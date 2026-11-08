Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία, η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική – Αναζητούνται κι άλλα πρόσωπα για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης

Για τις μεγάλες υποθέσεις απάτης και φοροδιαφυγής μίλησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής στο MEGA.

Ο κ. Πιτσιλής αναφερόμενος καταρχάς στο κύκλωμα με τα κέντρα διασκέδασης και τα εστιατόρια στη Θεσσαλονίκη και τις 18 συλλήψεις, είπε ότι «η χθεσινή υπόθεση είναι μία πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν αφορά ακριβώς σε φοροδιαφυγή, αφορά σε μη καταβολή φόρων και εισφορών, πάνω από 200 εκατομμύρια. Είναι τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω».

«Εδώ μιλάμε για πάνω από 2.000 εταιρείες στις οποίες εναλλάσσονταν αχυράνθρωποι σε συντονισμό με πραγματικούς υποκρυπτόμενους. (…) Δίνεται έμφαση στη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα γενικότερα, Χαλκιδική και αλλού, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας» πρόσθεσε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή:

«Από την πλευρά μας ήταν μία πολύμηνη έρευνα με ειδικά αναλυτικά εργαλεία, όπου σαρώσαμε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυτά τα χρέη και προσπαθήσαμε να βρούμε και εντοπίσαμε τις σχέσεις. Το τελικό στάδιο έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε σε συντονισμό με τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές της Θεσσαλονίκης. Προχωρήσαμε σε συλλήψεις. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία αναζητούνται απ’ όσο ξέρω. Το μήνυμα είναι ότι αργά ή γρήγορα όλο το κράτος, ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, άλλες Αρχές, θα βάλουμε στοπ στην παρανομία. Αργά ή γρήγορα όλοι θα εντοπιστούν».

«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική»

«Όσον αφορά στις δύο προηγούμενες υποθέσεις, Pizza Fan και ‘Χωριάτικο’, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία», είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

«Χάρη σε όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουμε έναν περιορισμό φοροδιαφυγής ο οποίος ξεπερνάει τα 8 – 9 δισ. ευρώ», τόνισε.

Σε ερώτηση για υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που μπορεί να εμπλέκονται σε υποθέσεις τέτοιες, ο κ. Πιτσιλής επεσήμανε:

«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική. Όσοι έχουν παραβεί τον όρκο τους θα πάνε και στο σπίτι τους και στη Δικαιοσύνη. Με αποδείξεις βεβαίως και με τη διαδικασία που πρέπει. (…) Δεν θα αφήσουμε κανέναν να ρίχνει σκιά πάνω στο έργο της Υπηρεσίας και των υπαλλήλων μας».

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