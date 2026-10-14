Σταύρος Νικολαΐδης για τις αποβολές της συζύγου του: «Δεν είναι εύκολο να “χάνεις” μωρό στον 5ο μήνα – Το περάσαμε 3 φορές»

Ο Σταύρος Νικολαΐδης μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν με τη σύζυγό του πριν γίνουν γονείς, σε δηλώσεις του στο «Happy Day». 

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Σταύρος Νικολαΐδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σταύρος Νικολαΐδης μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν με τη σύζυγό του, πριν καταφέρουν να γίνουν γονείς.
  • Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις τρεις αποβολές της συζύγου του, τονίζοντας ότι «ο άνδρας οφείλει να κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί η γυναίκα το περνάει και ψυχικά και σωματικά».
  • «Δεν είναι εύκολο να “χάνεις” μωρό στον πέμπτο μήνα», εξομολογήθηκε ο Νικολαΐδης, προσθέτοντας πως το ζευγάρι το πέρασε τρεις φορές αλλά «δεν το βάλαμε κάτω, επιμέναμε».

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Για τον εννέα ετών γιο του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν με τη σύζυγό του, πριν καταφέρουν να γίνουν γονείς, μίλησε ο Σταύρος Νικολαΐδης σε δηλώσεις του στο «Happy Day». Ο γνωστός ηθοποιός, αναφέρθηκε στις τρεις αποβολές της συνοδοιπόρου του σε αυτή τη ζωή, τονίζοντας ότι: «Ο άνδρας οφείλει να κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί η γυναίκα το περνάει και ψυχικά και σωματικά». 

Σχετικά με τον γιο του, ο Σταύρος Νικολαΐδης είπε πως: «Ο γιος μου είναι εννέα ετών. Καταλαβαίνει ότι είμαι ηθοποιός, εντάξει, είναι εννέα ετών πια. Εδώ πολλές φορές όταν πω κάτι διαφορετικό από το κείμενο, έρχεται και με διορθώνει. “Μπαμπά δεν το έλεγες έτσι” ή “εκεί μπαμπά πρόσθεσες αυτό”. Δεν είναι κάτι που πάει και το λέει στους φίλους του, ας πούμε».

Όταν ρωτήθηκε για τις δυσκολίες και τις αποβολές που έζησαν με τη σύζυγό του, ο επιτυχημένος ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι: «Ο άνδρας οφείλει να κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί η γυναίκα το περνάει και ψυχικά και σωματικά. Δεν είναι εύκολο να “χάνεις” μωρό στον πέμπτο μήνα, κάνεις γέννα στην ουσία.

Εντάξει, μπορώ να πω ότι είμαστε και οι δύο τυχεροί, γιατί μάλλον συναγωνιζόμασταν ποιος θα στηρίξει περισσότερο τον άλλον. Το περάσαμε τρεις φορές, οι δύο ήταν στον πέμπτο μήνα και η μία ήταν στον τρίτο. Αλλά δεν το βάλαμε κάτω, επιμέναμε».

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