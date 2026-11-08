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Βαγόνια τρένου εκτροχιάστηκαν στην Αίγυπτο – Τουλάχιστον 64 τραυματίες

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Διεθνή Νέα

εκτροχιασμός τρένου Αίγυπτος
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Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν αρκετά βαγόνια επιβατικής αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν στη Γκίζα, στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 64.

Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Κάιρο-Ασουάν όταν πολλά βαγόνια ανατράπηκαν κοντά στη διασταύρωση Γκέρζα στη Γκίζα.

Στο σημείο έσπευσαν 52 ασθενοφόρα για τη διακομιδή των τραυματιών, εκ των οποίων οι 54 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Al Wasta στο Μπένι Σουέφ και 10 στο νοσοκομείο Al Ayyat στη Γκίζα.

Ο υπουργός Υγείας, Χάλεντ Αμπντέλ Γκαφάρ, έδωσε εντολή στα νοσοκομεία και τις ιατρικές εγκαταστάσεις στη Γκίζα και το Μπένι Σουέφ να αυξήσουν το επίπεδο ετοιμότητάς τους και να παράσχουν την απαραίτητη επείγουσα και ιατρική φροντίδα στους τραυματίες.

Όπως υπογράμμισε το υπουργείο, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση των τραυματιών και να τους παρέχει πλήρη ιατρική περίθαλψη.

Τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Αίγυπτο, η οποία έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού της δικτύου τα τελευταία χρόνια. 

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