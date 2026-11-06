Ολυμπιακός: Συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ – Εκτέλεσε 401 σουτ στην προπόνηση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνεχίζει τις ατομικές προπονήσεις, καθώς παραμένει εκτός των ομαδικών προπονήσεων του Ολυμπιακού λόγω της τιμωρίας του. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει στις 15 Νοεμβρίου, εφόσον τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Μέχρι τότε, ο Ντόρσεϊ διατηρεί τον αγωνιστικό του ρυθμό μέσω του ατομικού του προγράμματος. Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γνωστοποίησε ότι εκτέλεσε 401 σουτ κατά τη διάρκεια της προπόνησής του.

Ο αριθμός των προσπαθειών καταγράφηκε από το ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται στις προπονήσεις για την καταμέτρηση των σουτ, όπως διακρίνεται στην ανάρτησή του.

Δείτε το story του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο Instagram