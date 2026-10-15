Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Σοκάρουν οι καταγγελίες πρώην εργαζόμενης στο ιατρείο του Κολωνακίου – «Ήταν πάρα πολύ χλωμός, σχεδόν άσπρος»

Νέες μαρτυρίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» του Πέτρου Κουσουλού, με πρώην εργαζόμενη στο ιατρείο της 56χρονης γιατρού να περιγράφει όσα, σύμφωνα με την ίδια, συνέβησαν κατά τη διάρκεια των θεραπειών, αλλά και τις δραματικές στιγμές πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η πρώην νοσηλεύτρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη χρήση ιατρικού μηχανήματος, στον έλεγχο που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, καθώς και στις προσπάθειες αντιμετώπισης του περιστατικού.

Οι καταγγελίες για το μηχάνημα των θεραπειών

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το προσωπικό δεν γνώριζε πώς λειτουργούσε το μηχάνημα που χρησιμοποιούνταν σε συγκεκριμένες θεραπείες, ενώ η ίδια εξέφρασε φόβους για τη διαδικασία, λόγω της μεγάλης ποσότητας αίματος που, όπως περιέγραψε, έβγαινε εκτός του σώματος.

«Όταν το πήρε, μας είπε ότι πήρε ένα μηχάνημα. Το δούλευε στην αρχή μια αναισθησιολόγος. Δεν μας άφηνε να πιάνουμε το μηχάνημα και ευτυχώς, θα πω τώρα. Δεν ξέραμε ούτε καν πώς δούλευε. Κάθε φορά στις θεραπείες και στα δύο δωμάτια υπήρχε ένα μόνιτορ που συνδέαμε για μετρήσεις, παλμούς, οξυγόνο, σφίξεις», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των θεραπειών ορισμένοι ασθενείς παρουσίαζαν πτώση της αρτηριακής πίεσης, ενώ αναφέρθηκε και σε έλεγχο που φέρεται να έγινε στο ιατρείο το καλοκαίρι του 2025, υποστηρίζοντας ότι διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά.

«Το περασμένο καλοκαίρι, το 2025, ήρθαν για έλεγχο κάποια στιγμή. Ήμασταν με τη γιατρό σε ένα περιστατικό, γυναικολογική θεραπεία, και χτύπησε η γραμματέας την πόρτα, ζήτησε τη γιατρό. Βγήκε, αλλά δεν μπήκαν. Το μηχάνημα ήταν μέσα, αλλά δεν μπήκαν μέσα. Τα μηχανήματα είναι μεγάλα. Πέντε λεπτά κράτησε ο έλεγχος και έφυγαν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η τελευταία συνάντηση και οι δραματικές στιγμές

Η πρώην εργαζόμενη περιέγραψε και την τελευταία συνάντησή της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μία ημέρα πριν από τον θάνατό του. Όπως ανέφερε, ο τραγουδιστής επισκέφθηκε το ιατρείο την Τρίτη και επέλεξε να κάνει υδροθεραπεία, ενώ φαινόταν κουρασμένος, αλλά ευδιάθετος.

«Ήταν καλά, ήταν ήσυχος, την ήθελε τη θεραπεία. Ήταν πάρα πολύ καλός. Φαινόταν κουρασμένος, αλλά ευχάριστος. Κοιμήθηκε για μισή ώρα και μετά μου είπε “θα τα πούμε την επόμενη ημέρα”», αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής.

Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με την ίδια, η θεραπεία είχε ήδη ξεκινήσει όταν εκείνη έφτασε στο ιατρείο. Περίπου στις 16:00, όπως υποστήριξε, αντιλήφθηκε ότι είχε προκύψει σοβαρό πρόβλημα, καθώς οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να βοηθήσουν.

«Εγώ τον είδα όταν ξεκίνησε ο πανικός, γύρω στις 4, που φώναξαν και τον γιατρό. Μπήκε στο δωμάτιο βιαστικός γιατί κατάλαβε ότι δεν πήγαινε κάτι καλά. Γύρω στις 4:10 ήρθε η γιατρός και μου λέει “θα κάνεις ένα τηλέφωνο στην αναισθησιολόγο να ζητήσεις αν υπάρχει αντίδοτο της προποφόλης”. Μου είπε εκείνη ότι δεν υπάρχει αντίδοτο», επεσήμανε.

Η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι η γιατρός τής ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο, προκειμένου να ρωτήσει αν υπήρχε αντίδοτο για την προποφόλη. Περιέγραψε, ακόμη, προσπάθειες ανάνηψης από τον γιατρό, αναφέροντας ότι ο τραγουδιστής ήταν εξαιρετικά χλωμός και ότι οι εργαζόμενοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

«Έψαχνε στο ιατρείο, βρήκε απινιδωτή, τον πήρε δίπλα. Ξαναέρχεται πάλι και μου λέει “να πάρω τον κατασκευαστή γιατί δεν δουλεύει”. Τον έβαλε σε ανοιχτή ακρόαση. Τότε τον είδα. Τρόμαξα, γύρισα το κεφάλι. Ήταν πάρα πολύ χλωμός, σχεδόν άσπρος. Ο γιατρός προσπαθούσε να κάνει ΚΑΡΠΑ. Ήταν ξαπλωμένος με τα πόδια ψηλά. Ο πανικός ήταν όλος σε εμάς τις εργαζόμενες και στην κόρη του γιατρού. Φωνάξαμε το ΕΚΑΒ, είχαμε ανησυχήσει πάρα πολύ».

«Ο Μαζωνάκης πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ο ισχυρισμός της ότι, μετά το περιστατικό, ο γιατρός φέρεται να είπε στο προσωπικό: «Ο Μαζωνάκης πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Η ίδια υποστήριξε, επίσης, ότι αργότερα η γιατρός τής ζήτησε να μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης και να αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο στις 15:30.

Η πρώην εργαζόμενη αμφισβήτησε, παράλληλα, την ώρα θανάτου που, όπως είπε, είχε αναφερθεί, σημειώνοντας ότι κατά την εκτίμησή της υπήρχε σφυγμός περίπου στις 16:00.

«Ήμουν παρούσα. Μπορεί να μην ήμουν μέσα, αλλά εμπιστεύομαι την κρίση των δύο κοριτσιών γιατί είναι έμπειρες νοσηλεύτριες. Γύρω στις 4 υπήρχε σφυγμός, μπορεί να έπεφταν οι σφίξεις, δεν νομίζω ότι η ώρα θανάτου ήταν τόσο νωρίς στις 3:22», κατέληξε η καταγγέλλουσα.