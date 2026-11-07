Αϊτή: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ηγέτη συμμορίας Ματιάς Σεντίγ – «Ένας αρχηγός λιγότερος», δήλωσε ο πρωθυπουργός

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Τον θάνατο του ηγέτη συμμορίας Ματιάς Σεντίγ επιβεβαίωσαν την Παρασκευή οι αρχές της Αϊτής, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ, να χαιρετίζει την εξέλιξη, διαμηνύοντας ότι συνεχίζεται η προσπάθεια αντιμετώπισης της δράσης των ένοπλων συμμοριών.

«Ένας αρχηγός συμμορίας λιγότερος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «ο αγώνας για να απαλλαγεί η χώρα από την αρπάγη των ληστοσυμμοριτών συνεχίζεται με αποφασιστικότητα».

Un chef de gang en moins.

La lutte pour libérer le pays de l’emprise des bandits se poursuit avec détermination. Gang yo pap gen dòmi nan je ! Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 13 Νοεμβρίου — Alix Didier Fils-Aimé (@citoyendidier) November 6, 2026

Έκθεση του αϊτινού εθνικού δικτύου για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RNDDH) που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ανέφερε πως ο Ματιάς Σεντίγ υπέστη τραύματα στην κοιλιακή χώρα σε επιδρομή μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος προχθές Πέμπτη στη συνοικία Μποστόν, τομέα ελεγχόμενο από κακοποιούς στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, και πέθανε χθες ενώ δεχόταν ιατρικές φροντίδες.

Ο θάνατός του εκτιμάται ότι συνιστά ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα κατά της ηγεσίας των ένοπλων συμμοριών από το 2024, σε μια περίοδο εντατικοποίησης των επιχειρήσεων ασφαλείας στην Αϊτή.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν τόσο οι εγχώριες δυνάμεις όσο και απόσπασμα που αναπτύχθηκε πρόσφατα από το Ελ Σαλβαδόρ, με την κυβέρνηση να επιδιώκει την αποκατάσταση της ασφάλειας και της πολιτικής σταθερότητας ενόψει των εκλογών, οι οποίες έχουν αναβληθεί εκ νέου.

Haiti PM says gang leader Mathias Saintil dead https://t.co/wBb2IjbvE9 — Reuters World (@ReutersWorld) November 7, 2026

Το Σαλβαδόρ ανέπτυξε περίπου 2.000 στρατιωτικούς στην Αϊτή από τον περασμένο μήνα, έπειτα από ενέδρα συμμορίας μετά την οποία κηρύχθηκαν αγνοούμενοι 4 Σαλβαδοριανοί στρατιωτικοί, μηχανικοί ελικοπτέρων της διεθνούς Δύναμης Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ).

Κάποιοι Αϊτινοί τάχθηκαν υπέρ της ανάπτυξης του στρατού του Σαλβαδόρ με υποστήριξη των ΗΠΑ και της σκληρής στάσης του προέδρου της χώρας, Ναγίμπ Μπουκέλε, έναντι των συμμοριών, αναφέρθηκαν συγκεντρώσεις υπέρ του Μπουκέλε σε κάποιους τομείς της χώρας. Άλλοι πολίτες δήλωσαν αντίθετα αγανακτισμένοι για τη νέα επέμβαση ξένης δύναμης στη χώρα, τη φτωχότερη του δυτικού ημισφαιρίου.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν ανησυχία για την ανάπτυξη αυτή, επισημαίνοντας ιδίως πως δεν έχουν αποσαφηνιστεί ούτε η εντολή των Σαλβαδοριανών, ούτε οι κανόνες εμπλοκής τους, ούτε το εάν εντάσσονται στην ΔΚΣ ή πώς συντονίζονται με αυτήν ή τις αϊτινές δυνάμεις.