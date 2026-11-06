Τραμπ: Στο τραπέζι η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν

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Το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν συζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συσκέψεις με την ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη, σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Fox News.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 9η Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται νέα σελήνη στη Μέση Ανατολή και συνεπώς περιορισμένος έως μηδενικός φωτισμός από το φεγγάρι, ενδέχεται να προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μιλώντας νωρίτερα την Πέμπτη στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα λάβει σύντομα απόφαση σχετικά με την πιθανή επανέναρξη του πολέμου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων με στόχο την οριστική εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

«Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω το υπόλοιπο της χώρας, αν είναι δυνατόν, αλλά ίσως αναγκαστώ να το κάνω. Θα το μάθετε σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ και η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν θα υπήρχαν σήμερα, εάν δεν είχε εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) φέρεται να ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios, δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής νέα εντολή από την Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί Φαλέχ Αλ-Ζαΐντι, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τραμπ την Πέμπτη, υπογράμμισε ότι το ιρακινό έδαφος δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών.

«Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τη θέση του Ιράκ, ζητώντας τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών και τη μη χρήση του εδάφους του ως ορμητηρίου για επιθετικές ενέργειες εναντίον γειτονικών χωρών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού.