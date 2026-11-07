Ιράν: Υποστηρίζει ότι κατέρριψε αμερικανικό drone MQ-9 πάνω από το νησί Κεσμ

Η ιρανική αεράμυνα υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-9 Reaper πάνω από το νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό και το δίκτυο IRIB, το drone εντοπίστηκε, αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε, έπειτα από αναφορές για πρόσκρουση δύο βλημάτων στην περιοχή Σούσα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση της κατάρριψης από την αμερικανική πλευρά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους τύπου MQ-9 Reaper πάνω από το νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε η ιρανική αεράμυνα.
  • Σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, το αμερικανικό drone εντοπίστηκε ενώ πετούσε πάνω από το νησί, αναχαιτίστηκε και τελικά καταστράφηκε.
  • Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση του περιστατικού από αμερικανικής πλευράς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους τύπου MQ-9 Reaper πάνω από το νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε η ιρανική αεράμυνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού, την οποία μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, το αμερικανικό drone εντοπίστηκε ενώ πετούσε πάνω από το νησί, αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας και τελικά καταστράφηκε.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρχεται μετά τις πληροφορίες που είχαν μεταδώσει νωρίτερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για πρόσκρουση δύο βλημάτων στην περιοχή Σούσα του νησιού Κεσμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση της κατάρριψης από αμερικανικής πλευράς.

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