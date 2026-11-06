ΜΚΟ «Παιδική χαρά»: «Ζητώ συγγνώμη από όσους στεναχώρησα – Δέχομαι να πληρώσω γι’ αυτά που έκανα» λέει μέσα από τις φυλακές ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης

«Δέχομαι να πληρώσω για αυτά που έκανα, αλλά δεν δέχομαι να απολογούμαι για κάτι που δεν έκανα» λέει μέσα από τις φυλακές ο πρόεδρος της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος είναι το κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων από δωρεές και εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Υπενθυμίζεται ότι ο 37χρονος κρίθηκε την Πέμπτη προφυλακιστέος μετά την απολογία του.

Ο 37χρονος μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και επιχείρησε να δώσει τη δική του απάντηση στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Στη συνέντευξη αναφέρθηκε στη δημιουργία του συλλόγου, στην οικονομική βοήθεια που, όπως υποστηρίζει, δόθηκε σε οικογένειες παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά και στη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε χρήματα από το αποθεματικό του συλλόγου, περιγράφοντας την ενέργειά του ως δανεισμό, ενώ υποστήριξε ότι είχε σκοπό να τα επιστρέψει.

«Βοηθήσαμε 91 οικογένειες»

Εξηγώντας πώς ξεκίνησε η προσπάθεια για τη δημιουργία της ΜΚΟ, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης υποστήριξε ότι αρχικός στόχος ήταν να μπορούν να βοηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες λόγω των αναγκών των παιδιών τους.

Όπως είπε, η οικονομική στήριξη γινόταν και πριν από την επίσημη δημιουργία του συλλόγου, ωστόσο υπήρχαν δυσκολίες στη διαχείριση των χρημάτων, καθώς δεν υπήρχαν τα απαραίτητα έγγραφα για καταθέσεις και αναλήψεις.

«Η σκέψη μου ήταν να βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σύλλογος ξεκίνησε να στηρίζει οικογένειες ακόμη και με χρήματα που έδιναν τα ίδια τα μέλη του, χωρίς να υπάρχει αρχικά οργανωμένη διαδικασία συγκέντρωσης χρημάτων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι συνολικά βοηθήθηκαν 91 οικογένειες, ενώ τόνισε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική ενίσχυση γινόταν χωρίς δημόσιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ορισμένοι γονείς δεν επιθυμούσαν να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία ή οι φωτογραφίες των παιδιών τους.

«Έπαιρνα χρήματα από το αποθεματικό, πιστεύοντας ότι θα τα επιστρέψω»

Ερωτηθείς για την προέλευση των χρημάτων τα οποία κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε, ο πρόεδρος της ΜΚΟ παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε ποσά από το αποθεματικό του συλλόγου, υποστηρίζοντας ότι θεωρούσε πως θα μπορούσε να τα επιστρέψει.

«Η πηγή ήταν από το αποθεματικό που εγώ έπαιρνα και πίστευα ότι θα γυρίσω πίσω», είπε.

Όταν ρωτήθηκε εάν ουσιαστικά χρησιμοποιούσε χρήματα από το ταμείο του συλλόγου, απάντησε: «Ναι, σαν δανεισμό θα το έλεγα», επιμένοντας ότι δεν είχε σκοπό να ιδιοποιηθεί τα χρήματα και να μην τα επιστρέψει.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αρκετοί γονείς διεκδικούν σήμερα αυτά τα ποσά, καθώς θεωρούν ότι είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα χρήματα για τις ανάγκες των παιδιών τους από αυτά που τους δόθηκαν τελικά.

Ο 37χρονος αμφισβήτησε ότι βρέθηκαν 300.000 ευρώ σε λογαριασμό PayPal, λέγοντας ότι δεν συγκεντρώθηκαν τέτοια ποσά, λέγοντας ότι δεν ισχύουν όσα αναφέρονται σχετικά με τα ποσά που είχαν συγκεντρωθεί για συγκεκριμένες οικογένειες.

«Ζητώ συγγνώμη από όσους στεναχώρησα. Δέχομαι να πληρώσω για αυτά που έκανα»

«Δέχομαι να πληρώσω για αυτά που έκανα. Δεν με πειράζει, αλλά δεν δέχομαι να απολογούμαι για κάτι που δεν έκανα», είπε ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην οικογένειά του, λέγοντας ότι έχει δύο παιδιά, ηλικίας 5 και 2 ετών, τα οποία, όπως υποστήριξε, θα κληθούν να ακούσουν όσα λέγονται για τον πατέρα τους.

Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του, αλλά και από όσους ενδεχομένως απογοητεύτηκαν ή στενοχωρήθηκαν από την υπόθεση. «Ζητώ συγνώμη αν έχω στεναχωρήσει κάποιον, αλλά είναι πολύ δύσκολη η θέση μου αυτή τη στιγμή», είπε.

Επανέλαβε ότι οι οικογένειες έλαβαν τα ποσά που είχαν ζητήσει, ενώ ζήτησε να του δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσει τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν τη διαχείριση των χρημάτων.

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ αρνήθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν ανύπαρκτες οικογένειες, ψεύτικοι γονείς ή φωτογραφίες παιδιών που δεν είχαν πραγματική ανάγκη βοήθειας. Όταν ρωτήθηκε εάν είχαν χρησιμοποιηθεί φωτογραφίες παιδιών που είχαν ήδη λάβει βοήθεια στο εξωτερικό ή ακόμη και φωτογραφίες αρχείου, απάντησε ότι οι οικογένειες ήταν υπαρκτές.

