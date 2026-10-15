Σάλος στη Βρετανία: Εκλεγμένοι αξιωματούχοι του Reform UK του Φάρατζ καταγράφηκαν με ρατσιστικά και σεξουαλικά σχόλια από κρυφή κάμερα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλούν οι αποκαλύψεις του ITV για το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, καθώς μέλη του κόμματος, μεταξύ των οποίων και εκλεγμένοι τοπικοί αξιωματούχοι, καταγράφηκαν από δημοσιογράφους με κρυφή κάμερα να προβαίνουν σε ρατσιστικά, σεξιστικά και βίαια σχόλια.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα του Φάρατζ έχει χάσει την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις, έπειτα από δημοσιεύματα σχετικά με τη χρηματοδότησή του, ενώ οι Εργατικοί ενισχύουν τη δημοτικότητά τους μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον νέο ηγέτη τους, Άντι Μπέρναμ.

Τα πλάνα από το ντοκιμαντέρ του ITV με τίτλο «Undercover: A Year in Reform», το οποίο πρόκειται να προβληθεί στις 18 Οκτωβρίου, αποκαλύπτουν περιστατικά που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Το δίκτυο έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα αποσπάσματα από την έρευνά του.

Ρατσιστικά και αντιμουσουλμανικά σχόλια από εκλεγμένους αξιωματούχους

Σε ένα από τα αποσπάσματα, άνδρας που συμμετείχε σε προεκλογική εκστρατεία για τις τοπικές εκλογές νωρίτερα φέτος αποκαλεί «παράσιτα» τους Ασιάτες ιδιοκτήτες ακινήτων και εκφράζει αντιμουσουλμανικές απόψεις. Ο ίδιος εξελέγη τελικά στο αξίωμα που διεκδικούσε.

Σε άλλο βίντεο, υποψήφιος στις ίδιες εκλογές συζητά το ενδεχόμενο να θάψουν χοιρινές μπριζόλες στο έδαφος, προκειμένου να εμποδίσουν την κατασκευή ενός τζαμιού.

Άλλος υποψήφιος χρησιμοποιεί επανειλημμένα έναν προσβλητικό χαρακτηρισμό για άτομα πακιστανικής καταγωγής, ενώ προβαίνει και σε σεξουαλικά σχόλια για συνάδελφό του, επίσης μέλος του Reform. Και οι δύο υποψήφιοι εξελέγησαν στη συνέχεια.

Warning: Distressing and graphic language An undercover investigation by ITV Exposure into Nigel Farage’s Reform UK has found multiple elected councillors and party candidates expressing racist views and using offensive language. ITV has obtained secretly recorded footage showing Reform officials from across England and Wales using violent, racist and sexist language. Councillors Alan Feeney, Chris Whelan and Jamie Campbell did not reply to our request for comment. Councillors Feeney and Whelan have since resigned from Reform UK. In a statement shared with ITV News, Reform UK said: “Where members, activists and councillors have clearly behaved inappropriately, investigations have commenced. In some cases, there have been suspensions and due process must be followed.” “Reform UK has improved and prioritised its vetting procedures, but from time to time, a handful of individuals who do not share our values will initially make it through vetting. This is the same for all organisations.” — ITV News (@itvnews) October 14, 2026

Αναφορές σε βία κατά μεταναστών

Σε διαφορετικό απόσπασμα, δημοτικός σύμβουλος του Reform εμφανίζεται να δηλώνει ότι θέλει «να βγάλει από τη μέση» τους παράτυπους μετανάστες που φτάνουν στη Βρετανία.

Άλλος δημοτικός σύμβουλος φέρεται να λέει σε δημοσιογράφο που εργαζόταν μυστικά ότι είναι «τόσο πολύ ακροδεξιός που είναι απίστευτο», εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να εκπαιδεύσει νεαρούς άνδρες σε στρατιωτικές τακτικές, ώστε να «μαζεύουν» μετανάστες.

Απαντώντας στις αποκαλύψεις, το Reform UK ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για περιπτώσεις στις οποίες μέλη, ακτιβιστές και δημοτικοί σύμβουλοι φέρονται να έχουν επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά. Όπως σημείωσε, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ήδη γίνει διαγραφές μελών, ενώ οι προβλεπόμενες διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν.

Το κόμμα υποστήριξε ακόμη ότι έχει ενισχύσει τους ελέγχους των υποψηφίων του και έχει δώσει προτεραιότητα στις σχετικές διαδικασίες, παραδεχόμενο, ωστόσο, ότι ένας μικρός αριθμός ατόμων που δεν συμμερίζονται τις αξίες του καταφέρνει κατά διαστήματα να περνά αρχικά από τον έλεγχο.

Παράλληλα, η αστυνομία διερευνά πιθανές παραβάσεις που σχετίζονται με το Reform UK, κυρίως ως προς τις δωρεές προς πολιτικά κόμματα και την ενδεχόμενη παραβίαση των εκλογικών κανόνων για τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό.