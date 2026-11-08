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Βασίλης Μπισμπίκης: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο του, Μιχάλη και οι ευχές για τη γιορτή του

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Lifestyle

Βασίλης Μπισμπίκης
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Ο γιος του Βασίλη Μπισμπίκη και της Κωνσταντίνας Μπεκιάρη, Μιχάλης γιορτάζει σήμερα και ο ηθοποιός θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια.

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Η ευχή του είναι λιτή, όμως, η φωτογραφία που ανέβασε ο Βασίλης Μπισμπίκης στο Instagram, είναι χαρακτηριστική του πόσο δεμένοι είναι οι δυο τους.

Άλλωστε και σε συνεντεύξεις του ο ηθοποιός έχει εκφράσει τη λατρεία που έχει για τον γιο του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ο άγγελός μου».

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Με αφορμή τη γιορτή του Μιχάλη σήμερα, ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέβασε μια φωτογραφία, όπου ποζάρουν αγκαλιασμένοι, φορώντας μαύρα πουκάμισα, παραπέμποντας και στη σειρά του «MEGA», όπου πρωταγωνιστεί φέτος ο ηθοποιός.

«Χρόνια πολλά γιε μου…», έγραψε ο Βασίλης Μπισμπίκης, συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με μια λιτή ευχή.

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