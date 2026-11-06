Φωκάς Ευαγγελινός: «Εγώ φέτος λόγω υποχρεώσεων, δεν θα είμαι στη Eurovision»

Την απόφασή του να μην συμμετάσχει στη Eurovision του 2027, μοιράστηκε ο Φωκάς Ευαγγελινός σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά για το «Πρωίαν Σε Είδον».

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους χορογράφους στη χώρα μας και έχει ενθουσιάσει πολλές φορές τους θαυμαστές του Μουσικού Διαγωνισμού με όσα έχει παρουσιάσει.

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Φωκάς Ευαγγελινός ανέφερε: «Εγώ έχω μελλοντικά σχέδια πολλά, θέλω να γίνουν όλα πραγματικότητα. Μπορώ να πω κάτι; Εγώ φέτος λόγω υποχρεώσεων, δεν θα είμαι στη Eurovision. Δεν θα είμαι φέτος. Είναι πολύ ωραία η επιλογή της ΕΡΤ να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι σούπερ αυτό που θα γίνει εκεί ο διαγωνισμός».

«Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Αλλά μία χρονιά ας… Αυτή τη χρονιά αισθάνομαι, λόγω και υποχρεώσεων και πολλών πραγμάτων που θα συμβούν, ότι δεν θα είμαι. Όχι αισθάνομαι, δεν θα είμαι σίγουρα», είπε στη συνέχεια.