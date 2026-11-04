Άνδρας έχασε 38 κιλά και έκανε την καθημερινή άσκηση τρόπο ζωής – «Νιώθω καλύτερος σύζυγος και πατέρας»

Ένας άνδρας που ζύγιζε 107 κιλά και κατάφερε να χάσει τα 38, αποδίδει τη μεγάλη αλλαγή στο σώμα του στην καθημερινή άσκηση. Μια συνήθεια που ξεκίνησε ως πείραμα για έναν μήνα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του, αλλάζοντας όχι μόνο τη φυσική του κατάσταση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό του ως πατέρα, σύζυγο και προπονητή.

Η συνήθεια που ξεκίνησε από την παιδική ηλικία και επηρέασε τη σχέση του με το φαγητό

Ο Nick Drane, 45 ετών, είναι προπονητής μπάσκετ και ζει στο Ίπσουιτς του Σάφολκ, στη Βρετανία. Με ύψος 1,88 μέτρα, περιγράφει τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που ήταν πάντα μεγαλόσωμος και που συχνά αντιμετώπιζε το φαγητό ως μια πρόκληση που έπρεπε να κερδίσει.

Σε ηλικία 20 ετών, όταν έφυγε για τον Καναδά ως φοιτητής και αθλητής, ζύγιζε περίπου 74 κιλά και έπαιζε μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο. Επιστρέφοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνέχισε την πορεία του στον αθλητισμό και διακρίθηκε ως προπονητής, διεκδικώντας επανειλημμένα τον τίτλο του Εθνικού Προπονητή της Χρονιάς στο μπάσκετ.

Ωστόσο, η διατροφή και η συστηματική άσκηση δεν αποτελούσαν προτεραιότητές του. Όπως παραδέχεται, ανέπτυξε μια προβληματική σχέση με το φαγητό, η οποία επηρεάστηκε και από τη συνήθεια των άλλων να σχολιάζουν πόσο μπορούσε να καταναλώσει.

«Θυμάμαι να πηγαίνω σε μπάρμπεκιου όταν ήμουν πολύ μικρός και να λέω στη μητέρα μου ότι δεν πεινούσα. Παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι έφερναν επιπλέον φαγητό, επειδή όσοι με γνώριζαν για πρώτη φορά είχαν ήδη μάθει πόσο μπορούσε να φάει ο Nick», θυμάται.

Όπως εξηγεί, ένιωθε ότι έπρεπε να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες, καθώς η ανταγωνιστική του φύση τον έκανε να αντιμετωπίζει ακόμη και το φαγητό σαν μια δοκιμασία που έπρεπε να ξεπεράσει.

Τα πλούσια γεύματα και η στιγμή που τον προβλημάτισε

Με την πάροδο των ετών, ο Nick έφτασε να ζυγίζει 107 κιλά. Η διατροφή του περιλάμβανε συχνά μεγάλες ποσότητες έτοιμου φαγητού, καθώς το απαιτητικό και απρόβλεπτο ωράριό του ως προπονητή δυσκόλευε τη διατήρηση μιας σταθερής καθημερινής ρουτίνας.

Όπως αναφέρει, μπορούσε να καταναλώσει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ένα οικογενειακό γεύμα με 16 κομμάτια κοτόπουλου και έξι μερίδες τηγανητές πατάτες. Μάλιστα, το τοπικό κατάστημα κεμπάπ είχε δημιουργήσει μια ειδική παραγγελία αποκλειστικά για εκείνον: ένα κεμπάπ 3XL με επιπλέον πατάτες, τυρί και μαγιονέζα.

Η στιγμή που τον έκανε να προβληματιστεί ήρθε τον Αύγουστο του 2020, όταν ένας φίλος του παρατήρησε ότι είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες μπύρας, χωρίς να αισθάνεται ιδιαίτερα μεθυσμένος. Το περιστατικό τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι έπρεπε να αλλάξει τις συνήθειές του και να αναλάβει την ευθύνη για την υγεία του.

