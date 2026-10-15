Λεπέν: «Δεν μπορούμε πλέον να χρηματοδοτούμε την Ουκρανία» – Πυρά για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε στις Βρυξέλλες ότι η Γαλλία δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί την Ουκρανία, επικαλούμενη την κρίσιμη δημοσιονομική κατάσταση της γαλλικής οικονομίας, που χαρακτηρίζεται από υψηλό έλλειμμα και ασθενείς ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα, επέκρινε την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ πριν από τις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, θεωρώντας την απόπειρα περιορισμού των μελλοντικών δημοκρατικών επιλογών.

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Διεθνή Νέα

Λε Πεν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι η Γαλλία «δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί την Ουκρανία», επικαλούμενη την «εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση» της γαλλικής οικονομίας.
  • Η Λεπέν άσκησε κριτική στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, κάνοντας λόγο για «απόπειρα να καταπνιγούν εκ των προτέρων οι μελλοντικές δημοκρατικές επιλογές».
  • Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τη Λεπέν ως πιθανή νικήτρια των προεδρικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν την άνοιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η αδυναμία της Γαλλίας να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ουκρανία, επικαλούμενη την επιβαρυμένη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων της Μαρίν Λεπέν στις Βρυξέλλες.

Η υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς για την προεδρία υποστήριξε ότι η γαλλική οικονομία βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, επικαλούμενη το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και τους ασθενείς ρυθμούς ανάπτυξης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

«Δεν μπορούμε πλέον να χρηματοδοτούμε την Ουκρανία», δήλωσε η Λεπέν σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «η Γαλλία σήμερα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση».

Οι δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εμφανίζουν τη Λεπέν ως πιθανή νικήτρια των προεδρικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν την άνοιξη.

Η Λεπέν άσκησε, παράλληλα, κριτική στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το τέλος του έτους. Όπως υποστήριξε, η διαδικασία προχωρά ενώ τους επόμενους μήνες αναμένονται εκλογικές αναμετρήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Όλα αυτά δεν είναι σοβαρά», ανέφερε, κάνοντας λόγο για προσπάθεια να περιοριστούν εκ των προτέρων οι επιλογές των πολιτών μέσω της έγκρισης του προϋπολογισμού.

«Πρόκειται για μια απόπειρα να καταπνιγούν εκ των προτέρων οι μελλοντικές δημοκρατικές επιλογές», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

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