Εκρήξεις στο Κίεβο από ρωσική πυραυλική επίθεση – Έπεσαν συντρίμμια σε πενταώροφη πολυκατοικία

Νέα πυραυλική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εξαπέλυσαν ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Κίεβο, στοχοποιώντας υποδομές και προκαλώντας εκρήξεις στα προάστια. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, συντρίμμια κατέπεσαν σε πενταώροφη πολυκατοικία στα δυτικά της πόλης και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

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Διεθνή Νέα

Εκρήξεις στο Κίεβο από ρωσική πυραυλική επίθεση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα πυραυλική επίθεση στο Κίεβο εξαπέλυσαν ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια κατοικιών.
  • Συντρίμμια πυραύλου έπεσαν σε πενταώροφη πολυκατοικία στη δυτική περιοχή του Κιέβου, ενώ ζημιές υπέστη και η πρόσοψη ακόμη ενός κτιρίου κατοικιών.
  • Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή για ενδεχόμενα θύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα πυραυλική επίθεση στο Κίεβο εξαπέλυσαν ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια κατοικιών, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στα προάστια της πόλης, προσθέτοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχοποίησαν υποδομές με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, συντρίμμια πυραύλου έπεσαν σε πενταώροφη πολυκατοικία στη δυτική περιοχή του Κιέβου, ενώ ζημιές υπέστη και η πρόσοψη ακόμη ενός κτιρίου κατοικιών.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή για ενδεχόμενα θύματα.

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