Ιράν: Αναφορές για πρόσκρουση δύο βλημάτων στο νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ

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Αναφορές για πρόσκρουση δύο βλημάτων στην περιοχή Σούσα του νησιού Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, μεταδίδουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, κάτοικοι του νησιού ανέφεραν ότι δύο βλήματα έπληξαν την περιοχή, ενώ παράλληλα ακούστηκαν ήχοι αεροσκαφών.

Μέχρι στιγμής, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις λεπτομέρειες του περιστατικού, σύμφωνα με το σύντομο δημοσίευμα του IRNA.