Η πρόκληση των 30 λεπτών που άλλαξε τη ζωή του

Την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ο Nick αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι απλό: να κάνει ποδήλατο για 30 λεπτά κάθε μέρα, για διάστημα 30 ημερών. Δεν επρόκειτο για ένα περίπλοκο πρόγραμμα γυμναστικής ούτε για μια αυστηρή δίαιτα. Ήταν μια μικρή, συγκεκριμένη δέσμευση που μπορούσε να εντάξει στην καθημερινότητά του.

Αυτό που ξεκίνησε ως πρόκληση ενός μήνα εξελίχθηκε σε μια σταθερή συνήθεια που διατηρεί μέχρι σήμερα. Παράλληλα, πρόσθεσε καθημερινές κάμψεις στη ρουτίνα του, επιδιώκοντας να παραμείνει συνεπής στην προσπάθειά του. Έκτοτε, έχει χάσει συνολικά 38 κιλά, ενώ αναφέρει ότι αισθάνεται πολύ καλύτερα τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

Η συνέπειά του είναι τέτοια, ώστε συνεχίζει να ανεβαίνει στο ποδήλατο ακόμη και σε ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους της ζωής του. «Ακόμη και όταν έχασα τον πατέρα μου ή κάποιους πολύ αγαπημένους ανθρώπους, συνέχισα να κάνω ποδήλατο εκείνη την ημέρα. Έκανα ποδήλατο όταν είχα Covid, όταν είχα ναυτία και διάρροια, ακόμη και όταν έκανα εμετό», ανέφερε. Ο ίδιος εκτιμά ότι η καθημερινή άσκηση θα παραμείνει μέρος της ζωής του για πάντα.

«Νιώθω καλύτερος πατέρας και σύζυγος»

Ο Nick, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη 45χρονη Naomi και έχει δύο παιδιά, τον 18χρονο Oliver και τη 14χρονη Freya, θεωρεί ότι η αλλαγή δεν περιορίζεται στην απώλεια βάρους. Όπως τονίζει, η νέα του καθημερινότητα τον έχει βοηθήσει να αισθάνεται πιο ευτυχισμένος και να ανταποκρίνεται καλύτερα στους ρόλους του μέσα στην οικογένεια και στην επαγγελματική του ζωή.

«Νομίζω ότι πιθανότατα θα κάνω ποδήλατο για 30 λεπτά κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής μου. Είμαι πολύ πιο ευτυχισμένος, είμαι καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύζυγος και πολύ καλύτερος προπονητής μπάσκετ», δήλωσε.

Η ιστορία του αναδεικνύει πώς μια μικρή, επαναλαμβανόμενη αλλαγή μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Για τον ίδιο, το σημαντικότερο δεν είναι μόνο τα κιλά που έχασε, αλλά η συνήθεια που κατάφερε να διατηρήσει και η θετική επίδρασή της στην καθημερινότητά του.

Περισσότερες από 4.000 θερμίδες την ημέρα και έως 15 μπύρες σε μία έξοδο

Στα 30 του χρόνια, ο Nick ζύγιζε περίπου 100 κιλά και είχε υιοθετήσει διατροφικές συνήθειες που επιβάρυναν σημαντικά την υγεία του. Όπως περιγράφει, συχνά ξεκινούσε την ημέρα του με τρία αρτοσκευάσματα γεμιστά με λουκάνικα, τηγανητά αυγά, τυρί και κρεμμύδια το καθένα ή με μια μόκα καραμέλας με σαντιγί και δύο δόσεις ζάχαρης.

Το μεσημεριανό του περιλάμβανε συνήθως δύο ή τρία σάντουιτς και ένα σακουλάκι πατατάκια, ενώ το βράδυ μπορούσε να καταναλώσει ένα γεύμα από fast food, με 20 κοτομπουκιές, ένα μιλκσέικ σοκολάτας και ένα διπλό τσίζμπεργκερ.

