Κατερίνα Λέχου: «Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν έχω επιθυμία να δουλέψω, δεν με αφορούν»

Καλεσμένη στο «Στούντιο 4» ήταν η Κατερίνα Λέχου, το απόγευμα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε στα περιστατικά αγένειας στη πορεία της στον καλλιτεχνικό χώρο, σημειώνοντας πως «όταν βρίσκομαι σε μια δουλειά και έχω έναν ή δύο να επικοινωνώ, λέω τι τυχερή που είμαι και σε αυτή τη δουλειά».

Ανάμεσα σε άλλα, η Κατερίνα Λέχου είπε ότι: «Φυσικά και είμαι ανοιχτή με τους ανθρώπους. Αλλά περισσότερο απ’ όλα είμαι ανοιχτή με την ευγένεια των ανθρώπων. Δηλαδή την αγένεια θα την αποκρούσω. Μην φαντάζεσαι τίποτα φοβερό. Απλώς θα είμαι λίγο πιο κλειστή. Οι άνθρωποι που έρχονται να μου μιλήσουν είναι ευγενείς. Γενικά οι άνθρωποι είναι ευγενείς, με ελάχιστες εξαιρέσεις».

Σε ερώτηση για το αν στις συνεργασίες της όλο αυτό το διάστημα, είχε περιστατικά αγένειας, η καλλιτέχνις απάντησε: «Βέβαια, εννοείται. Κοίταξε, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Θα ήταν μια ουτοπία δηλαδή. Έχω συνεργαστεί με εκατοντάδες ανθρώπους, από το συνεργείο μέχρι ηθοποιούς συναδέλφους, δεν μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι όλοι έτσι όπως τους θέλω εγώ. Αλίμονο.

Εδώ όταν βρίσκομαι σε μια δουλειά και έχω έναν ή δύο να επικοινωνώ, λέω τι τυχερή που είμαι και σε αυτή τη δουλειά. Εγώ με αυτό το καλάθι πηγαίνω στη δουλειά, έναν ή δύο».

«Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν έχω επιθυμία να δουλέψω, δεν με αφορούν. Και υπάρχουν και άλλοι που με αφορούν, όπως όλους μας», εξήγησε στη συνέχεια.