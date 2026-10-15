Σαντορίνη: Σπινθήρες από καλώδια πέφτουν στον δρόμο και μάλιστα έξω από τον ΔΕΔΔΗΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε στα Φηρά της Σαντορίνης, όπου καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης παρουσίασαν έντονο σπινθηρισμό, με τις σπίθες να πέφτουν στο οδόστρωμα, ακριβώς έξω από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ. Η κατάσταση, που δημιουργήθηκε έπειτα από ψιλόβροχο, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης και προκάλεσε προβληματισμό για την ασφάλεια

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα αν μη τι άλλο ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε στα Φηρά της Σαντορίνης, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής και μάλιστα ακριβώς έξω από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης παρουσίασαν έντονο σπινθηρισμό έπειτα από ένα απλό ψιλόβροχο, με τις σπίθες να πέφτουν στο οδόστρωμα, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.
  • Από καθαρή τύχη δεν περνούσε κάποιος πεζός, ενώ το γεγονός γεννά σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα αν μη τι άλλο ανησυχητικό περιστατικό που επιβάλλεται να προβληματίσει, καταγράφηκε στα Φηρά της Σαντορίνης, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής και μάλιστα ακριβώς έξω από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο στην ιστοσελίδα cyclades24.gr, έπειτα από ένα απλό ψιλόβροχο, καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης παρουσιάζουν έντονο σπινθηρισμό, με τις σπίθες να πέφτουν στο οδόστρωμα, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Από καθαρή τύχη, εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιος πεζός από το συγκεκριμένο σημείο, καθώς οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε ακριβώς έξω από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό, ενώ γεννά σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης.

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