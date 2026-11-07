Τραμπ: «Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν – Θέλουν συμφωνία»

Σημαντική πρόοδο στις επαφές της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη υποστήριξε ότι έχει καταγραφεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί συμφωνία με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε πρόσφατη καταστροφή ιρανικού συστήματος αεράμυνας από αμερικανικές δυνάμεις και στην επιβολή στρατιωτικού αποκλεισμού, αποφεύγοντας να χαρακτηρίσει την κατάσταση ως πόλεμο.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Τραμπ
Reuters/Elizabeth Frantz
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντική πρόοδο στις επαφές της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη υποστήριξε ότι έχει καταγραφεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ.
  • Επιβεβαιώνοντας τις συνομιλίες, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους αυτή τη στιγμή. Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία», προσθέτοντας ότι «έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο με το Ιράν».
  • Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν «τον μεγαλύτερο στρατιωτικό αποκλεισμό στην ιστορία» και ανέφερε ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας που είχε αναπτύξει το Ιράν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σημαντική πρόοδο στις επαφές της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη υποστήριξε ότι έχει καταγραφεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε πρόσφατο πλήγμα κατά ιρανικού συστήματος αεράμυνας, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις το κατέστρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Μιλώντας την Παρασκευή σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή την πορεία τους.

«Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους αυτή τη στιγμή. Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο με το Ιράν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να χαρακτηρίσει την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη ως πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αυτό που περιέγραψε ως «τον μεγαλύτερο στρατιωτικό αποκλεισμό στην ιστορία».

«Δεν πολεμάμε», δήλωσε, συγκρίνοντας την κατάσταση με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι τους τελευταίους επτά μήνες δεν έχει σκοτωθεί κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν περιορισμένης έκτασης επιθέσεις εναντίον ιρανικού στρατιωτικού εξοπλισμού και υποστήριξε ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας που είχε αναπτύξει το Ιράν.

«Κατασκεύασαν ένα μικρό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας και το εξουδετερώσαμε μέσα σε περίπου 15 λεπτά, ίσως και πέντε», ανέφερε, χωρίς να προσδιορίσει τον χρόνο ή την τοποθεσία της επιχείρησης.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το ιρανικό ναυτικό έχει καταστραφεί, ενώ έκανε λόγο για πληθωρισμό που αγγίζει το 300% στη χώρα, χωρίς να παραθέσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Πηγή: Al Jazeera

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