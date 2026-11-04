Πλεύρης από Βουλή: Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν οφείλουν να αποδεχθούν για εργασία «κάποιον που αποφασίζει να μπει σε μια βάρκα και να έρθει»

Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν οφείλουν να αποδεχθούν για εργασία «κάποιον που αποφασίζει να μπει σε μια βάρκα και να έρθει» τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ, Μ. Κομνηνάκα με θέμα: «Μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων νόμιμης διαμονής και εργασίας των μεταναστών οικοδόμων».

«Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύς κόσμος στις ακτές της Λιβύης, και έχουμε μια Λιβύη, που, μετά το τουρκολυβικό μνημόνιο, φαίνεται ότι έχει και μια διάθεση μη-συνεργασίας, και εργαλειοποίησης, θα ήταν λάθος, να δώσουμε ένα μήνυμα ότι όποιος έρχεται εδώ πέρα, επειδή μπήκε σε μια βάρκα, θα παίρνει έγγραφα για να εργάζεται» είπε ο κ. Πλεύρης και πρόσθεσε: «Η πρόθεση μας είναι να εργάζονται όσοι έχουν νόμιμα έγγραφα, να μπορούμε να διευκολύνουμε αυτόν τον κόσμο να εργάζονται, όσοι προστατεύονται από το διεθνές καθεστώς.. Όσοι όμως δεν έχουν καθεστώς πρόσφυγα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τους δοθεί η δυνατότητα εργασίας».

Στην ερώτησή της, η κ. Κομνηνάκα είχε θέσει τα προβλήματα της νόμιμης διαμονής και εργασίας των μεταναστών οικοδόμων, σημαντικός αριθμός των οποίων, «αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής και εργασίας, στην πρόσβαση σε ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, καθώς και στην ασφαλιστική και φορολογική τακτοποίησή τους». Η κ. Κομνηνάκα, που ζήτησε από την κυβέρνηση να δεχθεί το Συνδικάτο των Οικοδόμων για να εκθέσει την κατάσταση, είπε ότι «αυτά τα θαύματα του Ελληνικού τα χτίζουν χιλιάδες οικοδόμοι -μετανάστες οι οποίοι είναι σε καθεστώς ομηρίας».

Σε αυτούς βρίσκονται και άνθρωποι που ήρθαν με το καθεστώς μετάκλησης καθώς και άνθρωποι που υπέγραψαν συμβάσεις κατά τη διαδικασία του ασύλου είπε η κ. Κομνηνάκα και συνέχισε: «Είναι ασφαλισμένοι, πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, εργάζονται συνεχόμενα, όμως, την ίδια στιγμή, δεν ανανεώνεται η άδεια παραμονής τους, δεν έχουν ενεργό ΑΜΚΑ και υπάρχουν περιπτώσεις με ανθρώπους που σακατεύονται στα έργα αυτά και δεν μπορούν να πάνε να έχουν νοσηλευτική περίθαλψη.. [. . .] Θέλετε τους εργάτες, τους μετανάστες αλλά τους θέλετε φτηνά εργατικά χέρια.. Τους θέλετε εποχικούς, ανακυκλώσιμους και βεβαίως να μην μπορούν να μείνουν να οργανωθούν, να συνδεθούν με τους συναδέλφους τους Έλληνες στα σωματεία, να αγωνιστούν να είναι στο συνεχές καθεστώς της ανασφάλειας.. » τόνισε η κ. Κομνηνάκα.

Στην απάντησή του, ο κ. Πλεύρης είπε ότι από την ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη μετανάστευση έχουν αυξηθεί οι εγκρίσεις για μετακλήσεις κατά 27.000, δηλαδή, από 41.000 το εννεάμηνο του 2025 σε 68.000 το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2026. Σημείωσε, δε, ότι οι άδειες – λόγω των καθυστερήσεων – βγαίνουν πλέον με επιπλέον δύο χρόνια διάρκειας ζωής.

Όσο για το σκέλος της έκδοσης ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, προανήγγειλε ότι «το επόμενο διάστημα, και ευελπιστούμε και εντός του έτους ή τους πρώτους μήνες του 2027, θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση με την ΑΑΔΕ ώστε, αυτομάτως με τη μετάκληση, να βγαίνει το ΑΦΜ και επίσης να εκδοθεί κοινή απόφαση με το υπουργείο Εξωτερικών ώστε (το ΥΠΕΞ) να μπορεί να αντλεί τα έγγραφα που έχει και το υπουργείο Μετανάστευσης, για να γίνεται πιο γρήγορα η διαδικασία, καθώς η μεγάλη καθυστέρηση εντοπίζεται στα προξενεία», είπε ο κ. Πλεύρης.