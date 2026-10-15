Λεπέν: «Δεν μπορούμε πλέον να χρηματοδοτούμε την Ουκρανία» – Πυρά για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Η αδυναμία της Γαλλίας να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ουκρανία, επικαλούμενη την επιβαρυμένη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων της Μαρίν Λεπέν στις Βρυξέλλες.
Η υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς για την προεδρία υποστήριξε ότι η γαλλική οικονομία βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, επικαλούμενη το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και τους ασθενείς ρυθμούς ανάπτυξης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.
«Δεν μπορούμε πλέον να χρηματοδοτούμε την Ουκρανία», δήλωσε η Λεπέν σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «η Γαλλία σήμερα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση».
Οι δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εμφανίζουν τη Λεπέν ως πιθανή νικήτρια των προεδρικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν την άνοιξη.
Η Λεπέν άσκησε, παράλληλα, κριτική στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το τέλος του έτους. Όπως υποστήριξε, η διαδικασία προχωρά ενώ τους επόμενους μήνες αναμένονται εκλογικές αναμετρήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
«Όλα αυτά δεν είναι σοβαρά», ανέφερε, κάνοντας λόγο για προσπάθεια να περιοριστούν εκ των προτέρων οι επιλογές των πολιτών μέσω της έγκρισης του προϋπολογισμού.
«Πρόκειται για μια απόπειρα να καταπνιγούν εκ των προτέρων οι μελλοντικές δημοκρατικές επιλογές», υποστήριξε χαρακτηριστικά.
Marine Le Pen, the leading candidate for the French presidency (according to polls), explained her position on funding Ukraine:
We can no longer afford to finance Ukraine. Therefore, this funding will be stopped.
I believe it is important to be honest with Zelenskyy about this now, rather than giving him false hope that we can continue to finance Ukraine indefinitely.
Look at the financial situation of France. We simply don’t have the resources anymore. France is currently in an extremely precarious situation.
— 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) October 14, 2026