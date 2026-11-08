Ρέθυμνο: Σοβαρό ατύχημα για 42χρονο αστυνομικό σε αγροτικές εργασίες – Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλό του

Στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου παραμένει νοσηλευόμενος ένας 42χρονος αστυνομικός, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το πρωί του Σαββάτου (07/11) σε αγροτικές εργασίες.

Το ατύχημα συνέβη όταν ο 42χρονος χειριζόταν ξυλοκοπτικό μηχάνημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα στο χέρι, να υποστεί ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου και να φέρει εκτεταμένα τραύματα και στα υπόλοιπα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti, ο 42χρονος, ο οποίος υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ιατρικές παρεμβάσεις και καταβάλλουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σώσουν τα υπόλοιπα δάχτυλα και πρόκειται να μεταφερθεί στο ΚΑΤ για πιο εξειδικευμένη νοσηλεία.