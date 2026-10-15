Κωνσταντοπούλου στο ΕΡΤnews: «Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη»

Την εκτίμηση ότι το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει έως τις επόμενες εκλογές εξέφρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Στο Κέντρο».

Η ίδια προέβλεψε ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις, αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα που έχουν ασκήσει κυβερνητική εξουσία.

Αναφερόμενη στην ακρίβεια και στις προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για την αντιμετώπισή της, η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η θητεία της πλησιάζει στο τέλος της.

«Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως: «Ό,τι και να κάνει θα φύγει, εκτός αν κάνει πραξικόπημα».

«Η αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα φτάνει περίπου στο 80% των πολιτών και έχουμε περίπου τα 2/3 και λίγο παραπάνω της κοινωνίας που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σ’ έναν έκτακτο λογαριασμό […] Δηλαδή μιλάμε για μία κοινωνία η οποία βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και αυτή η κοινωνία είναι απολύτως βέβαιο ότι θα μαυρίσει αυτή την κυβέρνηση, η οποία έχει περάσει και την 7ετία, έχει περάσει και τη διάρκεια της χούντας του Παπαδόπουλου και βρίσκεται πια ελπίζουμε στην αποδρομή», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Οι προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για την ακρίβεια και την οικονομία

Στην τοποθέτηση ότι για να ψηφίσει ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει τις λύσεις που προτείνει η αντιπολίτευση και δη η Πλεύση Ελευθερίας, αφού επεσήμανε ότι για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι το κόμμα της έχει έτοιμη μια δέσμη προτάσεων που δεν τις εξαγγέλλει απλά θεωρητικά, αλλά από τις 5 Οκτωβρίου τις καταθέτει ως προτάσεις νόμου στη Βουλή, «πράγμα που σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν και την θεσμική διαδικασία της κοστολόγησης όχι από εμάς, αλλά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».

«Μια δέσμη προτάσεων συνολική για την χάραξη της οικονομικής πολιτικής, για την ανακούφιση της κοινωνίας, για την ανασύνταξη των δημοσίων θεσμών και λειτουργιών που είναι ξεχαρβαλωμένη», πρόσθεσε.

Πυρά κατά των κομμάτων που χρεοκόπησαν τη χώρα

Ερωτηθείσα αν η χώρα αντέχει δημοσιονομικά μέτρα όπως τη 13η και 14η σύνταξη και τον 13ο και 14ο μισθό, δεδομένου ότι η χώρα πέρασε μια χρεοκοπία πριν από μερικά χρόνια, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για κόμματα διεφθαρμένα που χρεοκόπησαν τη χώρα και «έσπασαν τα ταμεία τρώγοντας με χρυσά κουτάλια».

«Είναι αυτοί που έχουν μάθει να χρωστάνε της Μιχαλούς, έχουν μάθει να τρώνε από χρήματα που ούτε είναι δικά τους, ούτε τα έχουν δουλέψει, να ζουν σαν πασάδες και σαν λόρδοι και την ίδια ώρα να κουνάνε το δάχτυλο στην κοινωνία και να λένε «για σένα δεν έχει, δεν έχουμε για μισθούς, για συντάξεις δεν έχουμε, δεν έχουμε…», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Παραδομένη στην αισχροκέρδεια» η κυβέρνηση

Επανερχόμενη στο πρόβλημα της ακρίβειας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επεσήμανε ότι δεν περνάει μόνο μέσα από μια θεσμική παρέμβαση στο ζήτημα του ελέγχου των τιμών, «το οποίο δεν υπάρχει δυστυχώς [καθώς] έχουμε μια κυβέρνηση παραδομένη στην αισχροκέρδεια και στην παραβίαση όλων των κανόνων του ανταγωνισμού».

«Έχουμε αποδεκατισμένους τους μηχανισμούς ελέγχου. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν αποσαθρωθεί, έχουν διαλυθεί οι μηχανισμοί οι ελεγκτικοί σε όλα τα πεδία, είτε μιλάμε για την δημόσια διοίκηση, είτε μιλάμε για το πεδίο του ανταγωνισμού είτε μιλάμε για την υγεία. Είδαμε τι γίνεται με τους ελεγκτές υγείας και είδαμε πού έχει φτάσει η κατάσταση, ποιοι λυμαίνονται το πεδίο της υγείας, ποιοι εξαπατούν τον κόσμο και τον βάζουν σε κίνδυνο», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Τα σκάνδαλα αναβλύζουν από μόνα τους»

Στην επισήμανση ότι αυτοί που της ασκούν κριτική λένε ότι προσπαθεί διαρκώς να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή διαρκώς ανασύροντας σκάνδαλα, η κ. Κωνσταντοπούλου παρατήρησε καυστικά ότι δεν χρειάζεται να ανασύρει τίποτα, καθώς τα σκάνδαλα «αναβλύζουν» από μόνα τους και ότι «αν υπήρχε πετρελαιοπηγή σκανδάλων η κυβέρνηση θα ήταν Σαουδάραβας».

«Μήπως κι εσείς έχετε μια υπερβολική τάση να αναζητάτε διαρκώς παντού ποινικές ευθύνες και σκάνδαλα», ερωτήθηκε ξανά η κ. Κωνσταντοπούλου για να απαντήσει ότι έχει μεγάλη ευαισθησία στα ζητήματα διαφθοράς, γιατί πλέον έχει «την απόλυτη αντίληψη αυτού που πια έχει αρχίσει και λέγεται και κυκλοφορεί και το είπε και η Ευρωπαία εισαγγελέας: ότι η διαφθορά σκοτώνει».

Καταγγελίες για συγκάλυψη στα Τέμπη και επίθεση στον Μητσοτάκη

«Το να ξεπουλάς τους Σιδηροδρόμους για 45 εκατομμύρια ευρώ – γιατί τόσο πουλήθηκε ο ΟΣΕ το 2017 – και να συμφωνείς κιόλας ότι αντί να σε πληρώνει αυτός που αγόρασε, θα τον πληρώνεις εσύ, να διαλύεις τα δίκτυα, να διαλύεις τις εγγυήσεις ασφαλείας και φυσικά να κομίζεις ωφελήματα, όλο αυτό πού οδηγεί; Οδηγεί στο ότι στις 28 Φλεβάρη του 2023, 57 άνθρωποι, εκ των οποίων 31 νεότατοι άνθρωποι, οι πιο πολλοί νέα παιδιά από 18 μέχρι 20τόσων ετών, μπαίνουν σε ένα τρένο και δεν βγαίνουν απ’ αυτό ποτέ. Και κάποιοι καίγονται ζωντανοί. Γιατί; Γιατί κάποιοι εξαγοράστηκαν. Γιατί κάποιοι ξεπούλησαν. Γιατί κανένας δεν φρόντισε να υπάρχουν εκείνα που σε ένα κράτος οργανωμένο και σε μία πολιτεία προηγμένη όπως θα έπρεπε να είναι η χώρα μας, θα πρεπε να υπάρχουν», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Επεκτείνοντας τη σκέψη της στην υπόθεση των Τεμπών, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός «θα έπρεπε να έχει κληθεί πρώτος ως μάρτυρας, αφού ομολογημένα έχει αναλάβει δράση από το ίδιο βράδυ», κατηγορώντας τον ως «ιθύνοντα νου της συγκάλυψης».

«Μη ελληνική» η κυβέρνηση

Συνεχίζοντας δε την επίθεσή της στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την αποκάλεσε «μη ελληνική», υποστηρίζοντας πως δεν μπορεί να θεωρεί ελληνική «μια κυβέρνηση που δεν υπηρετεί τον ελληνικό λαό».