Ακόμη και στα οικογενειακά γεύματα, οι ποσότητες που κατανάλωνε ήταν εντυπωσιακές. Όπως θυμάται, όταν η οικογένειά του καθόταν στο τραπέζι για το παραδοσιακό κυριακάτικο ψητό, εκείνος έτρωγε μόνος του ένα ολόκληρο κοτόπουλο, ενώ η σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους μοιράζονταν ένα δεύτερο.

Ο ίδιος εκτιμά ότι κατανάλωνε πολύ περισσότερες από 4.000 θερμίδες ημερησίως. Παράλληλα, σε μια βραδινή έξοδο μπορούσε να πιει έως και 15 ποτήρια μπύρας τύπου pint, χωρίς να αισθάνεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ τον επηρέαζε ιδιαίτερα.

Η στιγμή που αποφάσισε να αλλάξει

Τον Αύγουστο του 2020, μια συζήτηση με έναν φίλο του τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Οι δυο τους απολάμβαναν μπύρες σε ένα πάρκο, όταν ο φίλος του παρατήρησε ότι είχε πιει μεγάλη ποσότητα χωρίς να δείχνει μεθυσμένος. Ο Nick κοίταξε τα άδεια κουτάκια που είχαν συγκεντρωθεί στο έδαφος και συνειδητοποίησε πόσο είχε πιει.

«Πίναμε απλώς μια μπύρα το καλοκαίρι στο πάρκο και ο φίλος μου μού είπε ότι είχα πιει πολλή μπύρα, χωρίς να φαίνομαι καθόλου μεθυσμένος», θυμάται.

«Εκείνη τη στιγμή κοίταξα κάτω και μετρήσαμε τα κουτάκια που βρίσκονταν στο πάτωμα. Ήταν περισσότερα από ένα κιβώτιο. Τότε είπα: “Αυτό θα με σκοτώσει”».

Η συνειδητοποίηση αυτή αποτέλεσε το σημείο καμπής για τον 45χρονο σήμερα πατέρα, ο οποίος αποφάσισε να αναλάβει δράση και να αλλάξει σταδιακά την καθημερινότητά του.

Η πρόκληση των 30 ημερών και η απώλεια βάρους

Την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ο Nick ξεκίνησε μια πρόκληση διάρκειας 30 ημερών, δεσμευόμενος να κάνει ποδήλατο για μισή ώρα καθημερινά. Αρχικά, γυμναζόταν στο γκαράζ του σπιτιού του, χρησιμοποιώντας το ποδήλατό του για να εντάξει την άσκηση στην καθημερινή του ρουτίνα.

Παρά το αυξημένο βάρος του, δεν θεωρούσε ότι είχε χάσει εντελώς τη φυσική του κατάσταση. «Ακόμη και όταν ήμουν στα περισσότερα κιλά μου, πίστευα ότι ήμουν αρκετά καλός αθλητής», ανέφερε.

Τα πρώτα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα, ανέβηκε στη ζυγαριά και διαπίστωσε ότι είχε χάσει περίπου τέσσερα με πέντε κιλά, γεγονός που τον ενθάρρυνε να συνεχίσει.

Στο τέλος του πρώτου μήνα, αντί να σταματήσει την προσπάθεια, αποφάσισε να προσθέσει ακόμη μία συνήθεια στο πρόγραμμά του: τις κάμψεις.

Αρχικά, έκανε 10 κάμψεις με στήριξη στα γόνατα. Σταδιακά, όμως, αύξησε την ένταση της άσκησης, φτάνοντας να εκτελεί 100 κανονικές κάμψεις καθημερινά, σε τέσσερα σετ των 25 επαναλήψεων.

Περισσότερες από 2.240 ημέρες χωρίς να εγκαταλείψει τη ρουτίνα του

Αυτό που ξεκίνησε ως μια πρόκληση ενός μήνα εξελίχθηκε σε έναν τρόπο ζωής που διατηρεί για περισσότερα από έξι χρόνια. Έχοντας συμπληρώσει περισσότερες από 2.240 ημέρες από την έναρξη της προσπάθειάς του, ο Nick υπολογίζει ότι έχει αφιερώσει συνολικά 1.120 ώρες στο καθημερινό του πρόγραμμα ποδηλασίας.

