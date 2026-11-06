Τσίπρας για ποινικούς κώδικες: Ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα, ή αλλιώς “κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου”

«Υπάρχουν πολλά άλλα για τα οποία μπορεί να με κατηγορήσει κανείς. Δεν θα με κατηγορήσει και δεν θα επιτρέψω να με κατηγορήσει κανείς για ζητήματα ηθικής τάξης. Όχι γιατί υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Υπερασπίζομαι την ηθική ακεραιότητα μιας ολόκληρης παράταξης που μπορεί να κατηγορηθεί για πολλά, αλλά όχι για λαμογιά ή για σκάνδαλα, (δεν μπορεί να κατηγορηθεί) γιατί έβαλε με μίζες το δημόσιο χρήμα στα πανταλόνια», υποστήριξε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Meganews.

«Η διαφορά μας είναι ότι και το τελευταίο ευρώ πήγαινε σε δημόσια ταμεία για να βγει η χώρα από την κρίση. Δεν πήγαινε στα πανταλόνια μας. Δεν κάναμε εμείς απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Δεν φτιάξαμε εμείς το πελατειακό κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ για να μοιράζουμε σε φίλους και γνωστούς δεκαχίλιαρα. Αυτή είναι η διαφορά μας», πρόσθεσε.

Το παραπάνω απόσπασμα ήταν το συμπέρασμα της αναφοράς – απάντησης του προέδρου του ΕΛΑΣ σε σχέση με τη μομφή που έχει δεχθεί τα τελευταία 24ωρα για την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων το 2019.

«Αυτή η προσπάθεια της λάσπης, τοξικότητας, συκοφαντίας, έχει πάρα πολύ κοντά ποδάρια, και κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδα, οικονομικά και κοινωνικά, κάθε φορά που ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς επιστρέφει σε αυτήν τη γνωστή τακτική της λάσπης», ανέφερε υποστηρίζοντας συγχρόνως ότι «η συκοφαντία είναι δίδυμη αδελφή της διαφθοράς».

Άλλωστε, διερωτήθηκε, «αν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια για εμένα και την κυβέρνησή μου, πιστεύετε ότι 7,5 χρόνια τώρα που είναι Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, ιδίως την περίοδο που ήμουν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ήμουν στη Βουλή, δεν θα είχε αναδείξει αυτήν την υπόθεση; Εγώ, λοιπόν, μίλησα με τον πιο σκληρό τρόπο και τον επαναλαμβάνω: Αυτή η πλάκα θα τελειώσει. Ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα ή αλλιώς θα πω αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου…».

Αναφορικά με όσα λέει εις βάρος του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε ως εξής:

«Δεν αντιμετωπίζω τον κύριο Γεωργιάδη, που παραληρεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Έχω πολιτικό αντίπαλο. Είναι σε μια συνεννόηση, είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι υπουργός της κυβέρνησης».

Για την ψήφιση, δε, των Κωδίκων λίγο πριν τη διάλυση του Κοινοβουλίου, αφού διευκρίνισε ότι δεν είχε παραιτηθεί και η Βουλή ήταν ανοιχτή, ο κ. Τσίπρας είπε πως ναι μεν είχε προαναγγείλει τις εκλογές, αλλά «υπήρξαν φωνές από τον νομικό κόσμο και από πολιτικούς αντιπάλους μου που προέτρεπαν την κυβέρνηση τότε να μην αφήσει στα συρτάρια μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση. Μεταξύ αυτών ο Ευάγγελος Βενιζέλος».