«Δεν είχα κανένα σύμπτωμα και διαγνώστηκα με καρκίνο του πνεύμονα» – Η συγκλονιστική ιστορία 73χρονης

Μια απλή βόλτα στάθηκε η αφορμή για μια αναπάντεχη ανατροπή στη ζωή της. Μία 73χρονη γυναίκα αποφάσισε να επισκεφθεί μια κινητή μονάδα προληπτικού ελέγχου των πνευμόνων, παρότι δεν είχε εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα που να προκαλεί ανησυχία. Η εξέταση, ωστόσο, αποκάλυψε ότι είχε καρκίνο του πνεύμονα. Πλέον, μοιράζεται την εμπειρία της, υπογραμμίζοντας τη σημασία του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης διάγνωσης.

Πήγε για μια απλή εξέταση και έμαθε ότι έχει καρκίνο του πνεύμονα

Η Jean Page απολάμβανε έναν περίπατο με τον σκύλο της όταν αποφάσισε να εξεταστεί σε μια κινητή μονάδα προληπτικού ελέγχου, η οποία είχε σταθμεύσει στο πάρκινγκ Hazel Grove Park and Ride στο Στόκπορτ της Αγγλίας.

Η κινητή κλινική αποτελούσε τμήμα του προγράμματος προληπτικού ελέγχου υγείας των πνευμόνων του NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου), το οποίο ενθαρρύνει καπνιστές και πρώην καπνιστές ηλικίας 55 έως 75 ετών να εξετάζονται όταν εντοπίζουν τις μονάδες σε διάφορα σημεία του Ευρύτερου Μάντσεστερ.

Όντας καπνίστρια για 50 χρόνια, η Jean δεν είχε κανένα σύμπτωμα, αλλά γνωρίζοντας φίλους που είχαν ήδη κάνει την εξέταση, αποφάσισε να ακολουθήσει το παράδειγμά τους. Μόλις εισήλθε στη μονάδα, η γιαγιά έξι εγγονιών συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο και υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία (CT scan). Λίγες ημέρες αργότερα, έλαβε μια κλήση με την οποία την καλούσαν στο νοσοκομείο για επιπλέον εξετάσεις.

Τον περασμένο Φεβρουάριο διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα. «Δεν είχα κανένα εμφανές σύμπτωμα, οπότε δεν ήμουν σίγουρη αν ο προληπτικός έλεγχος χρειαζόταν. Είμαι ο τύπος του ανθρώπου που προτιμά να μην γνωρίζει. Ωστόσο, κάποιοι γνωστοί μου είχαν ήδη κάνει τον έλεγχο και όλοι μου έλεγαν να πάω, οπότε σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο να το κάνω.

Κάπνιζα όλη μου τη ζωή. Επίσης, κάπνιζα ακόμα όταν πήγα στο ραντεβού μου, αλλά δεν ένιωσα καμία επικριτική διάθεση. Είχα προσπαθήσει να το κόψω μερικές φορές, αλλά ο εθισμός ήταν πολύ ισχυρός.

Αργότερα, όταν ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο του πνεύμονα, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έμεινα άναυδη επειδή δεν είχα κανένα σύμπτωμα. Μάλιστα, αναγκάστηκα να τους ρωτήσω αν ήταν σίγουροι, γιατί εγώ ένιωθα μια χαρά», εξομολογήθηκε η ίδια.

Η διάγνωση του καρκίνου και η απόφαση να σταματήσει το κάπνισμα

Τα νέα της ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου στην κινητή μονάδα του NHS στο Hazel Grove. Λίγα μόλις λεπτά πριν από τη διάγνωση, η Jean κάπνιζε, με αποτέλεσμα να σοκαριστεί όταν οι γιατροί της αποκάλυψαν τα ευρήματα.

Μετά τη διάγνωση, προσφέρθηκε στην γυναίκα εξειδικευμένη υποστήριξη για τη διακοπή καπνίσματος από την ειδική υπηρεσία CURE του Νοσοκομείου Wythenshawe. Η συνταξιούχος κατάφερε να διακόψει το κάπνισμα με επιτυχία, με τη βοήθεια της ομάδας και τη χρήση επιθεμάτων υποκατάστασης νικοτίνης.

Η 73χρονη, πρώην ιδιοκτήτρια της παμπ The Windsor Castle στο Marple, υποβλήθηκε τον περασμένο Απρίλιο σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου από τους πνεύμονές της και πλέον αναρρώνει ικανοποιητικά μετά τη θεραπεία.

«Πιστεύω πραγματικά ότι ο προληπτικός έλεγχος μου έσωσε τη ζωή»

Επιστρέφοντας πλέον στις αγαπημένες της συνήθειες, απευθύνει έκκληση σε όλους να προσέρχονται για προληπτικό έλεγχο και να σταματήσουν το κάπνισμα.

«Αν δεν είχα πάει για τον προληπτικό έλεγχο δεν θα γνώριζα ότι υπήρχε πρόβλημα. Ποιος ξέρει πόσος χρόνος θα περνούσε μέχρι να εντοπιστεί ο καρκίνος; Πιστεύω πραγματικά ότι μου έσωσε τη ζωή. Γνωρίζω ότι κάποιοι άνθρωποι ανησυχούν για το τι μπορεί να βρεθεί. Το καταλαβαίνω, γιατί κι εγώ ένιωθα έτσι. Αλλά είναι πολύ καλύτερο να γνωρίζεις, διότι έτσι μπορείς να λάβεις βοήθεια.

Μετά τη διάγνωση του καρκίνου, ήμουν αποφασισμένη να κόψω το κάπνισμα. Δεν ήταν εύκολο, αλλά τα κατάφερα· κι αν μπορώ να το κάνω εγώ μετά από 50 χρόνια, μπορεί ο καθένας», ανέφερε η 73χρονη.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Η Dr. Sarah Taylor, Αναπληρώτρια Ιατρική Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στο Greater Manchester Cancer Alliance, δήλωσε: «Η ιστορία της Jean αναδεικνύει τη ζωτική σημασία του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα του NHS. Η πλειονότητα όσων προσέρχονται για εξέταση δεν θα διαγνωστούν με καρκίνο, αλλά είναι σημαντικό να πραγματοποιούν τον έλεγχο. Για το πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων που θα διαγνωστούν με καρκίνο του πνεύμονα μέσω του προληπτικού ελέγχου, η νόσος συνήθως εντοπίζεται σε αρχικό στάδιο, όταν είναι πολύ πιο πιθανό να είναι θεραπεύσιμη».

Ο Καθηγητής Matthew Evison, Συμβουλευτικός Πνευμονολόγος στο Νοσοκομείο Wythenshawe (μέλος του Manchester University NHS Foundation Trust) και Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρωτοβουλίας Make Smoking History στο Ευρύτερο Μάντσεστερ, πρόσθεσε: «Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι η Jean εξελίσσεται τόσο καλά. Η διακοπή του καπνίσματος είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα μετά τη διάγνωση καρκίνου — βοηθά στην ανάρρωση από τη χειρουργική επέμβαση, ενισχύει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών και βελτιώνει τα ποσοστά επιβίωσης. Δεν είναι ποτέ αργά να σταματήσει κανείς το κάπνισμα, και η Jean αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη».