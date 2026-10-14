Θύελλα στον Λευκό Οίκο για 5,6 εκατ. δολάρια που «αγνοούνται» – Σφοδρή σύγκρουση στο στρατόπεδο Τραμπ

Σοβαρές αναταράξεις στο εσωτερικό του στρατοπέδου του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί υπόθεση δωρεάς εκατομμυρίων δολαρίων προς το Kennedy Center, η οποία φέρεται να μην καταγράφηκε ποτέ στα οικονομικά αρχεία του οργανισμού.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον νομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου να εξετάσει τις καταγγελίες, που φέρνουν αντιμέτωπους δύο πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αλίνα Χάμπα, πρώην προσωπική δικηγόρος του Τραμπ, η οποία φέρεται να ενημέρωσε τον πρόεδρο ότι ο Ρικ Γκρένελ, πρώην επικεφαλής του Kennedy Center, δεν απέδωσε στον οργανισμό δωρεά που είχε υποσχεθεί ο σύζυγός της, Τούρχαν Μιλντόν, επιχειρηματίας με σημαντικά συμφέροντα στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τέσσερις ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τρεις πηγές που επικαλείται το Axios, το ποσό της επίμαχης δωρεάς προσδιορίζεται σε περίπου 5,6 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ ο Γκρένελ τους απορρίπτει κατηγορηματικά.

EXCLUSIVE: Former Trump attorney Alina Habba told the president Friday in the Oval that former Kennedy Center leader Ric Grenell failed to deposit a multimillion-dollar donation that her billionaire husband made to the center a year ago. https://t.co/JVGRoZ5NqM — Axios (@axios) October 14, 2026

Η καταγγελία για τα εκατομμύρια και η απάντηση Γκρένελ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Axios, την άνοιξη του 2025 ο Γκρένελ φέρεται να έπεισε τον Μιλντόν να συμπεριλάβει δωρεά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων προς το Kennedy Center σε πληρωμή συνολικού ύψους 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδεόταν με επιχειρηματική συμφωνία με αμερικανική εταιρεία.

Η Χάμπα φέρεται να υποστήριξε ότι τα χρήματα δεν κατέληξαν ποτέ στον πολιτιστικό οργανισμό. Αρχικά, το ποσό της δωρεάς αναφέρθηκε σε περίπου 17 εκατομμύρια δολάρια, αλλά στη συνέχεια περιορίστηκε στα 5,6 εκατομμύρια, καθώς προέκυψαν περισσότερες πληροφορίες από τον σύζυγό της.

Ο Γκρένελ απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «παράλογες» και «ψευδείς». Υποστήριξε ότι ουδέποτε ζήτησε να μεταφερθούν χρήματα αλλού με την αιτιολογία ότι προορίζονταν για το Kennedy Center και αρνήθηκε ότι έλαβε οποιαδήποτε πληρωμή από τον Μιλντόν.

Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υπογράμμισε ότι πρόκειται για καταγγελίες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεξήγησης. Παράλληλα, σύμφωνα με το Axios, ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου ζήτησε έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μέχρι τη στιγμή του δημοσιεύματος δεν είχαν παραδοθεί.

🇺🇸 Trump has ordered a White House investigation into allegations that former Kennedy Center chief Ric Grenell failed to deposit nearly $6 million intended for the institution. Former Trump attorney Alina Habba reportedly told the president that her billionaire husband, Turkish businessman Turhan Mildon, had provided the money through a business arrangement involving Grenell. However, Kennedy Center records show no trace of the alleged donation, only a separate $270,000 pledge. Grenell has denied the accusations, calling them “absurd” and a “lie.” The dispute comes after relations soured between the former allies, whose business and diplomatic interests previously overlapped in Venezuela. White House lawyers are now seeking evidence to determine whether the money was ever transferred and where it went. Source: Axios / Writer: Mhedi — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 14, 2026

Τα οικονομικά αρχεία και η πληρωμή των 270.000 δολαρίων

Τα στοιχεία που επικαλείται το Axios περιπλέκουν την υπόθεση. Τα οικονομικά αρχεία του Kennedy Center δεν εμφανίζουν δωρεά του Μιλντόν ύψους 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Αντίθετα, καταγράφουν οφειλή 270.000 δολαρίων, την οποία ο επιχειρηματίας είχε δεσμευτεί να καταβάλει.

Την Τρίτη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μιλντόν κατέβαλε τελικά το συγκεκριμένο ποσό στον οργανισμό.

