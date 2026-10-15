Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία – Πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια, δείτε βίντεο

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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 14χρονος στην Κωνσταντινούπολη, όταν υπέστη ηλεκτροπληξία περνώντας μέσα από νερά που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο, εν μέσω σφοδρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την πόλη.

Σύμφωνα με τη νομαρχία, οι αρχές δέχθηκαν συνολικά 2.518 κλήσεις για βοήθεια, ενώ πλημμύρες σημειώθηκαν σε δρόμους, κατοικίες, καταστήματα και σταθμούς του μετρό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο πάρκο Τσουκούρμποστάν, στη συνοικία Μπαλάτ, όταν ο ανήλικος επιχείρησε να διασχίσει σημείο όπου είχαν συσσωρευτεί νερά. Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Για τις συνθήκες του περιστατικού έχει ξεκινήσει έρευνα.

Χιλιάδες περιστατικά πλημμύρας και εγκλωβισμοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νομαρχίας Κωνσταντινούπολης, από τις 06:00 έως τις 20:00 καταγράφηκαν 1.277 περιστατικά πλημμύρας, 15 κατολισθήσεις και 47 περιστατικά εγκλωβισμού. Από την κακοκαιρία επηρεάστηκαν 808 κατοικίες, 280 επιχειρήσεις και 76 οχήματα.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στο δίκτυο του μετρό, με σταθμούς να πλημμυρίζουν. Στο Μπέικοζ, στην ασιατική πλευρά της πόλης, το ύψος της βροχόπτωσης έφτασε τα 193,84 χιλιοστά.

Στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της κακοκαιρίας συμμετέχουν περίπου 8.000 εργαζόμενοι, με τη συνδρομή 2.000 οχημάτων και μηχανημάτων.

Imagine being on this bus this evening. Not knowing how deep the water is going to get. Wondering if you’ll ever get out. Terrifying. 📍 Sarıyer, Istanbul in Turkey https://t.co/4x7kuafvGy — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 14, 2026

Κλειστά τα σχολεία και περιορισμοί στην κυκλοφορία

Με απόφαση των αρχών, όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ενώ η κυκλοφορία των δικύκλων έχει απαγορευτεί μέχρι νεωτέρας.

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη, ενώ αύριο τα φαινόμενα προβλέπεται να επηρεάσουν κυρίως την ασιατική πλευρά της πόλης.

Ο νομάρχης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.