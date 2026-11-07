Ιράν: Υποστηρίζει ότι κατέρριψε αμερικανικό drone MQ-9 πάνω από το νησί Κεσμ

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Την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους τύπου MQ-9 Reaper πάνω από το νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε η ιρανική αεράμυνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού, την οποία μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, το αμερικανικό drone εντοπίστηκε ενώ πετούσε πάνω από το νησί, αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας και τελικά καταστράφηκε.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρχεται μετά τις πληροφορίες που είχαν μεταδώσει νωρίτερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για πρόσκρουση δύο βλημάτων στην περιοχή Σούσα του νησιού Κεσμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση της κατάρριψης από αμερικανικής πλευράς.