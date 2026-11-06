Ρέθυμνο: «Δύο άνθρωποι που δεν γύρισαν ποτέ σπίτι» – Συγκλονίζει το βίντεο για τους ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στην Κρύα Βρύση

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Συγκλονίζει ένα βίντεο που δημιουργήθηκε στη μνήμη των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς, τον περασμένο Ιούλιο, στην Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο.

Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, προσπαθώντας να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Έσπευσαν να κάνουν το καθήκον τους, αλλά, δυστυχώς, δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους.

Η απώλειά τους σημάδεψε το Ρέθυμνο, αφήνοντας πίσω οικογένειες, συγγενείς, φίλους και συναδέλφους που συνεχίζουν να βιώνουν την απουσία τους.

Η Εθελοντική Οργάνωση «ΕΝΑ» Πολιτικής Προστασίας Ρεθύμνης δημιούργησε ένα βίντεο, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη των δύο πυροσβεστών, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την αξία της ανθρώπινης ζωής, τη μνήμη και την πρόληψη, όπως αναφέρει η Νέα Κρήτη.

Μέσα από εικόνες καταστροφής και λόγια που αγγίζουν την καρδιά, η οργάνωση τιμά τους δύο πυροσβέστες, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε στολή βρίσκεται ένας άνθρωπος και μια οικογένεια που περιμένει την επιστροφή του.

Στο βίντεο, υπό τον τίτλο «Όσα δεν θα γυρίσουν ποτέ…», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως υπάρχουν καλοκαίρια που αφήνουν πίσω τους όμορφες αναμνήσεις, αλλά υπάρχουν και εκείνα που χαράσσονται για πάντα στη μνήμη ενός τόπου, εξαιτίας όσων χάθηκαν και δεν μπορούν να επιστρέψουν.

Οι εικόνες της καμένης γης στο νότιο Ρέθυμνο θυμίζουν το μέγεθος της καταστροφής. Πλαγιές που μαύρισαν, δέντρα που έγιναν στάχτη και καλλιεργήσιμες εκτάσεις που χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στους δύο πυροσβέστες, με την συγκινητική υπενθύμιση ότι «πίσω από κάθε στολή υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας γιος. Ένας πατέρας. Ένας σύντροφος. Ένας φίλος».

«Όταν ακούμε μία σειρήνα, ας θυμόμαστε πως κάποιος αφήνει την ασφάλεια του δικού του σπιτιού για να προστατεύσει το δικό μας», αναφέρεται, επίσης, στο βίντεο.

Οι δημιουργοί στέλνουν, επίσης, ένα σημαντικό μήνυμα για την πρόληψη των πυρκαγιών. Με αφορμή την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου, η Εθελοντική Οργάνωση «ΕΝΑ» καλεί τους πολίτες να αντιμετωπίσουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ως συλλογική ευθύνη.

«Όσα δεν θα γυρίσουν ποτέ…»

«Η αντιπυρική περίοδος του 2026 ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω της πληγές στον τόπο μας και απώλειες που δεν μπορούν να αναπληρωθούν.

Το βίντεο αυτό είναι αφιερωμένο στη μνήμη των συναδέλφων μας που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, αλλά και στις οικογένειές τους, που συνεχίζουν να ζουν με την απουσία τους.

Γιατί η προστασία της φύσης και της ανθρώπινης ζωής δεν είναι ευθύνη μόνο εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Είναι ευθύνη όλων μας.

Ας μη μείνουμε μόνο στη μνήμη. Ας κάνουμε την πρόληψη πράξη», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Δείτε το βίντεο:

Αφήγηση

Χρύσα Παλιεράκη @chrysa_palieraki

Τραγούδι – Μουσική

Νικομανώλης Νύκταρης @nikomanolhs_niktaris

Σκηνοθεσία – Παραγωγή

ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