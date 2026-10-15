Νίκολιτς: «Άδικο το αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει τη Σαχτάρ»

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Την ικανοποίησή του για την αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ, παρά την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, εξέφρασε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης, χαρακτηρίζοντας άδικο το αποτέλεσμα και κάνοντας λόγο για καθοριστικές φάσεις στις οποίες η τύχη δεν ήταν με το μέρος της ομάδας του.

Ο προπονητής της «Ένωσης» στάθηκε στην επιθετική προσέγγιση, τον δυναμισμό και τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι ποδοσφαιριστές του, υποστηρίζοντας ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε φύγει με τη νίκη από το Λονδίνο, ενώ παράλληλα, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τις διαιτητικές αποφάσεις που επηρέασαν, όπως ανέφερε, την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την απόδοση των παιδιών. Ήμασταν επιθετικοί, είχαμε δυναμισμό στο παιχνίδι μας, δημιουργήσαμε ευκαιρίες τόσο σε κανονική ροή αγώνα όσο και από στημένες φάσεις.

Η τύχη δεν μας χαμογέλασε, μας γύρισε την πλάτη σε δύο φάσεις, στις οποίες η αντίπαλη ομάδα σκόραρε με μεγάλη δόση τύχης. Βεβαίως, και οι δύο φάσεις επηρεάστηκαν από τις αποφάσεις του διαιτητή. Δεν ξέρουμε καν με βεβαιότητα γιατί δόθηκε το πέναλτι.

Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Το αποτέλεσμα είναι άδικο και θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, αν η τύχη ήταν με το μέρος μας σε κάποιες περιπτώσεις. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους για τη συμπαράστασή τους».

Αιχμές για το promo του MEGA

Έντονες αντιδράσεις στα social media είχε προκαλέσει το promo post του MEGA την παραμονή της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ, καθώς απεικόνιζε ποδοσφαιριστή της ουκρανικής ομάδας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mega TV (@megatvcom)

Το συγκεκριμένο θέμα έθιξε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα, ρωτώντας τον ρεπόρτερ του σταθμού: «Ποιος είναι ο παίκτης που βάλατε στο πόστερ την παραμονή του αγώνα;».

Στην post game εκπομπή, το MEGA απάντησε ότι την ημέρα της αναμέτρησης δημοσίευσε αντίστοιχο πόστερ με τον Λούκα Γιόβιτς, επισημαίνοντας πως «ο κύριος Νίκολιτς δεν θα μας κάνει υποδείξεις για το πώς θα προμοτάρουμε έναν αγώνα».