Αϊτή: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ηγέτη συμμορίας Ματιάς Σεντίγ – «Ένας αρχηγός λιγότερος», δήλωσε ο πρωθυπουργός

Οι αρχές της Αϊτής επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ηγέτη συμμορίας Ματιάς Σεντίγ έπειτα από επιδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ευρύτερη περιοχή του Πορτ-ο-Πρενς, εξέλιξη την οποία χαιρέτισε ο πρωθυπουργός Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντικό πλήγμα για τις ένοπλες οργανώσεις, εν μέσω εντατικοποίησης των επιχειρήσεων ασφαλείας στις οποίες συμμετέχει και στρατιωτικό απόσπασμα από το Ελ Σαλβαδόρ. Η ξένη στρατιωτική παρουσία διχάζει τους πολίτες και προκαλεί ανησυχίες σε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τους κανόνες εμπλοκής και τον συντονισμό των δυνάμεων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον θάνατο του ηγέτη συμμορίας Ματιάς Σεντίγ επιβεβαίωσαν οι αρχές της Αϊτής, με τον πρωθυπουργό να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ένας αρχηγός συμμορίας λιγότερος».
  • Σύμφωνα με έκθεση οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Σεντίγ υπέστη τραύματα σε επιδρομή μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στην περιοχή της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς και πέθανε ενώ δεχόταν ιατρικές φροντίδες.
  • Ο θάνατός του θεωρείται από τα σημαντικότερα πλήγματα κατά των συμμοριών, εν μέσω εντατικοποίησης των επιχειρήσεων ασφαλείας στις οποίες συμμετέχουν εγχώριες δυνάμεις αλλά και στρατιωτικοί από το Ελ Σαλβαδόρ.

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Τον θάνατο του ηγέτη συμμορίας Ματιάς Σεντίγ επιβεβαίωσαν την Παρασκευή οι αρχές της Αϊτής, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ, να χαιρετίζει την εξέλιξη, διαμηνύοντας ότι συνεχίζεται η προσπάθεια αντιμετώπισης της δράσης των ένοπλων συμμοριών.

«Ένας αρχηγός συμμορίας λιγότερος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «ο αγώνας για να απαλλαγεί η χώρα από την αρπάγη των ληστοσυμμοριτών συνεχίζεται με αποφασιστικότητα».

Έκθεση του αϊτινού εθνικού δικτύου για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RNDDH) που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ανέφερε πως ο Ματιάς Σεντίγ υπέστη τραύματα στην κοιλιακή χώρα σε επιδρομή μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος προχθές Πέμπτη στη συνοικία Μποστόν, τομέα ελεγχόμενο από κακοποιούς στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, και πέθανε χθες ενώ δεχόταν ιατρικές φροντίδες.

Ο θάνατός του εκτιμάται ότι συνιστά ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα κατά της ηγεσίας των ένοπλων συμμοριών από το 2024, σε μια περίοδο εντατικοποίησης των επιχειρήσεων ασφαλείας στην Αϊτή.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν τόσο οι εγχώριες δυνάμεις όσο και απόσπασμα που αναπτύχθηκε πρόσφατα από το Ελ Σαλβαδόρ, με την κυβέρνηση να επιδιώκει την αποκατάσταση της ασφάλειας και της πολιτικής σταθερότητας ενόψει των εκλογών, οι οποίες έχουν αναβληθεί εκ νέου.

Το Σαλβαδόρ ανέπτυξε περίπου 2.000 στρατιωτικούς στην Αϊτή από τον περασμένο μήνα, έπειτα από ενέδρα συμμορίας μετά την οποία κηρύχθηκαν αγνοούμενοι 4 Σαλβαδοριανοί στρατιωτικοί, μηχανικοί ελικοπτέρων της διεθνούς Δύναμης Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ).

Κάποιοι Αϊτινοί τάχθηκαν υπέρ της ανάπτυξης του στρατού του Σαλβαδόρ με υποστήριξη των ΗΠΑ και της σκληρής στάσης του προέδρου της χώρας, Ναγίμπ Μπουκέλε, έναντι των συμμοριών, αναφέρθηκαν συγκεντρώσεις υπέρ του Μπουκέλε σε κάποιους τομείς της χώρας. Άλλοι πολίτες δήλωσαν αντίθετα αγανακτισμένοι για τη νέα επέμβαση ξένης δύναμης στη χώρα, τη φτωχότερη του δυτικού ημισφαιρίου.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν ανησυχία για την ανάπτυξη αυτή, επισημαίνοντας ιδίως πως δεν έχουν αποσαφηνιστεί ούτε η εντολή των Σαλβαδοριανών, ούτε οι κανόνες εμπλοκής τους, ούτε το εάν εντάσσονται στην ΔΚΣ ή πώς συντονίζονται με αυτήν ή τις αϊτινές δυνάμεις.

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