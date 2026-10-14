Ολυμπιακός στους φιλάθλους του: «Έχουν ακυρωθεί τα εισιτήρια για το ματς με τη Μαρσέιγ, μην προσεγγίσετε το γήπεδο»

Παρά το γεγονός ότι το απόγευμα της Τετάρτης (14/10) η UEFA μέσω του Reuters είχε διευκρινίσει πως θα υπήρχε κανονικά μετακίνηση οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία για τον αυριανό (15/10) αγώνα με τη Μαρσέιγ για τη 2η αγωνιστική του Europa League, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ σε ανακοίνωσή της, ξεκαθάρισε πως όλα τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλοι της ομάδας έχουν ακυρωθεί. Κι ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να προσεγγίσουν το γήπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Marseille στη Γαλλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League και μετά τη νέα σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (14/10), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τα εξής:

Όλα τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλαθλοί μας (15€, 49€) είναι ακυρωμένα. Η θύρα που θα φιλοξενούσε τους φιλάθλους μας στο CEPAC Vélodrome θα παραμείνει κλειστή. Οποιοσδήποτε φίλαθλός μας βρίσκεται στη Μασσαλία, να μην προσεγγίσει το γήπεδο, διότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος».