ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ομοσπονδιακός εισαγγελέας που επέβλεψε παλιές έρευνες για τον Ντόναλντ Τραμπ

Την παραίτησή του υπέβαλε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες, ο οποίος επέβλεψε έρευνες σχετικά με παλαιότερες ποινικές υποθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς. Η παραίτηση αυτή σηματοδοτεί την αποχώρηση ανώτερου αξιωματούχου του υπουργείου Δικαιοσύνης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι λόγοι της απόφασής του.

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Διεθνή Νέα

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την παραίτησή του υπέβαλε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες, ο οποίος επέβλεψε έρευνες σχετικά με παλαιότερες ποινικές υποθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Το γραφείο του ήταν επιφορτισμένο με τη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων που αφορούσαν τον χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων από τον Τραμπ, καθώς και τις επαφές της προεκλογικής του εκστρατείας με τη Ρωσία το 2016.
  • Η παραίτηση αυτή σηματοδοτεί την αποχώρηση του δεύτερου ανώτερου αξιωματούχου του υπουργείου Δικαιοσύνης μετά τη συντριβή των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

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Την παραίτησή του υπέβαλε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες, ο οποίος επέβλεψε έρευνες σχετικά με παλαιότερες ποινικές υποθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς.

Ως ομοσπονδιακός εισαγγελέας για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, ο Κινιόνες βρέθηκε στο επίκεντρο των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου να εργαλειοποιήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να εκδικηθεί τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Το γραφείο του ήταν επιφορτισμένο με τη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων που αφορούσαν τον χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων από τον Τραμπ μετά την αποχώρησή του από το προεδρικό αξίωμα το 2021, καθώς και τις επαφές της προεκλογικής του εκστρατείας με τη Ρωσία κατά τις εκλογές του 2016, μεταξύ άλλων ζητημάτων. Οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν αποδώσει καρπούς μέχρι στιγμής.

Η παραίτηση αυτή σηματοδοτεί την αποχώρηση του δεύτερου ανώτερου αξιωματούχου του υπουργείου Δικαιοσύνης μετά τη συντριβή των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι λόγοι της παραίτησης του Κινιόνες. Σε δήλωσή του στο X, ο ίδιος ανέφερε ότι η παραίτησή του τίθεται σε ισχύ από σήμερα Παρασκευή, λέγοντας ότι ήταν τιμή να υπηρετήσει σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση.

«Είμαστε ευγνώμονες για την ηγεσία του Τζέισον στην καταπολέμηση του βίαιου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και του διακρατικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης δίωξης κατά του Ραούλ Κάστρο», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο της Κούβας.

Το γραφείο του είχε επίσης ασκήσει ποινικές διώξεις κατά του Κάστρο, στο πλαίσιο μιας σημαντικής κλιμάκωσης της εκστρατείας πίεσης που ασκούσε η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον της κομμουνιστικής χώρας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης στερείται, πλέον, ηγεσίας σε δύο από τις βασικές του πρωτοβουλίες: την επανεξέταση παλαιότερων ερευνών και τη στόχευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Χαρμίτ Ντίλον, αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων στο υπουργείο Δικαιοσύνης παραιτήθηκε χθες.

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