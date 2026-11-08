43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλα τα «βλέμματα» στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού με 85.000 δρομείς – Ο θρίαμβος του Ταφέρι και οι Έλληνες που τερμάτισαν πρώτοι – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Σε ρυθμούς Αυθεντικού Μαραθωνίου η Αθήνα σήμερα, με την 43η διοργάνωση να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών. Περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες συμμετείχαν στους αγώνες του διημέρου, ενώ σήμερα περί τους 25.000 δρομείς διένυσαν την ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Πρόκειται για τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, που στρέφει τα βλέμματα όλου του κόσμου στη χώρα μας. Δεν πρόκειται απλά για μια μεγάλη αθλητική συνάντηση μικρών και μεγάλων, αλλά και για τη σύνδεση με την ιστορία της Ελλάδας.

Ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Ο νικητής έδωσε τον δικό του ρυθμό στην κούρσα και κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς κατέρριψε κατά 31 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ της διοργάνωσης.

Ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε είναι ο Κωνσταντίνος Σταμούλης, με χρόνο 2 ώρες, 17 λεπτά και 40 δεύτερα. «Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου και να κερδίσω τον αγώνα μου» τόνισε ο ο ίδιος αφιερώνοντας τη νίκη του στην οικογένειά του.

Μεγάλο ελληνικό ρεκόρ διαδρομής και από τη Ματίνα Νούλα με 2.35.10, συντρίβοντας το 2.39.10 της Μαρίας Πολύζου.

Η δεύτερη Ελληνίδα που πέρασε τη γραμμή τερματισμού ήταν η Αθανασία Κοκκόρου, η οποία ξέσπασε σε κλάματα μόλις κατάφερε να μπει στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η αντίδρασή της έχει καταγραφεί σε βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται η μεγάλη συγκίνησή της και η έντονη συναισθηματική φόρτιση των αθλητών.

Η εκκίνηση του Μαραθωνίου

Η εκκίνηση του Μαραθωνίου δόθηκε από την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά. Νωρίτερα, η αγωνιστική ημέρα είχε ανοίξει με τα 10 χιλιόμετρα, με τους δρομείς να ξεκινούν από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και να τερματίζουν επίσης στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στα 10 χιλιόμετρα, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης και η Αναστασία Μαρινάκου ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, κατακτώντας την πρώτη θέση στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. Ο Πετρουλάκης τερμάτισε σε 29:40, σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνων και πετυχαίνοντας μια σημαντική επίδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στις γυναίκες, η Μαρινάκου χρειάστηκε 33:09 για να καλύψει την απόσταση, φτάνοντας στην έκτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση.

Η αθλήτρια της ΑΕΚ έδωσε μεγάλη μάχη με τη Μελίσσα Αναστασάκη, η οποία τερμάτισε δεύτερη με νέο ατομικό ρεκόρ (33:20). Τρίτη ήταν η Ειρήνη Τσουπάκη με 34:15, επίσης με προσωπική επίδοση. Οι καιρικές συνθήκες στάθηκαν σύμμαχος των δρομέων, καθώς η εκκίνηση στον Μαραθώνα έγινε με θερμοκρασία περίπου 12 βαθμών Κελσίου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλεπόταν σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων, με την υγρασία να κινείται κοντά στο 60%.

Η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαιώνει τη διεθνή απήχηση του Αυθεντικού Μαραθωνίου. Αθλητές από 124 χώρες ταξίδεψαν στην Αθήνα, δίνοντας στη διοργάνωση έντονο πολυεθνικό χαρακτήρα και ενισχύοντας τη θέση της ελληνικής πρωτεύουσας στον παγκόσμιο χάρτη των δρομικών αγώνων.

Η φετινή γιορτή είχε ξεκινήσει από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με δύο αγώνες 5 χιλιομέτρων. Στις 17:00 πραγματοποιήθηκαν τα 5 χλμ., ενώ στις 20:00 ακολούθησε το Universities Night Run, με τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά, αθλητές των Special Olympics και άτομα με αναπηρία, αναδεικνύοντας τον ανοιχτό και συμπεριληπτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Η τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε η τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον ιστορικό Τύμβο του Μαραθώνα.

Η φλόγα, σύμβολο της ιστορικής διαδρομής και της διαχρονικής αξίας του Μαραθωνίου, άναψε στο πλαίσιο λαμπαδηδρομίας, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό και συγκινησιακή φόρτιση.

Ο βωμός παρέμεινε αναμμένος ενόψει του μεγάλου αγώνα της Κυριακής, συνδέοντας τη σύγχρονη αθλητική διοργάνωση με την ιστορική κληρονομιά του Μαραθώνα.

Η τελετή αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία του θεσμού, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του Μαραθωνίου με την ιστορία, την ειρήνη και τις αξίες του αθλητισμού.

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