Όπως εξήγησε, σε περιπτώσεις παιδιών που υποτροπίαζαν, οι γονείς απευθύνονταν ξανά στον σύλλογο για οικονομική ενίσχυση, ζητώντας να μη δημοσιοποιηθούν εκ νέου τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους.

Υποστήριξε ακόμη ότι στις σχετικές αναρτήσεις αναγραφόταν πως χρησιμοποιούνταν φωτογραφίες αρχείου.

Αναφερόμενος στις οικογένειες που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν έλαβαν τα χρήματα που περίμεναν, ζήτησε να τους δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουν δημόσια και να παρουσιάσουν τη δική τους εμπειρία.

«Όσα λεφτά μας ζητούσαν οι οικογένειες τα δίναμε. Όσα λεφτά και πάντα παραπάνω, ποτέ λιγότερα», ισχυρίστηκε.

«Δεν υπάρχει κανένα άτομο πάνω από μένα»

Στη συνέντευξη ρωτήθηκε και για πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με την ύπαρξη άλλου προσώπου, το οποίο φέρεται να βρισκόταν πάνω από τον ίδιο και να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης.

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ το αρνήθηκε κατηγορηματικά. «Δεν υπάρχει κανένα άτομο πάνω από μένα. Ούτε υπήρχε ούτε δέχτηκα κάποια συμβουλή», ανέφερε, απορρίπτοντας τα σχετικά σενάρια.

Παράλληλα, αρνήθηκε τις αναφορές περί πολυτελούς τρόπου ζωής, ακριβών αυτοκινήτων, κατοικιών και ταξιδιών, καθώς και τους ισχυρισμούς περί χρήσης ναρκωτικών.

«Βγαίνουν βίντεο χωρίς να έχουν σταλεί σε κανέναν, με ψεύτικες λίρες, λέγοντας χαζομάρες, χωρίς να το έχω στείλει σε κανέναν αυτό το βίντεο. Και οι λίρες είναι ψεύτικες. Δεν είχα καμία πολυτελή ζωή, δεν είχα ούτε ένα πολυτελές αυτοκίνητο, δεν έχω ούτε ένα σπίτι αυτή τη στιγμή, κανένα πολυτελές σπίτι, κανένα εξοχικό, τίποτα», ισχυρίστηκε.

«Μη με κρίνετε ακόμα. Έχω κρίνει μόνος μου τον εαυτό μου. Έκανα αυτά τα πράγματα που έκανα. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Όσον αφορά γυναίκες, ναρκωτικά, σπίτια, δείξτε πού είναι αυτά τα πράγματα. Ρολόγια των εκατό ευρώ που παρουσιάζουν πενήντα χιλιάδων ευρώ. Το μπουφάν αυτό είναι μαϊμού και κάνει ενενήντα ευρώ» πρόσθεσε.

«Πουλάει το θέμα της γυναίκας που στέρησε τη γιατρειά από τα παιδάκια»

Τη δική της εκδοχή για όσα κατηγορείται έδωσε μετά την προφυλάκισή της η 35χρονη κατηγορουμένη για την υπόθεση της «αμαρτωτής» ΜΚΟ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», δήλωσε «συντετριμμένη» και βαθιά επηρεασμένη από όσα συμβαίνουν. Μάλιστα, χαρακτήρισε «οικογένειά» της τους γονείς των παιδιών που όπως είπε βοήθησε μέσω του συλλόγου.

«Έχω στεναχωρεθεί,γιατί έχει επηρεαστεί η οικογένειά μου. Και όταν λέω οικογένεια δεν αναφέρομαι στους γονείς και στον αδερφό μου, μόνο στους συγγενείς. Αλλά και σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που γνώρισα μέσα από τον σύλλογο. Τους αγάπησα πολύ» είπε

Υποστήριξε ακόμη ότι δεν έχει πάρει «ούτε ένα ευρώ» και ότι η υπόθεση πήρε μεγάλη διάσταση επειδή «πουλάει το θέμα της γυναίκας που στέρησε τη γιατρειά από τα παιδάκια»

«Ξέρω ότι σήμερα πουλάει πάρα πολύ το θέμα της γυναίκας που στερούσε τη γιατρειά από τα παιδάκια για να ζει μια πολυτελή ζωή. Εγώ την ξέρω την αλήθεια. Δεν έχω καταχραστεί ούτε ένα ευρώ από αυτά τα παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι κανένα από τα παιδιά δεν στερήθηκε τις θεραπείες του: «Δεν γνωρίζω όλες τις οικογένειες που έχει βοηθήσει ο σύλλογος. Είναι περίπου 75. Είναι πάρα πολλές όπως καταλαβαίνεις. Αυτό που ξέρω για τον σύλλογο είναι ότι κανένα παιδί δεν στερήθηκε ποτέ τη θεραπεία του, ούτε την επέμβασή του, ούτε τις ανάγκες του».

Την ίδια ώρα, έκανε λόγο για βιαστική κριτική και καταδίκη από ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, δεν γνωρίζουν ούτε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης ούτε την ίδια προσωπικά.

«Βιαζόμαστε πάρα πολύ να κρίνουμε, να κατακρίνουμε, να βρίσουμε. Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει από ανθρώπους που δεν έχουν καμία ιδέα με την υπόθεση», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ξεχνά εύκολα όσα έχουν προηγηθεί.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι γνωρίζει την αλήθεια και αντιμετωπίζει όσα συμβαίνουν ως μια δοκιμασία που θα περάσει μαζί με τους ανθρώπους που παραμένουν στο πλευρό της.