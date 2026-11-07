Εκρήξεις στο Κίεβο από ρωσική πυραυλική επίθεση – Έπεσαν συντρίμμια σε πενταώροφη πολυκατοικία

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Νέα πυραυλική επίθεση στο Κίεβο εξαπέλυσαν ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια κατοικιών, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στα προάστια της πόλης, προσθέτοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχοποίησαν υποδομές με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, συντρίμμια πυραύλου έπεσαν σε πενταώροφη πολυκατοικία στη δυτική περιοχή του Κιέβου, ενώ ζημιές υπέστη και η πρόσοψη ακόμη ενός κτιρίου κατοικιών.

Multiple MISSILES STRIKE Kiev outskirts one after another — MASSIVE FIREBALL and BRIGHT FLASHES light up the night https://t.co/niSjQm7tvc — RTRussia (@RT_Russia_) November 6, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή για ενδεχόμενα θύματα.