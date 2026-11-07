Νέα Φιλαδέλφεια: «Κλειδί» η ιατροδικαστική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου του νεογέννητου βρέφους – Στο μικροσκόπιο οι ενέργειες της μαίας και το ιστορικό κύησης της μητέρας

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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένα νεογέννητο βρέφος στη Νέα Φιλαδέλφεια, περίπου πέντε ώρες μετά τη γέννησή του, διερευνώνται από τις αστυνομικές Αρχές. Το παιδί γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό στο σπίτι της οικογένειας, παρουσία μαίας, ενώ λίγες ώρες αργότερα παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι ενέργειες της μαίας μετά τον τοκετό, αλλά και το ιστορικό της κύησης της μητέρας. Καθοριστικό στοιχείο για τις έρευνες θα αποτελέσει και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στο άτυχο βρέφος, η οποία και θα καταδείξει εάν ο θάνατός του συνδέεται με παθολογικά αίτια ή εξωγενείς παράγοντες.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, μετά το περιστατικό η μαία αποχώρησε από την κατοικία της οικογένειας και μετέβη κανονικά στην εργασία της, παρά τον θάνατο του νεογέννητου. Οι αστυνομικοί διερευνούν τις ενέργειές της και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση του βρέφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα είχε φόβο για τον τοκετό σε μαιευτήριο και επέλεξε να γεννήσει στο σπίτι, με τη βοήθεια μαίας. Η οικογένεια έχει ακόμη δύο παιδιά.

Τα πρώτα αναπνευστικά προβλήματα και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Ο τοκετός πραγματοποιήθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα, με τη συνδρομή μαίας. Αμέσως μετά τη γέννησή του, το νεογέννητο παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή, καθώς δεν ανέπνεε κανονικά. Στη συνέχεια, ωστόσο, εμφάνισε σημάδια ζωής και η μητέρα κατάφερε να το θηλάσει.

Τις επόμενες ώρες δεν αναφέρθηκε κάποια άλλη ανησυχητική εξέλιξη. Ωστόσο, περίπου στις 6 το πρωί, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, όταν διαπιστώθηκε ότι το βρέφος βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, η μαία επιχείρησε να το επαναφέρει εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ είχε ζητηθεί και η συνδρομή ασθενοφόρου.

Το νεογέννητο διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για την ανάνηψή του, χωρίς αποτέλεσμα.

Η μητέρα ακολούθησε μαζί με τον σύζυγό της το μωρό και έγινε εισαγωγή της στη μαιευτική κλινική. Είναι καλά στην υγεία της, αλλά σοκαρισμένη γι’ αυτό που συνέβη.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο ERTNews, ανέφερε ότι υπήρχαν βίντεο με τη γέννα του παιδιού και υπήρχε μία προσοχή στον τοκετό.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, το ιατρικό ιστορικό και τα ιατροδικαστικά ευρήματα να αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την αποσαφήνιση των συνθηκών θανάτου του βρέφους.