Παράλληλα, έχει αρχίσει να ασχολείται περισσότερο με την προπόνηση με βάρη στο Riverhills Health Club and Spa, όπου είναι μέλος, δίνοντας πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην ενδυνάμωση και στη βελτίωση της φυσικής του κατάστασης.

Η συνέπειά του είναι αξιοσημείωτη. Όπως αναφέρει, η μόνη φορά που δεν μπορεί να ακολουθήσει το συνηθισμένο του πρόγραμμα είναι όταν το γυμναστήριο παραμένει κλειστό λόγω αργίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, φροντίζει να αναπληρώσει τον χρόνο άσκησης είτε την προηγούμενη είτε την επόμενη ημέρα.

Άλλαξε τη διατροφή του και περιόρισε το αλκοόλ

Από το 2021, ο Nick άρχισε να αλλάζει ουσιαστικά και τη διατροφή του, περιορίζοντας το έτοιμο φαγητό και την κατανάλωση αλκοόλ. Σήμερα, ακολουθεί ένα πολύ πιο απλό και οργανωμένο διατροφικό πρόγραμμα, το οποίο, όπως αναφέρει, περιλαμβάνει περίπου 2.500 θερμίδες την ημέρα.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διατροφής που ο ίδιος συνδέει με τις σχετικές συστάσεις του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), αν και οι θερμιδικές ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με το κάθε άτομο. «Είμαι τρομερά βαρετός με το φαγητό μου πλέον», λέει χαρακτηριστικά.

Το πρωινό του μπορεί να περιλαμβάνει ένα smoothie με μια χούφτα σπανάκι, μία μπανάνα, δύο μερίδες πρωτεΐνης σε σκόνη, δύο μερίδες κρεατίνης, λίγο ελληνικό γιαούρτι και νερό.

Για μεσημεριανό επιλέγει συχνά κοτόπουλο με ρύζι, ενώ το βράδυ μπορεί να φάει μια ομελέτα.

Η αλλαγή αυτή τον βοήθησε να περιορίσει τις υπερβολές του παρελθόντος και να αποκτήσει μια πιο σταθερή καθημερινή ρουτίνα, σε συνδυασμό με την άσκηση.

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Σήμερα ζυγίζει 102 κιλά και δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση

Ο Nick αναφέρει ότι σήμερα ζυγίζει περίπου 102 κιλά και φορά παντελόνια με μέση 34 ιντσών, εφόσον εφαρμόζουν άνετα στους μηρούς του. Στα μπλουζάκια επιλέγει πλέον μεγέθη large ή extra large.

Παρότι έχει χάσει συνολικά 38 κιλά από το υψηλότερο βάρος του, δεν είναι βέβαιος ότι θέλει να χάσει κι άλλα, καθώς το ενδιαφέρον του έχει στραφεί περισσότερο στην αύξηση της δύναμης και στη βελτίωση της φυσικής του κατάστασης.

Αυτό που γνωρίζει με βεβαιότητα είναι ότι θέλει να συνεχίσει να κάνει ποδήλατο καθημερινά για το υπόλοιπο της ζωής του.

«Είναι πλέον τρόπος ζωής για μένα. Εκτός από το να είμαι καλός πατέρας και καλός σύζυγος, το να φροντίζω τον εαυτό μου είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου», εξηγεί.

Και προσθέτει: «Απλώς με μεταμόρφωσε. Δεν είμαι πλέον ένας υπέρβαρος άνθρωπος που χρειάζεται να σταματά συνεχώς για να καθίσει και να ξεκουραστεί. Δεν υπάρχουν καθόλου αρνητικά σε όσα έχω κάνει».

Η ιστορία του αναδεικνύει τη σημασία της συνέπειας και των σταδιακών αλλαγών. Για τον Nick, η καθημερινή άσκηση δεν αποτελεί πλέον μια προσωρινή πρόκληση, αλλά μια συνήθεια που τον βοηθά να αισθάνεται καλύτερα και να συμμετέχει πιο ενεργά στην οικογενειακή και επαγγελματική του ζωή.