Τραμπ: «Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν – Θέλουν συμφωνία»

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Σημαντική πρόοδο στις επαφές της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη υποστήριξε ότι έχει καταγραφεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε πρόσφατο πλήγμα κατά ιρανικού συστήματος αεράμυνας, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις το κατέστρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Μιλώντας την Παρασκευή σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή την πορεία τους.

«Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους αυτή τη στιγμή. Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο με το Ιράν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να χαρακτηρίσει την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη ως πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αυτό που περιέγραψε ως «τον μεγαλύτερο στρατιωτικό αποκλεισμό στην ιστορία».

«Δεν πολεμάμε», δήλωσε, συγκρίνοντας την κατάσταση με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι τους τελευταίους επτά μήνες δεν έχει σκοτωθεί κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν περιορισμένης έκτασης επιθέσεις εναντίον ιρανικού στρατιωτικού εξοπλισμού και υποστήριξε ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας που είχε αναπτύξει το Ιράν.

«Κατασκεύασαν ένα μικρό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας και το εξουδετερώσαμε μέσα σε περίπου 15 λεπτά, ίσως και πέντε», ανέφερε, χωρίς να προσδιορίσει τον χρόνο ή την τοποθεσία της επιχείρησης.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το ιρανικό ναυτικό έχει καταστραφεί, ενώ έκανε λόγο για πληθωρισμό που αγγίζει το 300% στη χώρα, χωρίς να παραθέσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

🚨 TRUMP CLAIMS THE US HAS DEFEATED IRAN — AND EVERYTHING IS GOING FINE! 🇺🇸🇮🇷 Trump says: “We beat them. We haven’t lost a single soldier in the war for 6 or 7 months. The Strait of Hormuz is open, oil is flowing, and we’re talking to them now. Things are going fine.” WASHINGTON SAYS IT HAS WON. BUT THE WAR IS STILL SHAPING THE REGION. https://t.co/0r0rcGgcEH — Global War Desk (@GlobalNewsHQI) November 7, 2026

Πηγή: Al Jazeera