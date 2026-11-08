43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Ο Κώστας Σταμούλης, ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε με χρόνο 2 ώρες και 17 λεπτά – ΒΙΝΤΕΟ

Ιδιαίτερη σημασία είχε η ελληνική παρουσία στον μεγάλο αγώνα των 42.195 μέτρων, στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με την εκκίνηση να δίνεται στις 08:30 από τον Μαραθώνα.

Ο Κώστας Σταμούλης ήταν ο πρώτος Έλληνας που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε 2 ώρες, 17 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σημειώνεται ότι ο ίδιος κερδίζει έτσι και το πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Ο ίδιος αφιέρωσε τη νίκη του στον προπονητή του και την οικογένειά του.

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Η εκκίνηση του Μαραθωνίου δόθηκε από την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά. Νωρίτερα, η αγωνιστική ημέρα είχε ανοίξει με τα 10 χιλιόμετρα, με τους δρομείς να ξεκινούν από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και να τερματίζουν επίσης στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στα 10 χιλιόμετρα, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης και η Αναστασία Μαρινάκου ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, κατακτώντας την πρώτη θέση στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. Ο Πετρουλάκης τερμάτισε σε 29:40, σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνων και πετυχαίνοντας μια σημαντική επίδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στις γυναίκες, η Μαρινάκου χρειάστηκε 33:09 για να καλύψει την απόσταση, φτάνοντας στην έκτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση.

Η αθλήτρια της ΑΕΚ έδωσε μεγάλη μάχη με τη Μελίσσα Αναστασάκη, η οποία τερμάτισε δεύτερη με νέο ατομικό ρεκόρ (33:20). Τρίτη ήταν η Ειρήνη Τσουπάκη με 34:15, επίσης με προσωπική επίδοση. Οι καιρικές συνθήκες στάθηκαν σύμμαχος των δρομέων, καθώς η εκκίνηση στον Μαραθώνα έγινε με θερμοκρασία περίπου 12 βαθμών Κελσίου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλεπόταν σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων, με την υγρασία να κινείται κοντά στο 60%.

Η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαιώνει τη διεθνή απήχηση του Αυθεντικού Μαραθωνίου. Αθλητές από 124 χώρες ταξίδεψαν στην Αθήνα, δίνοντας στη διοργάνωση έντονο πολυεθνικό χαρακτήρα και ενισχύοντας τη θέση της ελληνικής πρωτεύουσας στον παγκόσμιο χάρτη των δρομικών αγώνων.

Η φετινή γιορτή είχε ξεκινήσει από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με δύο αγώνες 5 χιλιομέτρων. Στις 17:00 πραγματοποιήθηκαν τα 5 χλμ., ενώ στις 20:00 ακολούθησε το Universities Night Run, με τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά, αθλητές των Special Olympics και άτομα με αναπηρία, αναδεικνύοντας τον ανοιχτό και συμπεριληπτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη αθλητική συνάντηση. Είναι μια διοργάνωση που κάθε χρόνο φέρνει χιλιάδες ανθρώπους στην Αθήνα, συνδέει την ελληνική ιστορία με τον παγκόσμιο αθλητισμό και δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες κι ερασιτέχνες δρομείς να ζήσουν τη δική τους ξεχωριστή εμπειρία.