Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 6 κιλά σε δύο μήνες – Οι 4 συνήθειες που την βοήθησαν στην απώλεια βάρους

Η αποτελεσματική διαχείριση του σωματικού βάρους συνδέεται με περισσότερους από έναν παράγοντες, από τις διατροφικές επιλογές μέχρι τη σωματική δραστηριότητα. Μια γυναίκα υποστηρίζει ότι κατάφερε να χάσει 6 κιλά μέσα σε δύο μήνες, υιοθετώντας τέσσερις συνήθειες που ενσωμάτωσε στην καθημερινότητά της. Η ίδια εξηγεί τι άλλαξε και γιατί θεωρεί ότι αυτές οι κινήσεις τη βοήθησαν.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 6 κιλά σε δύο μήνες

Η απώλεια βάρους αποτελεί στόχο για πολλούς ανθρώπους, ωστόσο ο καθένας ακολουθεί τη δική του προσέγγιση. Κάποιοι επιλέγουν τις εντατικές προπονήσεις στο γυμναστήριο, ενώ άλλοι προτιμούν ένα πιο ισορροπημένο πρόγραμμα, που συνδυάζει διαφορετικές μορφές άσκησης με υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

Ανεξάρτητα από την προσέγγιση που ακολουθεί κανείς, βασική προϋπόθεση για την απώλεια βάρους είναι η δημιουργία θερμιδικού ελλείμματος, δηλαδή η πρόσληψη λιγότερων θερμίδων από όσες καταναλώνει ο οργανισμός.

Η πρωτεΐνη μπορεί να συμβάλει στην απώλεια βάρους, καθώς αυξάνει το αίσθημα κορεσμού και βοηθά να παραμένουμε χορτάτοι για περισσότερη ώρα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να περιορίσει την υπερκατανάλωση τροφής και την επιθυμία για ενδιάμεσα σνακ.

Η Rashmi Yadav, μία χρήστης του Instagram, υποστηρίζει ότι κατάφερε να χάσει 6 κιλά μέσα σε δύο μήνες, ακολουθώντας τέσσερις απλούς κανόνες. Παράλληλα, προτρέπει τους ακολούθους της να αποφεύγουν τις περίπλοκες και περιοριστικές δίαιτες, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται να καταφεύγουν σε συγκεκριμένες τροφές, όπως η κινόα ή οι σαλάτες, για να πετύχουν τον στόχο τους.

«Μην ακολουθείτε περιττές δίαιτες, όπως εκείνες που βασίζονται στην κινόα ή στις σαλάτες. Αρκεί να κάνετε αυτά τα τέσσερα απλά πράγματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

4 συμβουλές της Rashmi για πιο εύκολη απώλεια βάρους

«Θα σας πω ακριβώς τι έκανα τους τελευταίους δύο μήνες», ανέφερε η Rashmi Yadav σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, εξηγώντας τις τέσσερις συνήθειες που, σύμφωνα με την ίδια, τη βοήθησαν να χάσει 6 κιλά.

Αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης

Δημιουργία θερμιδικού ελλείμματος

Περπάτημα σε κλίση στην καθημερινότητα

Έμφαση στην προπόνηση ενδυνάμωσης

Αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης

«Πρώτα απ’ όλα, αύξησα την πρόσληψη πρωτεΐνης. Παλαιότερα, έτρωγα ό,τι υπήρχε διαθέσιμο στο σπίτι. Τώρα, όμως, φροντίζω να καταναλώνω αρκετή πρωτεΐνη. Δεν γνωρίζω ακριβώς πόση χρειάζομαι ανάλογα με το σωματικό μου βάρος, αλλά τουλάχιστον έχω αρχίσει να δίνω μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό», εξήγησε.

Όπως ανέφερε, τρώει τρία ασπράδια αυγών για πρωινό και άλλα τρία το βράδυ, ενώ κάθε Τρίτη και Πέμπτη αντικαθιστά τα αυγά με πανίρ, ένα ινδικό τυρί που παρασκευάζεται από γάλα. Με αυτόν τον τρόπο, εντάσσει καθημερινά στη διατροφή της τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη.

Η πρωτεΐνη μπορεί να συμβάλει στην απώλεια βάρους, καθώς αυξάνει το αίσθημα κορεσμού και βοηθά στον καλύτερο έλεγχο της όρεξης. Παράλληλα, μπορεί να περιορίσει την επιθυμία για συχνά σνακ και να διευκολύνει τη διαχείριση της συνολικής πρόσληψης θερμίδων.

Επιπλέον, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά την απώλεια βάρους. Η ποσότητα που χρειάζεται κάθε άτομο εξαρτάται από παράγοντες όπως το σωματικό βάρος, η ηλικία, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας και η κατάσταση της υγείας του.

Δημιουργία θερμιδικού ελλείμματος

Η δεύτερη συμβουλή της Rashmi αφορά τη μείωση των θερμίδων που καταναλώνει καθημερινά, χωρίς να χρειάζεται να αποκλείσει εντελώς τα αγαπημένα της φαγητά.

