate, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια νέας έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, που συνδέεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Το Anexate αποτελεί το αντίδοτο της μιδαζολάμης, της πρώτης κατασταλτικής ουσίας που χορηγήθηκε στον τραγουδιστή.

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Η αιφνιδιαστική έρευνα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από εντολή του ανακριτή για νέο, εξονυχιστικό έλεγχο του χώρου. Σύμφωνα με το Star, στην απόφαση αυτή συνέβαλαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και μαρτυρίες εργαζομένων.

Εργαζόμενη είχε αναφέρει σε τηλεοπτική εκπομπή ότι στο ιατρείο υπήρχαν στοιχεία που σχετίζονταν με τις ουσίες της μέθης, κάνοντας αναφορά στην προποφόλη, τη μιδαζολάμη και το Anexate. Παράλληλα, είχε μιλήσει για ένα κλειδωμένο συρτάρι, το οποίο άνοιγε μόνο η γιατρός.

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Η έρευνα στο ιατρείο

Οι αστυνομικοί παρέμειναν στον χώρο για περίπου δύο ώρες, ενώ η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα και των δύο δικηγόρων των προφυλακισμένων γιατρών.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν τα δύο φιαλίδια που φαίνεται πως περιείχαν Anexate. Αντίθετα, στο γραφείο του κατηγορούμενου γιατρού δεν βρέθηκε κάτι.

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Την ίδια ώρα, εξακολουθούν να μην έχουν εντοπιστεί η κουβέρτα με την οποία είχαν σκεπάσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και ένας φλεβοκαθετήρας.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων ενημέρωσαν ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αποδεσμευθεί ο χώρος και να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Οι γιατροί είχαν ζητήσει να μην συνεχίσουν να επιβαρύνονται οικονομικά για το ιατρείο.

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