Ολυμπιακός: Συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ – Εκτέλεσε 401 σουτ στην προπόνηση

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός των προπονήσεων του Ολυμπιακού λόγω τιμωρίας και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ δημοσίευσε story με 401 σουτ, ενώ η επιστροφή του αναμένεται στις 15 Νοεμβρίου.

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Ντόρσεϊ, Ολυμπιακός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός των ομαδικών προπονήσεων του Ολυμπιακού λόγω τιμωρίας και αναμένεται να επιστρέψει στις 15 Νοεμβρίου.
  • Μέχρι τότε, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ διατηρεί τον αγωνιστικό του ρυθμό μέσω του ατομικού του προγράμματος.
  • Σε ανάρτησή του στο Instagram γνωστοποίησε ότι εκτέλεσε 401 σουτ στην προπόνησή του, αριθμός που καταγράφηκε από ειδικό μηχάνημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνεχίζει τις ατομικές προπονήσεις, καθώς παραμένει εκτός των ομαδικών προπονήσεων του Ολυμπιακού λόγω της τιμωρίας του. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει στις 15 Νοεμβρίου, εφόσον τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Μέχρι τότε, ο Ντόρσεϊ διατηρεί τον αγωνιστικό του ρυθμό μέσω του ατομικού του προγράμματος. Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γνωστοποίησε ότι εκτέλεσε 401 σουτ κατά τη διάρκεια της προπόνησής του.

Ο αριθμός των προσπαθειών καταγράφηκε από το ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται στις προπονήσεις για την καταμέτρηση των σουτ, όπως διακρίνεται στην ανάρτησή του.

Δείτε το story του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο Instagram

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