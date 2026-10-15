Σαντορίνη: Σπινθήρες από καλώδια πέφτουν στον δρόμο και μάλιστα έξω από τον ΔΕΔΔΗΕ – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα αν μη τι άλλο ανησυχητικό περιστατικό που επιβάλλεται να προβληματίσει, καταγράφηκε στα Φηρά της Σαντορίνης, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής και μάλιστα ακριβώς έξω από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο στην ιστοσελίδα cyclades24.gr, έπειτα από ένα απλό ψιλόβροχο, καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης παρουσιάζουν έντονο σπινθηρισμό, με τις σπίθες να πέφτουν στο οδόστρωμα, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Από καθαρή τύχη, εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιος πεζός από το συγκεκριμένο σημείο, καθώς οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε ακριβώς έξω από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό, ενώ γεννά σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης.