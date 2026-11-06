Μπρούνερ: «Η Ελλάδα κάνει πολύ καλή δουλειά και επίσης αυξάνει τις επιστροφές» – Όσα δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης

«Η Ελλάδα κάνει πολύ καλή δουλειά και επίσης αυξάνει τις επιστροφές. Αυτό στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα από την Ελλάδα στον υπόλοιπο κόσμο» τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ.

Ο κ. Μπρούνερ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αρχική αξιολόγηση της Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στη χώρα, με έμφαση στις διαδικασίες ελέγχου και καταγραφής στα σύνορα, καθώς και σε τυχόν συγκεκριμένες βελτιώσεις από πέρυσι και προκλήσεις που παραμένουν, είπε:

«Η Ελλάδα είναι, φυσικά, απίστευτα σημαντική για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ευρώπη και παίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειές μας να περιορίσουμε την παράνομη μετανάστευση», διευκρινίζοντας ότι αυτό έχει επίσης θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως προς τις αφίξεις, αναφέρθηκε στη μείωσή τους συνολικά κατά μήκος της ανατολικής μεσογειακής διαδρομής, ενώ αναγνώρισε ότι «η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, ειδικά λόγω των αφίξεων από τη Λιβύη».

«Για τον λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με τις χώρες εταίρους μας κατά μήκος του ανατολικού διαδρόμου, για να αποτρέψουμε αυτά τα επικίνδυνα ταξίδια – και εκεί, η Ελλάδα είναι οπωσδήποτε εξαιρετικά σημαντική», επανέλαβε.

Αναφορικά με τους κανόνες του νέου Συμφώνου, ο κ. Μπρούνερ εξήγησε ότι η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στη δεξαμενή αλληλεγγύης, όπως και πέρυσι, και ότι «κάνει αποτελεσματική χρήση της νέας διαδικασίας στα σύνορα».

«Αυτά είναι πολύ καλά νέα. Η Ελλάδα κάνει πολύ καλή δουλειά και αυξάνει τις επιστροφές, παρεμπιπτόντως. Και αυτό στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα από την Ελλάδα στον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ καλά νέα» , σχολίασε.

Καταληκτικά, ο Επίτροπος Μπρούνερ επισήμανε ότι «η Ελλάδα υλοποιεί επίσης το κομμάτι της ευθύνης και της αλληλεγγύης και αυτό ενισχύει συνολικά το κοινό μας σύστημα και συμβάλλει επίσης στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών».