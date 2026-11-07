Εκρήξεις στο Κίεβο από ρωσική πυραυλική επίθεση – Έπεσαν συντρίμμια σε πενταώροφη πολυκατοικία

Νέα πυραυλική επίθεση στο Κίεβο εξαπέλυσαν ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια κατοικιών, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.
Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στα προάστια της πόλης, προσθέτοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχοποίησαν υποδομές με βαλλιστικούς πυραύλους.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, συντρίμμια πυραύλου έπεσαν σε πενταώροφη πολυκατοικία στη δυτική περιοχή του Κιέβου, ενώ ζημιές υπέστη και η πρόσοψη ακόμη ενός κτιρίου κατοικιών.
A russian ballistic missile with a cluster warhead strikes Kyiv.
Up to 30 missiles hit Kyiv and the region in 20 minutes.
Cluster warheads raining down on a city of millions.
russia is a terrorist state. Stop pretending you don’t see what’s happening. https://t.co/7GwZzyJ2p3
— UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) November 6, 2026
Multiple MISSILES STRIKE Kiev outskirts one after another — MASSIVE FIREBALL and BRIGHT FLASHES light up the night https://t.co/niSjQm7tvc
— RTRussia (@RT_Russia_) November 6, 2026
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή για ενδεχόμενα θύματα.
🇷🇺🇺🇦🚨 DRAMATIC SCENES FROM KYIV, UKRAINE!
Russian ballistic missiles reportedly strike the Ukrainian capital, with cluster munitions raining down over the city.
🎥 Via @CaolanReports https://t.co/2a88TcYRrD
— Apex Vanguard (@Apex_Intel24) November 6, 2026