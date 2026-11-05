Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 40 κιλά στα 56 της χρόνια – Το διατροφικό κόλπο που την βοήθησε στην απώλεια βάρους

Η απώλεια βάρους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να αποκλείσουμε από τη διατροφή μας όλα τα αγαπημένα μας φαγητά. Αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που αναδεικνύει η εμπειρία μιας γυναίκας, η οποία έχασε περισσότερα από 40 κιλά σε διάστημα πέντε ετών. Αντί για γρήγορες λύσεις, όπως έχει περιγράψει, προτίμησε να εστιάσει στον έλεγχο των μερίδων, στο περπάτημα και σε συνήθειες που μπορούσε να διατηρήσει μακροπρόθεσμα.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 40 κιλά στα 56 της χρόνια

Η Khushbu Sundar, γνωστή ηθοποιός του ινδικού κινηματογράφου και πολιτικός, στα 56 της χρόνια έγινε το επίκεντρο της δημοσιότητας καταφέρνοντας να χάσει πάνω από 40 κιλά σε διάστημα πέντε ετών. Η αλλαγή της δεν οφείλεται σε εξαντλητικές δίαιτες εξπρές (crash diets) ούτε σε ατελείωτες ώρες γυμναστικής, αλλά σε μια σταδιακή υιοθέτηση μακροπρόθεσμων, υγιεινών συνηθειών.

Σε συνέντευξή της στη The Times of India, η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με το φαγητό, τονίζοντας ότι η ισορροπημένη διατροφή είναι το «κλειδί» για υγιεινή απώλεια βάρους και διατήρηση των αποτελεσμάτων.

Η ιαπωνική μέθοδος διατροφής που άλλαξε τα δεδομένα

Η Sundar εξήγησε ότι το πρώτο βήμα είναι να τρώμε μόνο όταν πεινάμε πραγματικά, αποφεύγοντας το αδιάκοπο τσιμπολόγημα. Το να τρώει κανείς απλώς από συνήθεια ή απόλαυση μπορεί να οδηγήσει σε μια ανθυγιεινή σχέση με την τροφή.

Η κύρια αλλαγή στις συνήθειές της βασίστηκε στον ιαπωνικό τρόπο διατροφής: «Τι κάνουμε συνήθως οι περισσότεροι; Γεμίζουμε ένα μεγάλο πιάτο και τρώμε. Οι Ιάπωνες, αντίθετα, χρησιμοποιούν ένα μικρό μπολ. Αυτό είναι όλο — στην πραγματικότητα, αυτή είναι η ποσότητα που χρειάζεται το σώμα μας», ανέφερε η ίδια.

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στον έλεγχο μερίδας (portion control). Σερβίροντας το φαγητό σε μικρότερα σκεύη, δίνεται ο χρόνος στον εγκέφαλο να αξιολογήσει αν το σώμα έχει χορτάσει πριν προχωρήσει σε δεύτερη μερίδα.

«Οι Ιάπωνες διατηρούν αυτή τη συνήθεια ακόμα και στα 80 ή 90 τους χρόνια. Έτσι υιοθέτησα κι εγώ αυτή τη τακτική: αντικατέστησα τα μεγάλα πιάτα με ένα μικρό πιάτο στο σπίτι», αποκάλυψε η Sundar.

Πώς έχασε 40 κιλά χωρίς να στερηθεί τα αγαπημένα της φαγητά

Σε συνέντευξή της στο CNBC-TV18, η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι είχε φτάσει τα 98 κιλά, ενώ άρχισε να αντιμετωπίζει έντονους πόνους στα γόνατα. Η αφορμή για να ξεκινήσει την προσπάθειά της με στόχο την βελτίωση της φυσικής της κατάστασης ήταν όταν δυσκολεύτηκε να αναγνωρίσει τον εαυτό της παρακολουθώντας μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε.

Παρά την απώλεια βάρους, η ίδια δεν αποκάλυψε τα αγαπημένα της φαγητά από το καθημερινό της διαιτολόγιο:

Έλεγχος μερίδων: Συνέχισε να απολαμβάνει το παραδοσιακό ινδικό φαγητό με αρνί, μειώνοντας απλώς την ποσότητα σε μια μικρή μερίδα ρυζιού με ένα κομμάτι κρέας.

Γλυκά με μέτρο: Επίσης, αποκάλυψε ότι δεν στερήθηκε τα παραδοσιακά ινδικά γλυκά ή το παγωτό, αλλά τα κατανάλωνε με μέτρο.

Καθημερινές συνήθειες: Συνέχισε να πίνει τον τσάι της με γάλα και ζάχαρη, εντάσσοντάς το με μέτρο στο νέο της πρόγραμμα.

Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν είναι κακό να ενδίδει κανείς στις λιγούρες περιστασιακά, αρκεί να γνωρίζει τα όρια και τις κατάλληλες ποσότητες.

Υγιεινή διατροφή, πρωινό περπάτημα και ψυχική ευεξία

Σε γενικές γραμμές η μεταμόρφωση της Sundar βασίστηκε στην καθαρή διατροφή (clean eating), την πειθαρχία και τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. «Η απώλεια βάρους δεν αλλάζει μόνο τη σωματική σου υγεία, αλλά μεταμορφώνει και τη ψυχική σου διάθεση», δήλωσε η ηθοποιός.

Τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας της:

Πρωινό περπάτημα: Καθημερινή ήπια σωματική άσκηση στη φύση.

Πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες και ίνες: Ενίσχυση του μεταβολισμού και διατήρηση του κορεσμού.

Αποχή από επεξεργασμένα τρόφιμα: Αποφυγή του λευκού αλευριού και των επεξεργασμένων υδατανθράκων.

Η πορεία της Khushbu Sundar αποδεικνύει ότι η σταθερή και βιώσιμη απώλεια βάρους επιτυγχάνεται μέσα από μικρές, καθημερινές αλλαγές που διαμορφώνουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής μακροπρόθεσμα.

Προσοχή: Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και η απώλεια βάρους επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, η κατάσταση της υγείας και οι καθημερινές συνήθειες. Πριν προχωρήσετε σε σημαντικές αλλαγές στη διατροφή ή στην προσπάθεια απώλειας βάρους, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε γιατρό ή εξειδικευμένο διαιτολόγο-διατροφολόγο, ώστε να ακολουθήσετε ένα εξατομικευμένο και ασφαλές πλάνο, προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες.