CENTCOM: Οι ΗΠΑ προσφέρουν έως και 20 εκατ. δολάρια για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Η αμερικανική κυβέρνηση προσφέρει αμοιβή έως και 20 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και τη δυνατότητα μετεγκατάστασης, σε όποιον παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) στην πλατφόρμα Χ, οι πληροφορίες που αναζητούνται αφορούν πυρηνικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, καθώς και προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων και των μετακινήσεών τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αμοιβή που φτάνει έως και τα 20 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και τη δυνατότητα μετεγκατάστασης, προσφέρει η αμερικανική κυβέρνηση σε όποιον παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
  • Την προσφορά δημοσιοποίησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), διευκρινίζοντας ότι οι αναζητούμενες πληροφορίες αφορούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
  • Στο ενδιαφέρον των αμερικανικών αρχών περιλαμβάνονται στοιχεία για πυρηνικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις τους.

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Αμοιβή που φτάνει έως και τα 20 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και τη δυνατότητα μετεγκατάστασης, προσφέρει η αμερικανική κυβέρνηση σε όποιον παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Την προσφορά δημοσιοποίησε την Παρασκευή μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), διευκρινίζοντας ότι οι πληροφορίες που αναζητούνται αφορούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Στο ενδιαφέρον των αμερικανικών αρχών περιλαμβάνονται στοιχεία για πυρηνικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις τους.

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