«Το δεύτερο πράγμα είναι το θερμιδικό έλλειμμα. Αν τρώτε τρία ρότι, μπορείτε να φάτε δύο. Ουσιαστικά, χρειάζεται να μειώσετε την ποσότητα του φαγητού που καταναλώνετε. Ό,τι κι αν τρώτε, δοκιμάστε να περιορίσετε λίγο τη μερίδα σας. Η πρωτεΐνη θα σας βοηθήσει να ελέγχετε καλύτερα την όρεξή σας. Ξεκινήστε σταδιακά», ανέφερε.

Το θερμιδικό έλλειμμα επιτυγχάνεται όταν ο οργανισμός προσλαμβάνει λιγότερη ενέργεια από όση χρειάζεται για να διατηρήσει το βάρος του. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιεί μέρος της αποθηκευμένης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του σωματικού λίπους, με αποτέλεσμα να μπορεί να επέλθει σταδιακή απώλεια βάρους.

Ωστόσο, η μείωση των μερίδων χρειάζεται να γίνεται με μέτρο. Μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει πρωτεΐνες, λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής άλεσης και υγιεινά λιπαρά μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών, χωρίς υπερβολικούς περιορισμούς.

Περπάτημα σε κλίση στην καθημερινότητα

Το περπάτημα σε ανηφορικό έδαφος ή σε διάδρομο με κλίση αποτελεί έναν τρόπο να αυξήσετε την ένταση της άσκησης χωρίς να χρειάζεται να τρέχετε.

Σε σύγκριση με το περπάτημα σε επίπεδη επιφάνεια, η κλίση συνήθως αυξάνει την ενεργειακή δαπάνη, καθώς το σώμα χρειάζεται να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να κινηθεί ενάντια στη βαρύτητα. Το πόσες επιπλέον θερμίδες θα κάψει κάποιος εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ταχύτητα, την κλίση, το σωματικό βάρος και τη διάρκεια της άσκησης.

Παράλληλα, το περπάτημα σε ανηφόρα ενεργοποιεί περισσότερο τους γλουτιαίους μυς, τους οπίσθιους μηριαίους και τις γάμπες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

Εάν χρησιμοποιείτε διάδρομο ή τάπητα βάδισης, μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα και την κλίση ανάλογα με τις δυνατότητές σας. Το σημαντικό είναι να ξεκινάτε σταδιακά και να αυξάνετε την ένταση μόνο όσο σας επιτρέπει η φυσική σας κατάσταση.

Έμφαση στην προπόνηση ενδυνάμωσης

Η τέταρτη συμβουλή της Rashmi αφορά την προπόνηση με αντιστάσεις, την οποία, όπως λέει, πραγματοποιεί στο σπίτι χρησιμοποιώντας αλτήρες. «Κάνω προπόνηση ενδυνάμωσης στο σπίτι με αλτήρες, επειδή δεν θέλω να έχω χαλαρό δέρμα», ανέφερε στο βίντεό της.

Η προπόνηση ενδυνάμωσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος ενός προγράμματος απώλειας βάρους, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά τη διάρκεια του θερμιδικού ελλείμματος. Επιπλέον, μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη, τη λειτουργικότητα και τη συνολική σύσταση του σώματος.

Σε αντίθεση με την άποψη ότι πρέπει πρώτα να χαθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό βάρους και μετά να ξεκινήσει η ενδυνάμωση, η άσκηση με αντιστάσεις μπορεί να ενταχθεί από την αρχή σε ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο πρόγραμμα, εφόσον είναι ασφαλής για το συγκεκριμένο άτομο.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι η προπόνηση με βάρη δεν εγγυάται την αποφυγή της χαλάρωσης του δέρματος. Η εμφάνισή του επηρεάζεται και από παράγοντες όπως η ηλικία, η γενετική προδιάθεση, η ελαστικότητα του δέρματος και η ποσότητα βάρους που έχει χαθεί.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η απώλεια βάρους δεν απαιτεί απαραίτητα εξαντλητικές δίαιτες ή περίπλοκα προγράμματα. Η ισορροπημένη διατροφή, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης, η τακτική κίνηση και η προπόνηση ενδυνάμωσης μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για μια σταδιακή και βιώσιμη αλλαγή. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και η απώλεια 6 κιλών σε δύο μήνες δεν αποτελεί κατάλληλο ή εγγυημένο στόχο για όλους.

Προσοχή: Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε οργανισμός έχει διαφορετικές ανάγκες και ότι οι μέθοδοι που λειτούργησαν για ένα άτομο δεν είναι απαραίτητο να έχουν τα ίδια αποτελέσματα σε όλους. Πριν από την υιοθέτηση ενός προγράμματος διατροφής ή άσκησης με στόχο την απώλεια βάρους, καλό είναι να συμβουλεύεστε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας, όπως έναν διαιτολόγο-διατροφολόγο ή τον γιατρό σας. Εκείνος μπορεί να αξιολογήσει τις ανάγκες, το ιατρικό ιστορικό και τις δυνατότητές σας, ώστε να σας καθοδηγήσει προς ένα ασφαλές και εξατομικευμένο πρόγραμμα, χωρίς υπερβολικούς περιορισμούς ή μη ρεαλιστικούς στόχους.