Κρίνο και Αγκάθι- επόμενα επεισόδια: Ο Στέλιος μαθαίνει για την κρυφή σχέση Λεμονιάς- Μήτρου

Καθηλωτική η συνέχεια της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” στα επεισόδια που θα δούμε από Δευτέρα έως Τετάρτη στις 21:00 στον Αντ1.

Αναλυτικά όλες οι εξελίξεις

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Πέτρος παρασυρμένος από τις ενοχές λέει την αλήθεια για την εικόνα στον Στέλιο που συντρίβεται συνειδητοποιώντας πως επί δεκαπέντε χρόνια πίστευε ένα ψέμα που διέλυσε την οικογένειά του.

Στο αρχοντικό, η Λευκή συνεχίζει την προσπάθεια να ενταχθεί στο σπίτι των Αρβανιταίων, αλλά η επίσκεψη της Δέσποινας πυροδοτεί νέα σύγκρουση με τη Μαριγώ και φέρνει τον Μάρκο αντιμέτωπο με τα αδιέξοδα που απειλούν τη σχέση τους. Παράλληλα, ο Μήτρος καθησυχάζει τη Λεμονιά, που ρωτά σχετικά με νύχτα του θανάτου του Ηλία, ενώ η Λαμπρινή τον βλέπει να βγαίνει κρυφά από τη στάνη και υποψιάζεται την προδοσία του.

Ο Σκλίβας στριμώχνει τον Παναγή με την έρευνα του εισαγγελέα, ο Θωμάς βυθίζεται στις ενοχές του και αρχίζει να χάνει τον έλεγχο, ενώ ο Στέλιος, ανίκανος να καταδώσει τον Πέτρο στον Γεροδήμο, αφήνει την αλήθεια να του ξεφύγει μέσα από τα χέρια, λίγο πριν ο Πέτρος χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και πέσει στον γκρεμό…

ΤΡΙΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Παρά τις διαβεβαιώσεις του στη Λεμονιά, ο Μήτρος θυμάται τη νύχτα που ο Ηλίας ανακάλυψε την αλήθεια για τη γυναίκα του και οδηγήθηκε στον θάνατό του, φωτίζοντας το ψέμα που καταδίκασε τον Μάρκο και σημάδεψε για πάντα τον Θωμά.

Στο παρόν, ο Θωμάς λυγίζει από τις ενοχές και φτάνει κοντά στην ομολογία, αλλά ο Μάρκος τον σταματά, προσπαθώντας μάταια να τον λυτρώσει από το παλιό του τραύμα. Η Λαμπρινή από την άλλη, τρομοκρατημένη από τον νέο ξυλοδαρμό, επιχειρεί έμμεσα να εκδικηθεί τον Μήτρο, προειδοποιώντας τη Λευκή να φύγει από το αρχοντικό.

Μια επίθεση από τον Γιάννο, όμως, μετά τον εξευτελισμό του στο σχολείο για εκείνη, κάνει τη Λευκή χίλια κομμάτια… Ο Πέτρος βρίσκεται τελικά βαριά τραυματισμένος σε έναν γκρεμό κι ο Γεροδήμος σπεύδει στην κλινική μην ξέροντας αν θα ζήσει.

Παράλληλα, ο Στέλιος, έχοντας κρυφακούσει τη Λεμονιά να μιλάει για τον εραστή της στον τάφο του Ηλία, αρχίζει να πλησιάζει στη φρικτή αλήθεια…

Βρίσκει το χρυσό φυλαχτό του Μήτρου στα πράγματα της, την ώρα που εκείνη συναντά και πάλι τον Μήτρο και αφήνει να εννοηθεί πως η αλήθεια για τον γιο της είναι διαφορετική από αυτή που γνωρίζουν όλοι…

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Η Λευκή, πιεσμένη και από τον Γιάννο, ανακοινώνει στον Μάρκο ότι πρόκειται να απευθυνθεί στον εισαγγελέα για να μάθει την αλήθεια που της κρύβει, ενώ αυτός προσπαθεί να την αποτρέψει. Στο μεταξύ, η Λεμονιά αποφασίζει να μιλήσει ανοιχτά για το παιδί της στον Μήτρο, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με μια αποκάλυψη που δεν περίμενε.

Ο Θωμάς για άλλη μια φορά χάνει τον έλεγχο από την ενοχή και ο Παναγής προσπαθεί μάταια να τον συνεφέρει. Η Μαριγώ, που βλέπει τον γιο της να διαλύεται ολοένα και περισσότερο, πιέζει για απαντήσεις.

Κι ενώ ο Γεροδήμος απελπισμένος μαθαίνει από τους γιατρούς πως ο Πέτρος δύσκολα θα κρατηθεί στη ζωή, η Λαμπρινή σπεύδει να βρεθεί στο πλευρό του.

Την ίδια στιγμή, ο Στέλιος έχει ανακαλύψει πια τα πάντα για την κρυφή σχέση του Μήτρου με τη Λεμονιά και συνειδητοποιεί ότι αυτός είναι ο φονιάς του Ηλία. Έτσι, διαλέγοντας να προστατεύσει τον Γιάννο από μια νέα πληγή, παίρνει την κατάσταση στα χέρια του.

Ο Μήτρος λαμβάνει ένα μυστήριο σημείωμα που έχει μέσα το χρυσό του φυλαχτό…

Ο κύκλος της εκδίκησης μόλις ξεκίνησε