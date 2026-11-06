Εκδόθηκε η NAVTEX – Ξεκινά άμεσα το «Abeille Marengo» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης εισέρχεται το ιστορικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ (GSI). Μετά την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών από το Υπουργείο Εξωτερικών, εκδόθηκε η σχετική NAVTEX, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε το εξειδικευμένο πλοίο «Abeille Marengo» να πιάσει αμέσως δουλειά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η διπλωματική και επιχειρησιακή σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου παίρνει φωτιά, αλλά αυτή τη φορά με την Αθήνα να κινεί τα κομμάτια με απόλυτη ακρίβεια, θεσμική θωράκιση και αποφασιστικότητα. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ένα από τα πιο φιλόδοξα και στρατηγικής σημασίας ενεργειακά projects στην Ευρώπη, περνά πλέον από τα χαρτιά και τις διαβουλεύσεις στην πράξη, στα καταγάλανα νερά της περιοχής μας.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Εξωτερικών, ολοκληρώθηκαν πλήρως και με την αυστηρότερη τήρηση των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές. Η εξέλιξη αυτή αφορά την εκτέλεση των κρίσιμων εργασιών έρευνας βυθού και πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου για τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector (GSI). Η διαδικασία σφραγίστηκε σε συνέχεια του επίσημου αιτήματος που είχε υποβάλει ο γαλλικός κολοσσός NEXANS, ενεργώντας για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας.

Το παρασκήνιο των εγκρίσεων κινήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς. Η αρμόδια διυπουργική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης συνεδρίασε, εξέτασε όλες τις τεχνικές και επιχειρησιακές παραμέτρους και παρείχε τη θετική της γνωμοδότηση. Αμέσως μετά, ο Υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε την ιστορική απόφαση αδειοδότησης για τις εργασίες έρευνας και πόντισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπέγραψε την έγκριση στις 3.00 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η συνέχεια ήταν ζήτημα λεπτών. Το ερευνητικό πλοίο υπέβαλε το σχετικό αίτημα προς την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και η αγγελία προς ναυτιλλομένους εκδόθηκε άμεσα. Η ελληνική NAVTEX εκπέμπεται πλέον στους ασυρμάτους των ναυτιλλομένων, οριοθετώντας με απόλυτη νομική και επιχειρησιακή σαφήνεια την περιοχή όπου θα κινηθούν τα ερευνητικά σκάφη.

Αναλυτικά η NAVTEX

ZCZC HA15 061413 UTC NOV 26 IRAKLEIO RADIO

NAVWARN 1411/26

EAST CRETAN SEA

SOUTHEAST CRETAN SEA

EAST MEDITERRANEAN SEA

RESEARCH OPERATION FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION

WILL BE CONDUCTED BY ‘ABEILLE MARENGO’

FROM 06 NOV 26 UNTIL 06 MAR 27

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

35 24.98N – 024 56.13E

35 28.18N – 024 56.56E

35 29.86N – 024 59.46E

35 30.28N – 025 14.95E

35 25.04N – 025 57.13E

35 26.62N – 026 10.82E

35 23.13N – 026 17.24E

35 21.44N – 026 31.46E

35 18.51N – 026 47.22E

35 18.15N – 026 54.30E

35 19.95N – 027 11.84E

35 19.34N – 027 24.74E

35 12.93N – 027 34.55E

35 00.96N – 027 41.45E

34 46.87N – 028 09.64E

34 41.74N – 028 40.27E

34 26.01N – 029 24.87E

34 22.57N – 029 32.16E

34 16.97N – 029 51.75E

34 11.28N – 029 57.82E

34 09.68N – 030 04.31E

WIDE BERTH REQUESTED 2NM

CANCEL THIS MSG ON 062200 UTC MAR 27

NNNN

Στην καρδιά αυτού του πρώτου επιχειρησιακού σταδίου βρίσκεται το γαλλικής σημαίας πλοίο «Abeille Marengo». Πρόκειται για ένα από τα πλέον σύγχρονα και ικανά σκάφη υποστήριξης και ερευνών βυθού, εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής, το οποίο αναλαμβάνει να χαρτογραφήσει με ακρίβεια χιλιοστού τη διαδρομή που θα ακολουθήσει το καλώδιο. Το «Abeille Marengo» είναι έτοιμο να βάλει μπρος τις μηχανές του και να ξεκινήσει άμεσα τις βυθομετρικές και γεωφυσικές μελέτες, κόντρα σε κάθε πρόκληση ή αμφισβήτηση.

Η σημασία αυτής της εξέλιξης υπερβαίνει κατά πολύ τα στενά όρια ενός ενεργειακού έργου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ αποτελεί τη φυσική και στρατηγική γέφυρα που ενώνει την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή, βάζοντας οριστικό τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Παράλληλα, μετατρέπει την Ελλάδα σε κεντρικό ενεργειακό κόμβο και πυλώνα σταθερότητας σε ολόκληρη τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.



Από την πλευρά του ελληνικού “Πενταγώνου” και του Αρχηγείου ΓΕΕΘΑ, τα αντανακλαστικά παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο. Η έκδοση της NAVTEX από την Αθήνα αποτελεί μια ξεκάθαρη δήλωση κυριαρχικών δικαιωμάτων και θεσμικής ετοιμότητας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση στην περιοχή, διασφαλίζοντας ότι οι εργασίες του «Abeille Marengo» θα διεξαχθούν απρόσκοπτα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Η Αθήνα και η Λευκωσία στέλνουν ένα συντονισμένο και ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: τα μεγάλα έργα υποδομής, που αποσκοπούν στην ευημερία και την ασφάλεια των λαών της περιοχής, δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση ή υπό την αίρεση κανενός τρίτου. Η νομιμότητα, οι διεθνείς συνθήκες και η αποφασιστικότητα των δύο κρατών αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχή ολοκλήρωση του GSI.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες, τα μάτια όλων θα είναι στραμμένα στην πορεία του γαλλικού ερευνητικού σκάφους. Το «Abeille Marengo» πιάνει δουλειά στα βαθιά νερά της Μεσογείου, γράφοντας το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας εποχής για την ενεργειακή γεωπολιτική της πατρίδας μας. Η αρχή έγινε με τον πιο επίσημο τρόπο και η υλοποίηση του μεγάλου καλωδίου είναι πλέον γεγονός που δεν γυρίζει πίσω.

Όπως, έγινε γνωστό, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επικοινώνησε με τον Κύπριο ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο, για τον στενό συντονισμό Αθήνας – Λευκωσίας.