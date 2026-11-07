Ντέρτι: Η σχέση της Στέλλας και του Άρη αποκαλύπτεται- Όλες οι εξελίξεις

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Ντέρτι” από Δευτέρα 9 εως Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 22:30 στον Αντ1.

Όσα θα δούμε αναλυτικά

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

Ο Άρης καταλαβαίνει την επικίνδυνη παγίδα του Αλέκου και συνειδητοποιεί πως η Στέλλα έχει μπει πλέον στο στόχαστρο, πιέζοντας μάταια για την απομάκρυνσή της από την επιχείρηση.

Την ίδια στιγμή, η Ξένια ακούει την κόρη της να μιλά για τη μοναξιά και την απώλεια του Στράτου και έρχεται αντιμέτωπη με όσα τους έχουν κρατήσει τόσα χρόνια μακριά. Η Στέλλα έρχεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να την παγίδεψε η ίδια της η μάνα και δεν μπορεί να το πιστέψει, ενώ ο Άρης ανησυχεί για την ασφάλειά της.

Ο Μιχάλης είναι έξαλλος τόσο με την Ρένα όσο και με τον Λευτέρη και προσπαθεί να διαχειριστεί την προδοσία και τον θυμό που τους χωρίζουν, ενώ ο Λευτέρης βυθίζεται ακόμη περισσότερο στην ενοχή και την αυτοκαταστροφή.

Παράλληλα, ο Μίλτος αρχίζει να υποψιάζεται το παρελθόν του Παύλου, δημιουργώντας έναν νέο κίνδυνο για την κάλυψή του.

Και ενώ ο Πασχάλης συνεχίζει να ψάχνει την αλήθεια για τον Κωστή, ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και ένα κρυμμένο όπλο ανοίγουν ξαφνικά μια νέα, επικίνδυνη διαδρομή στην έρευνα.

ΤΡΙΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

Η Στέλλα καταφέρνει να ξεπεράσει την πρώτη μεγάλη δοκιμασία απέναντι στον Αλέκο και την Ξένια, όμως η καχυποψία δεν έχει σβήσει. Την ίδια στιγμή, εκείνη και η μητέρα της κάνουν ένα μικρό, αλλά ουσιαστικό βήμα πιο κοντά, μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του Στράτου.

Ο Μιχάλης και η Ρένα οδηγούνται σε οριστική ρήξη, ενώ ο Λευτέρης προσπαθεί να ξαναστήσει τη ζωή του και ζητά να μπει στις δουλειές του πατέρα του. Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα παίρνει νέα τροπή: ο Πασχάλης συνδέει το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και το όπλο με τον Γιάννη Κεχαγιά, ενώ η κάλυψη του Παύλου κινδυνεύει από τον Μίλτο.

Και καθώς η Δίωξη επιχειρεί να απομακρύνει τις υποψίες από τη Στέλλα, ένα απρόσεκτο φιλί με τον Άρη απειλεί να αποκαλύψει την κρυφή τους σχέση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 24

Η αποκάλυψη της σχέσης της Στέλλας και του Άρη φέρνει νέα ένταση, καθώς η Ξένια και ο Αλέκος αποφασίζουν να τους περάσουν από τη δική τους «ανάκριση», ενώ το ζευγάρι προσπαθεί να προστατεύσει τόσο τον έρωτά του όσο και το επικίνδυνο μυστικό που τους ενώνει.

Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια να διορθώσει όσα κατέστρεψε με τον Μιχάλη και τη Ρένα, οδηγώντας τους δύο πρώην σε μια οριστική απόφαση για τη σχέση τους.

Ο Λεωνίδας και η Μάρθα, μέσα από το πένθος τους, έρχονται ξανά πιο κοντά. Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα σφίγγει τον κλοιό: ο Πασχάλης συνδέει τον Γιάννη με το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και το όπλο, βάζοντας ξανά στο στόχαστρο τη Στέλλα, η οποία αναγκάζεται να πει ακόμη περισσότερα ψέματα, με τον φόβο να αποκαλυφθεί.

Ένα οικογενειακό τραπέζι γίνεται η πιο αμήχανη δοκιμασία για την Στέλλα και τον Άρη.

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