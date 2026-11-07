CENTCOM: Οι ΗΠΑ προσφέρουν έως και 20 εκατ. δολάρια για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Αμοιβή που φτάνει έως και τα 20 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και τη δυνατότητα μετεγκατάστασης, προσφέρει η αμερικανική κυβέρνηση σε όποιον παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.
Την προσφορά δημοσιοποίησε την Παρασκευή μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), διευκρινίζοντας ότι οι πληροφορίες που αναζητούνται αφορούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.
Στο ενδιαφέρον των αμερικανικών αρχών περιλαμβάνονται στοιχεία για πυρηνικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις τους.
Rewards for Justice is offering a reward of up to $20 million and possible relocation for information about Iran’s nuclear program, including its facilities, equipment, and associated personnel, such as those in the scientific community, or the movement of any of the above.
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— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026