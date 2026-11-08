Κυριακή Γρίβα: Το Δημόσιο ζητεί να παραστεί ως υποστηρικτής της κατηγορίας στη δίκη των 4 αστυνομικών – Η αντίδραση της οικογένειας μετά το αίτημα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) ζητεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που παραπέμπονται στο εδώλιο.

Πληροφορίες της ιστοσελίδας dikastiko.gr αναφέρουν ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απέστειλε έγγραφο στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπενθυμίζοντας τόσο την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη όσο και τις πειθαρχικές κυρώσεις που τους επιβλήθηκαν από τα όργανα της ΕΛ.ΑΣ. Μέσω του εγγράφου, καλεί το υπουργείο και την ΕΑΔ να υποβάλουν σχετικό αίτημα προκειμένου το Δημόσιο να παραστεί στη δικαστική διαδικασία προς υποστήριξη της κατηγορίας, προβάλλοντας την ηθική βλάβη που υπέστη το κράτος από τις πράξεις και παραλείψεις των κατηγορουμένων.

Η κίνηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εδράζεται στο σκεπτικό ότι οι παραλείψεις των ένστολων δεν συνιστούν απλώς αποτυχία προστασίας μιας γυναίκας που είχε καταγγείλει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της, αλλά επέφεραν βαρύτατη ηθική βλάβη και στο ίδιο το κράτος. Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζει εξαιρετικό νομικό ενδιαφέρον, καθώς φέρνει το Δημόσιο σε θέση διεκδίκησης ενεργού ρόλου εναντίον τεσσάρων δικών του λειτουργών για τη διαχείριση της υπόθεσης πριν από τη γυναικοκτονία της 28χρονης. Το κατά πόσο θα γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα, εφόσον υποβληθεί, θα κριθεί πλέον από το αρμόδιο δικαστήριο.

Τι αποδίδεται στους τέσσερις αστυνομικούς

Οι τέσσερις αστυνομικοί, συγκεκριμένα η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος και ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης, έχουν παραπεμφθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διά παραλείψεως υπόχρεου προσώπου, σε βαθμό κακουργήματος.

Για κάθε έναν από τους κατηγορούμενους, το παραπεμπτικό βούλευμα περιγράφει τις ενέργειες που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έπρεπε να έχουν γίνει.

Στον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος αποδίδεται ότι δεν βρισκόταν σε κατάσταση ετοιμότητας και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την προσέγγιση του πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα, ο οποίος κινούνταν πεζός προς το σημείο φέροντας μαχαίρι.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ η 28χρονη βρισκόταν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, σε απόσταση περίπου ενάμισι μέτρου από το φυλάκιο. Εκεί την προσέγγισε ο πρώην σύντροφός της και της επιτέθηκε με μαχαίρι.

Στην επόπτρια αποδίδεται ότι, ενώ γνώριζε πως η Κυριακή Γρίβα είχε αναφέρει ότι ο πρώην σύντροφός της βρισκόταν έξω από το σπίτι της και ότι φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες. Σύμφωνα με το βούλευμα, όφειλε να συνδράμει και να καθοδηγήσει την αξιωματικό υπηρεσίας για τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, αλλά και να εκτιμήσει τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε η 28χρονη.

Αντίστοιχα, για την αξιωματικό υπηρεσίας αναφέρεται ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για την έναρξη διαδικασιών εντοπισμού του δράστη. Παράλληλα, κατά το βούλευμα, όφειλε να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού, ώστε η Κυριακή Γρίβα να μεταφερθεί με ασφάλεια στο σπίτι της, ενώ σημειώνεται ότι στο Τμήμα υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό.

Σε ό,τι αφορά τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, το δικαστικό συμβούλιο του αποδίδει ότι δεν αξιολόγησε όπως έπρεπε τη σοβαρότητα του περιστατικού. Κατά το βούλευμα, έπρεπε να καταχωρίσει την υπόθεση ως επείγον περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και να την προωθήσει ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας», προκειμένου να κινητοποιηθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του πρώην συντρόφου της και να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά της Κυριακής Γρίβα.

Αντίδραση από την πλευρά της οικογένειας

Η πρωτοβουλία του ΝΣΚ προκάλεσε την αντίδραση της πλευράς της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα. Η δικηγόρος του πατέρα και της αδελφής της 28χρονης, Ελένη Μαζαράκη, αμφισβήτησε τη δυνατότητα του Δημοσίου να παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για μια τέτοια ενέργεια.

Μιλώντας στον Alpha, υποστήριξε ότι δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας έχει εκείνος που έχει υποστεί βλάβη από την αξιόποινη πράξη, επισημαίνοντας ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση οι άμεσα πληγέντες είναι τα μέλη της οικογένειας της Κυριακής. «Το κράτος και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν νομιμοποιείται να παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη της Κυριακής. Ο νόμος ορίζει ρητά ότι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο όποιος έχει πληγεί από την αξιόποινη πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η οικογένεια δεν συμφωνεί με την ενδεχόμενη παράσταση του Δημοσίου, υπογραμμίζοντας την αντίφαση που, κατά την άποψή της, δημιουργείται από το γεγονός ότι το κράτος επιδιώκει να υποστηρίξει την κατηγορία εναντίον αστυνομικών οργάνων του, ενώ η Κυριακή δεν έλαβε την προστασία που είχε ζητήσει. «Το κράτος όφειλε να είχε προστατέψει την Κυριακή. Δεν μπορεί το κράτος, που είχε υποχρέωση, που αυτήν τη στιγμή είναι κατηγορούμενα τα όργανά του, να ζητά την τιμωρία του το ίδιο το κράτος», σημείωσε.

Μάλιστα, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει αντιρρήσεις και θα ζητήσει την αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας, διευκρινίζοντας ότι την τελική απόφαση για το ζήτημα θα λάβει το δικαστήριο.