Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Πλήρωσε τα λάθη της στο 2ο ημίχρονο η «Ένωση»

Η ΑΕΚ κρατούσε για μεγάλο διάστημα το θετικό αποτέλεσμα στο Λονδίνο, όμως κατέρρευσε στο τελευταίο δεκάλεπτο και γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Παρουσία περισσότερων από 10.000 φίλων της, που δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Στάμφορντ Μπριτζ», η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε δυνατά και άγγιξε το γκολ μόλις στο 3’, όταν η κεφαλιά του Μουκουντί σταμάτησε στο δοκάρι. Η Ένωση συνέχισε να πιέζει και στο 28’ άνοιξε το σκορ, με τον Μάγερ να εκτελεί εύστοχα από το ύψος του πέναλτι, έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια και γύρισμα του Πήλιου.

Η απάντηση των Ουκρανών ήρθε στο 31’. Μετά από παρέμβαση του VAR και έλεγχο της φάσης από τον διαιτητή, καταλογίστηκε πέναλτι για χέρι του Ρέλβας, με τον Πεντρίνιο να ισοφαρίζει σε 1-1. Η Σαχτάρ απείλησε ξανά, βρίσκοντας το οριζόντιο δοκάρι στο 38’, ενώ η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να πάρει εκ νέου προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν και πάλι πιο δυνατά, με τον Πήλιο να χάνει σημαντική ευκαιρία στο 49’ και τον Μαρίν να αναγκάζει τον Ρίζνικ σε εντυπωσιακή επέμβαση με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 56’. Η Σαχτάρ ισορρόπησε σταδιακά την αναμέτρηση, χωρίς να καταφέρει αρχικά να βρει το γκολ.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στο 80’, όταν ο Λούκα Γιόβιτς καθυστέρησε να αποχωρήσει κατά την αλλαγή του, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να αγωνιστεί προσωρινά με δέκα παίκτες, βάσει του κανονισμού. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Βινίσιους εκτέλεσε από δύσκολη γωνία και νίκησε τον Μπρινιόλι, δίνοντας προβάδισμα στους Ουκρανούς.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 86’ ο Μεντόσα με εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή, ενώ στις καθυστερήσεις η Σαχτάρ είχε δοκάρι, με τον Ζουμπρόφ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΣΑΧΤΑΡ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Βινίσιους, Μπόνταρ, Ματβιένκο, Ενρίκε, Οτσερέτκο, Άλισον, Γκόμες (81′ Ναζαρίνα), Πεδρίνιο (63′ Ισάκε), Νεβέρτον (63′ Μεντόσα), Ελίας

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (83′ Ζούμπκοφ), Βιτάλις (78′ Κάιρινεν), Μάγερ (71′ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά, Ζίνι (71′ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (79′ Βάργκα)

Τα highlights της αναμέτρησης