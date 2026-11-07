Φθιώτιδα: Δύο περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων μέσα σε λίγες ώρες στη Μακρακώμη – Άρπαξαν χρυσό σταυρό και 2.000 ευρώ

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Δύο περιστατικά εξαπάτησης και κλοπής με θύματα ηλικιωμένες γυναίκες καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη Μακρακώμη, με τους δράστες να χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, όταν ένα μαύρο Citroën C2 σταμάτησε σε γειτονιά της Μακρακώμης, όπου ηλικιωμένη γυναίκα καθάριζε την αυλή και τον δρόμο του σπιτιού της.

Από το όχημα, το οποίο διέθετε φιμέ τζάμια και είχε ανοιχτό το πορτμπαγκάζ, κατέβηκε η συνοδηγός και πλησίασε τη γυναίκα, προσποιούμενη ότι ήταν συγγενικό της πρόσωπο.

«Πού είσαι, θεία; Δεν με θυμάσαι; Η Μαρία είμαι», φέρεται να της είπε, επιχειρώντας παράλληλα να την αγκαλιάσει.

Όταν η ηλικιωμένη εξέφρασε την απορία της και δήλωσε ότι δεν γνώριζε κάποιον Στρατή, η δράστιδα επέστρεψε εσπευσμένα στο αυτοκίνητο και διέφυγε μαζί με τον οδηγό προς άγνωστη κατεύθυνση.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του LamiaReport, μέσα σε περίπου 25 δευτερόλεπτα η γυναίκα είχε καταφέρει να αφαιρέσει από τον λαιμό της ηλικιωμένης τη χρυσή αλυσίδα με τον σταυρό της.

Το βίντεο που καταγράφηκε τη στιγμή της «αγκαλιάς»:

Η απάτη με τον «δορυφόρο της εφορίας»

Λίγες ώρες αργότερα, στην ίδια περιοχή, καταγράφηκε και δεύτερο περιστατικό εξαπάτησης, αυτή τη φορά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Οι δράστες τηλεφώνησαν σε άλλη ηλικιωμένη, προσποιούμενοι στελέχη φορολογικής αρχής, και επικαλέστηκαν δήθεν ειδικό έλεγχο με τη χρήση «δορυφόρου της εφορίας».

Σύμφωνα με το σενάριο που χρησιμοποίησαν, ο δορυφόρος θα φωτογράφιζε από ψηλά τα πολύτιμα αντικείμενα και τα μετρητά που βρίσκονταν στο εσωτερικό της κατοικίας της.

Επικαλούμενοι τον κίνδυνο επιβολής προστίμων και κατασχέσεων, κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει σε σακούλα το ποσό των 2.000 ευρώ και να το αφήσει έξω από το σπίτι της.

Στο σημείο βρισκόταν συνεργός των τηλεφωνικών απατεώνων, ο οποίος παρέλαβε τα χρήματα και εξαφανίστηκε.

Για την εξιχνίαση των δύο υποθέσεων και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες των αρμόδιων αστυνομικών αρχών.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται, μεταξύ άλλων, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν οι κινήσεις των δραστών και να ταυτοποιηθούν τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν.