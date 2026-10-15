Champions League: Ανατροπή-έπος της Ρεάλ σε οκτώ λεπτά στη Ρώμη, τεσσάρα της Παρί στη Σίτι – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής

Πλούσιο θέαμα, εντυπωσιακές ανατροπές και μεγάλα σκορ περιελάμβανε και απόψε το δεύτερο σκέλος της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες να προσφέρουν μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις.

Την παράσταση έκλεψε η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία πέρασε νικηφόρα από το «Etihad», επικρατώντας με 4-2 της Μάντσεστερ Σίτι, σε μια εμφάνιση που επιβεβαίωσε την επιθετική της δυναμική.

Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Ρόμα, μετατρέποντας το εις βάρος της 3-1 σε νίκη με 4-3 μέσα σε ένα εκρηκτικό τελευταίο οκτάλεπτο. Εντυπωσιακή ήταν και η Άστον Βίλα, η οποία συνέτριψε τη Φενέρμπαχτσε με το εμφατικό 6-0.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έστειλε ηχηρό μήνυμα με την εμφάνισή της στο Μάντσεστερ, επικρατώντας με 4-2 της Σίτι και επιβάλλοντας τον ρυθμό της σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης.

Με πρωταγωνιστές τους Ντουέ και Ντεμπελέ, οι Παριζιάνοι παρουσίασαν εξαιρετικό πρόσωπο στην επίθεση, δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες και θα μπορούσαν να διευρύνουν ακόμη περισσότερο το προβάδισμά τους. Μάλιστα, στο 90ό λεπτό ο Φεράν Τόρες έχασε πέναλτι, στερώντας από την ομάδα του τη δυνατότητα να δώσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο σκορ.

Στη Ρώμη, η Ρεάλ Μαδρίτης στην 100ή συμμετοχή του Κιλιάν Μπαπέ στο Champions League (κατέρριψε το ρεκόρ του νεότερου παίκτη που έφτασε τριψήφιο αριθμό, που είχε μέχρι πρότινος ο Λιονέλ Μέσι) βρέθηκε με την πλάτη στον… τοίχο απ’ τα γκολ του Μάλεν στο δεύτερο ημίχρονο, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο έκανε «πάρτι» και με τρία γκολ σε 8 λεπτά έφερε τα πάνω κάτω, παίρνοντας τη νίκη χάρις στο τέρμα του Ρούντιγκερ στο 90′. Στο 81ο λεπτό πέρασε αλλαγή στο γήπεδο για τη Ρόμα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.

Μεγάλη βραδιά για τον Κώστα Τσιμίκα η σημερινή, καθώς στον υπ΄αριθμόν 120 αγώνα της καριέρας του στη Λίβερπουλ, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού! Ένας Έλληνας, «captain» μιας από τις ιστορικότερες ομάδες του κόσμου και η συγκυρία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς οι Reds διέλυσαν 6-3 τη ΛΑΣΚ στην Αυστρία. Μάλιστα, ο Greek Scouser είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ της ομάδας του, περνώντας την ασίστ στον Αραούχο, ενώ χατ-τρικ πέτυχε ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Ο έτερος Έλληνας της… βραδιάς, ο Τάσος Δουβίκας, μπήκε στο 61΄ του αγώνα της Κόμο εναντίον της Φέγενορντ, για αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. Όμως η ομάδα του ηττήθηκε 3-2 στο Ρότερνταμ, με τον ίδιο να μειώνει στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων και να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Λανς – Σπόρτινγκ 0-2

Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας 2-0

Άρσεναλ – Λιλ 3-0

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0

Ίντερ – Μπριζ 3-4

Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα 1-4

Λειψία – Αϊντχόφεν 1-0

Βίκινγκ – Μπάγερν Μονάχου 3-3

Βιγιαρεάλ – Νάπολι 3-1

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Φέγενορντ – Κόμο 3-2

ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ 3-6

Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε 6-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ 3-1

Μπόντο/Γκλιμτ – Ντόρτμουντ 1-0

Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν 2-4

Μπέτις – Πόρτο 3-2

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη 0-3

H βαθμολογία