Παράλληλα, υπάλληλοι του Kennedy Center είχαν αναζητήσει προς τα τέλη του προηγούμενου έτους δωρεά που εκτιμάτο τότε σε περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να καταφέρουν να την εντοπίσουν. Η Λίζα Ντέιλ, η οποία ήταν τότε υπεύθυνη για τα οικονομικά του οργανισμού, δήλωσε στο Axios ότι τα αρχεία της περιλάμβαναν μόνο την οφειλή των 270.000 δολαρίων.

Οι δικηγόροι της Χάμπα φέρονται να σχεδιάζουν την παράδοση εγγράφων στον Λευκό Οίκο, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σχετίζονται με τους ισχυρισμούς για τη διαδρομή των χρημάτων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι υπήρξε παράνομη μεταφορά ή ιδιοποίηση της επίμαχης δωρεάς.

Από τη Βενεζουέλα στην ανοιχτή σύγκρουση

Η αντιπαράθεση φαίνεται να συνδέεται και με τις επιχειρηματικές και πολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Στις αρχές του 2025, ο Γκρένελ, ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, υποστήριζε την εξομάλυνση των σχέσεων της Ουάσινγκτον με τον τότε πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Ο Μιλντόν, Τούρκος υπήκοος με σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Βενεζουέλα, είχε συμφέροντα που επηρεάζονταν από την αμερικανική πολιτική απέναντι στο καθεστώς.

Την ίδια περίοδο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ακολουθούσε σκληρότερη γραμμή απέναντι στον Μαδούρο, ενώ ο Γκρένελ φέρεται να έχασε σταδιακά έδαφος στην εσωτερική μάχη επιρροής στην κυβέρνηση.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά την αμερικανική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου, κατά την οποία οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο και τον μετέφεραν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σχετικές με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Τον Ιούνιο, η διάδοχός του, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακάλεσε σύμβαση εταιρείας του Μιλντόν για τη λειτουργία κρατικών εργοστασίων τσιμέντου. Σύμφωνα με τους New York Times, η απόφαση ανακλήθηκε αργότερα, όταν η Ροντρίγκες πληροφορήθηκε τη σχέση του επιχειρηματία με τη Χάμπα, θεωρώντας ότι αυτή θα μπορούσε να του εξασφαλίσει πολιτική υποστήριξη από τον Τραμπ.

Στο πλαίσιο της έρευνας των New York Times για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μιλντόν, η Χάμπα φέρεται να ανακάλυψε ότι η δωρεά προς το Kennedy Center δεν εμφανιζόταν στα αρχεία του οργανισμού.

Ρήξη σε ένα περιβάλλον στενών σχέσεων και πολιτικών ανταγωνισμών

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα λόγω της προηγούμενης σχέσης των εμπλεκομένων. Ο Γκρένελ και ο Μιλντόν διατηρούσαν φιλικούς δεσμούς, ενώ η Χάμπα είχε γνωρίσει τον επιχειρηματία στο Kennedy Center στα τέλη του 2025. Ο Γκρένελ, ωστόσο, απουσίαζε από τον γάμο του ζευγαριού τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που ενίσχυσε τις ενδείξεις για ρήξη στις σχέσεις τους.

Τόσο η Χάμπα όσο και ο Γκρένελ έχουν μακρά παρουσία στο περιβάλλον Τραμπ. Ο τελευταίος είχε διατελέσει πρέσβης των ΗΠΑ στη Γερμανία και προσωρινός διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η Χάμπα υπήρξε προσωπική δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου και για σύντομο διάστημα ομοσπονδιακή εισαγγελέας στο Νιου Τζέρσεϊ.

Το Kennedy Center βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων, μετά τις κινήσεις του Τραμπ για την προσθήκη του ονόματός του στον οργανισμό και τις δυσκολίες χρηματοδότησής του.

Εφόσον οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν, η υπόθεση θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ένταση στον στενό κύκλο του προέδρου. Προς το παρόν, ωστόσο, η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και δεν έχει αποσαφηνιστεί τι συνέβη με την επίμαχη δωρεά.

«Κανείς δεν θέλει να βρεθεί στη μέση του πολέμου ανάμεσα στην Αλίνα Χάμπα και τον Ρικ Γκρένελ», δήλωσε αξιωματούχος που επικαλείται το Axios, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στο περιβάλλον του Τραμπ.