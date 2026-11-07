Ιράν: Αναφορές για πρόσκρουση δύο βλημάτων στο νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν αναφορές για πρόσκρουση δύο βλημάτων στην περιοχή Σούσα του νησιού Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, κάτοικοι ανέφεραν ότι βλήματα έπληξαν την περιοχή ενώ ακούστηκαν ήχοι αεροσκαφών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναφορές για πρόσκρουση δύο βλημάτων στην περιοχή Σούσα του νησιού Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, μεταδίδουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
  • Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, κάτοικοι ανέφεραν ότι δύο βλήματα έπληξαν την περιοχή, ενώ παράλληλα ακούστηκαν ήχοι αεροσκαφών.
  • Μέχρι στιγμής, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

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Αναφορές για πρόσκρουση δύο βλημάτων στην περιοχή Σούσα του νησιού Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, μεταδίδουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, κάτοικοι του νησιού ανέφεραν ότι δύο βλήματα έπληξαν την περιοχή, ενώ παράλληλα ακούστηκαν ήχοι αεροσκαφών.

Μέχρι στιγμής, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις λεπτομέρειες του περιστατικού, σύμφωνα με το σύντομο δημοσίευμα του IRNA.

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