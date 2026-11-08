Μητσοτάκης από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών: Προτεραιότητα ο αγώνας μας για την επιστροφή του συνόλου των κειμηλίων που εκλάπησαν σε ταραγμένους καιρούς

«Η προσπάθειά μας και ο αγώνας μας για να επιστραφεί το σύνολο των κειμηλίων που εκλάπησαν σε ταραγμένους καιρούς, θα αποτελεί για εμένα μία διαρκή προτεραιότητα» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφτηκε την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, για την επιστροφή κειμηλίων μεγάλης αξίας που είχαν αφαιρεθεί το 1917.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στη Μονή από την ηγουμένη Φεβρωνία και τις μοναχές και ενημερώθηκε για τη μακρά ιστορία της, το έργο της, όπως και για τα εκτεταμένα έργα αποκατάστασης, που ολοκληρώθηκαν την τελευταία τριετία για την αποκατάσταση τμημάτων του συγκροτήματος που επλήγησαν από πυρκαγιά το 2010. Είχε, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθεί το Καθολικό της Μονής, που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, τις αίθουσες με τα κειμήλια και τη βιβλιοθήκη της.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. κ. Θεολόγος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και οι βουλευτές Σερρών της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Η αντιφώνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την ηγουμένη Φεβρωνία

«Δεν αισθάνομαι ότι προσέρχομαι στο μοναστήρι σας ως ευεργέτης, αλλά ως ένας ταπεινός προσκυνητής ο οποίος απλά επιτέλεσε το καθήκον του, που του άρμοζε βάσει του διακριτού μου ρόλου», τόνισε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αντιφώνησή του προς την ηγουμένη Φεβρωνία.

«Πράγματι, απεκατεστάθη μια ιστορική “ανορθογραφία”, μια ιστορική αδικία, με την επιστροφή και στο μοναστήρι σας κειμηλίων τα οποία εκλάπησαν από τους Βούλγαρους κατακτητές πριν από έναν και πλέον αιώνα», είπε και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό και αισθάνομαι και εγώ και συμμερίζομαι τη μεγάλη χαρά τη δική σας, της Αδελφότητάς σας, αλλά και των χιλιάδων προσκυνητών που προσέρχονται σε αυτό το τόσο σημαντικό, όχι μόνο για τη Μακεδονία αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία, μοναστήρι. Έτσι και εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η προσπάθειά μας και ο αγώνας μας για να επιστραφεί το σύνολο των κειμηλίων που εκλάπησαν σε ταραγμένους καιρούς, θα αποτελεί για εμένα μία διαρκή προτεραιότητα. Έγινε, όμως, ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα και είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα έχει συνέχεια».

Τα κειμήλια που επιστράφηκαν είναι δύο εξαιρετικής τέχνης ασημένια ριπίδια με βυζαντινά περίκλειστα σμάλτα, τα οποία αποτελούν δωρεά του αειμνήστου Μητροπολίτη Σερρών Γενναδίου, ο οποίος είχε διατελέσει και Ηγούμενος της Μονής.

Τελέστηκε δοξολογία για την υποδοχή τους και τοποθετήθηκαν στον ειδικά ετοιμασμένο χώρο της Μονής.