Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Τα συγχαρητήρια του Άδωνι Γεωργιάδη στον Γκας Μπιλιράκη – «Έχει δώσει μάχες για τα F35»

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Μία ακόμη κοινοβουλευτική θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εξασφάλισε ο ομογενής Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος επανεξελέγη με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην 12η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα, στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μπιλιράκης βρίσκεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2006, έχοντας καταφέρει να διατηρήσει την έδρα του σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που ακολούθησαν. Είναι γιος του πρώην ομοσπονδιακού βουλευτή Μάικλ Μπιλιράκη και έχει αναπτύξει διαχρονικά στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ έχει συμβάλει στην προώθηση θεμάτων που σχετίζονται με τις διμερείς σχέσεις και την αμυντική συνεργασία της Αθήνας με την Ουάσιγκτον.

Τα συγχαρητήρια του Γεωργιάδη στον Γκας Μπιλιράκη

Την επανεκλογή του χαιρέτισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας τη διαχρονική υποστήριξη του ομογενούς πολιτικού προς τις ελληνικές θέσεις.

«Ένα υπέροχο νέο για την Ελλάδα μας! Έχει δώσει άπειρες μάχες για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τη βελτίωσή τους και ειδικά για τα F35», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.