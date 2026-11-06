ΗΠΑ: Πάνω από 5.000 κρούσματα ιλαράς και τουλάχιστον 8 θάνατοι – Η χειρότερη έξαρση του ιού εδώ και 35 χρόνια

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Η ιλαρά επιστρέφει με δραματικό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας πίσω της νεκρά παιδιά και χιλιάδες ασθενείς. Ένα βρέφος στο Ουισκόνσιν και ένα παιδί στη Νέα Υόρκη συγκαταλέγονται στα πιο πρόσφατα θύματα της νόσου, την ώρα που οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές καταγράφουν 5.182 κρούσματα από την αρχή του 2026, τον μεγαλύτερο ετήσιο αριθμό εδώ και 35 χρόνια. Τουλάχιστον τέσσερα παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι θάνατοι που έχουν ανακοινωθεί από τις πολιτείες ανέρχονται συνολικά σε οκτώ.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή (6/11) τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 330 μέσα σε μία εβδομάδα, φτάνοντας τα 5.182 έως τις 5 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων από το 1991, σε μια χώρα όπου η συνεχής εγχώρια μετάδοση της ιλαράς είχε θεωρηθεί ότι εξαλείφθηκε το 2000 χάρη στον εκτεταμένο εμβολιασμό.

Οι νοσηλείες έχουν φτάσει τις 562, ενώ το 96% των ασθενών ήταν ανεμβολίαστοι ή είχαν άγνωστο εμβολιαστικό ιστορικό.

Ουισκόνσιν: Πέθανε βρέφος από ιλαρά – Ο πρώτος θάνατος εδώ και 36 χρόνια

Ένα βρέφος έχασε τη ζωή του στο νοτιοδυτικό Ουισκόνσιν, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (5/11) το υπουργείο Υγείας της πολιτείας. Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο από ιλαρά που καταγράφεται στην περιοχή από το 1990.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία προσδιόρισε την ιλαρά ως άμεση αιτία θανάτου, ενώ οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν την ακριβή ηλικία του βρέφους ή το εμβολιαστικό του ιστορικό, επικαλούμενες την προστασία της ιδιωτικότητας της οικογένειας.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον πρώτο θάνατο βρέφους που συνδέεται με την επιδημία ιλαράς στο Ουισκόνσιν εδώ και πολλά χρόνια», δήλωσε η επικεφαλής της υγειονομικής υπηρεσίας της πολιτείας, Κίρστεν Τζόνσον.

«Κάθε θάνατος παιδιού αποτελεί τραγωδία, ακόμη περισσότερο όταν σχετίζεται με μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί με εμβολιασμό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, στο Ουισκόνσιν είχαν καταγραφεί 431 περιστατικά σε 13 κομητείες και εννέα νοσηλείες.

Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι ο πραγματικός αριθμός των λοιμώξεων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, καθώς δεν υποβάλλονται όλοι οι ασθενείς σε εξετάσεις.

Νέα Υόρκη: Νεκρό παιδί από ιλαρά για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 2 Νοεμβρίου, οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός παιδιού στην κομητεία Λιούις, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας.

Ήταν ο πρώτος γνωστός θάνατος που συνδέεται με την ιλαρά στη Νέα Υόρκη εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Το υπουργείο Υγείας της πολιτείας και η τοπική υγειονομική υπηρεσία εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη.

Δεν δημοσιοποιήθηκαν η ηλικία του παιδιού και άλλες προσωπικές λεπτομέρειες.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, είχε ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις αρχές Οκτωβρίου λόγω της εξάπλωσης της ιλαράς, επιτρέποντας την κινητοποίηση περισσότερων επαγγελματιών υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών.

Πενσιλβάνια: Νεκρά δύο βρέφη και ένας 18χρονος

Ακόμη βαρύτερος είναι ο απολογισμός στην Πενσιλβάνια, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται ένα νεογέννητο και ένα βρέφος μόλις έξι εβδομάδων από την κομητεία Λάνκαστερ.

Τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε επίσης ο θάνατος ενός 18χρονου από την κομητεία Μίφλιν, ο οποίος είχε εμφανίσει οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα, μια σπάνια και ιδιαίτερα σοβαρή νευρολογική επιπλοκή της ιλαράς.

Στις 4 Νοεμβρίου, το υπουργείο Υγείας της Πενσιλβάνια ανακοίνωσε τον έκτο θάνατο που συνδέεται με τη νόσο μέσα στο 2026.

Στην πολιτεία είχαν καταγραφεί 1.467 κρούσματα σε 45 κομητείες και 283 νοσηλείες.

Οι αρχές δεν δημοσιοποιούν τα ηλικιακά στοιχεία όλων των θυμάτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο συνολικός αριθμός των παιδιών που έχουν πεθάνει σε εθνικό επίπεδο.

Με βάση τις δημοσιοποιημένες ηλικίες, τουλάχιστον τέσσερα θύματα ήταν παιδιά: τα δύο βρέφη στην Πενσιλβάνια, το παιδί στη Νέα Υόρκη και το βρέφος στο Ουισκόνσιν.

Στον απολογισμό προστίθεται και ο θάνατος του 18χρονου στην Πενσιλβάνια.

Οκτώ θάνατοι σύμφωνα με τις πολιτείες – Γιατί το CDC καταγράφει τέσσερις

Υπάρχει σημαντική απόκλιση ανάμεσα στα εθνικά και τα πολιτειακά στοιχεία για τους θανάτους από ιλαρά.

Τα CDC ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι έχουν καταγράψει τέσσερις θανάτους που συνδέονται με τη νόσο από την αρχή του 2026.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των επιμέρους πολιτειών, ο αριθμός ανέρχεται ήδη σε οκτώ: έξι στην Πενσιλβάνια, ένας στη Νέα Υόρκη και ένας στο Ουισκόνσιν.

Η διαφορά συνδέεται με τις διαδικασίες επαλήθευσης και καταγραφής των θανάτων σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο.

Τα CDC επισημαίνουν ότι τα στοιχεία τους ενδέχεται να αναθεωρηθούν, καθώς ολοκληρώνονται οι σχετικές αξιολογήσεις.

Για σύγκριση, το 2025 είχαν καταγραφεί τρεις θάνατοι από ιλαρά σε εθνικό επίπεδο.

NY child dies of measles, marking state’s first death from the disease in 30 years https://t.co/pdwy6BFrwt https://t.co/FkPbLDGB1h — New York Post (@nypost) November 3, 2026

Πάνω από 5.000 κρούσματα και 562 νοσηλείες – Τα παιδιά ανάμεσα στους πιο ευάλωτους ασθενείς

Τα στοιχεία των CDC δείχνουν ότι η επιδημία έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τα παιδιά και τους εφήβους.

Από τα 5.182 επιβεβαιωμένα κρούσματα του 2026, τα 908 αφορούν παιδιά κάτω των πέντε ετών και τα 2.104 παιδιά και εφήβους ηλικίας 5 έως 19 ετών.

Στους ενήλικες ηλικίας 20 ετών και άνω έχουν καταγραφεί 2.132 περιστατικά.

Οι νοσηλείες ανέρχονται συνολικά σε 562, δηλαδή περίπου στο 11% των επιβεβαιωμένων περιστατικών.

Σύμφωνα με τα CDC, το 96% των λοιμώξεων συνδέεται με εξάρσεις της νόσου, ενώ έχουν καταγραφεί 43 νέες επιδημικές εξάρσεις από την αρχή του έτους.

Συνολικά, 4.993 περιστατικά σχετίζονται με αυτές τις εξάρσεις.

Ο φετινός αριθμός κρουσμάτων έχει υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με το σύνολο του 2025, όταν είχαν αναφερθεί 2.289 περιστατικά.

Μια ασθένεια που είχε θεωρηθεί ότι εξαλείφθηκε από τις ΗΠΑ

Η σημερινή έξαρση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει την εξάλειψη της συνεχούς εγχώριας μετάδοσης της ιλαράς το 2000.

Αυτό δεν σήμαινε ότι ο ιός είχε εξαφανιστεί πλήρως, αλλά ότι δεν κυκλοφορούσε πλέον αδιάκοπα στη χώρα.

Η κατάσταση αυτή είχε επιτευχθεί κυρίως χάρη στα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η εμβολιαστική κάλυψη έχει μειωθεί σε αρκετές περιοχές, δημιουργώντας κοινότητες στις οποίες ο ιός μπορεί να εξαπλώνεται ευκολότερα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτείται κάλυψη περίπου 95% με δύο δόσεις του εμβολίου MMR, ώστε να διατηρείται ισχυρή συλλογική προστασία.

Πόσο επικίνδυνη είναι η ιλαρά

Η ιλαρά είναι μία από τις πιο μεταδοτικές ιογενείς ασθένειες. Ο ιός μεταδίδεται μέσω του αέρα και μπορεί να παραμείνει μολυσματικός σε έναν κλειστό χώρο έως και δύο ώρες μετά την αποχώρηση του ασθενούς.

Σύμφωνα με τα CDC, έως εννέα στους δέκα ανθρώπους που δεν έχουν ανοσία μπορούν να μολυνθούν όταν έρθουν σε στενή επαφή με ασθενή.

Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, βήχα, καταρροή και ερεθισμένα μάτια, ενώ ακολουθεί το χαρακτηριστικό εξάνθημα.

Οι σοβαρές επιπλοκές περιλαμβάνουν πνευμονία, εγκεφαλίτιδα, αναπνευστικές επιπλοκές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θάνατο.

Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα βρέφη, τα παιδιά κάτω των πέντε ετών, οι έγκυες και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα CDC εκτιμούν ότι περίπου ένα στα 1.000 περιστατικά μπορεί να οδηγήσει σε οξεία εγκεφαλίτιδα, ενώ ένα έως τρία στα 1.000 παιδιά που μολύνονται από ιλαρά μπορεί να πεθάνουν από αναπνευστικές ή νευρολογικές επιπλοκές.

Το εμβόλιο MMR παρέχει προστασία περίπου 93% μετά την πρώτη δόση και 97% μετά τη δεύτερη.

Η επιστροφή της ιλαράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, με χιλιάδες κρούσματα και θανάτους παιδιών από μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί με εμβολιασμό, επαναφέρει στο προσκήνιο τις συνέπειες της υποχώρησης της εμβολιαστικής κάλυψης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία.