Βλαντίμιρ Πούτιν: Αποφασισμένος να «γονατίσει» την οικονομία της Ουκρανίας ενόψει του πιο εφιαλτικού χειμώνα – Οι επιθέσεις που επισκιάζουν τις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες

Κλιμακώνει τον πόλεμο από αέρος η Ρωσία, ρίχνοντας στη μάχη όλο και περισσότερους πόρους, καθώς η προέλαση στο έδαφος της ανατολικής Ουκρανίας συναντά ισχυρά εμπόδια. Ρωσικοί πύραυλοι και drones προχωρήσουν σε ακόμη πιο σφοδρά χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, ενώ οι επιθέσεις καταγράφονται χρονικά νωρίτερα μέσα στο έτος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, επισημαίνουν αναλυτές, με το Κρεμλίνο να έχει διευρύνει τους στόχους του ώστε να επιφέρει ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα στην ουκρανική οικονομία.

Ανεξάρτητη επιτροπή ερευνών των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε την περασμένη εβδομάδα στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία διέπραξε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, στοχοποιώντας σκόπιμα μη στρατιωτικές υποδομές -ειδικότερα με επιθέσεις σε κρίσιμα ενεργειακά δίκτυα κατά τη διάρκεια του σφοδρού χειμώνα του 2025-2026.

Φέτος τον χειμώνα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα πλήγματα αναμένεται να είναι ακόμη χειρότερα. Την ώρα που οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να μεσολαβήσουν σε νέες ειρηνευτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν το μόνο που κάνει είναι να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον της Ουκρανίας.

Η ρωσική αεροπορική εκστρατεία «στοχεύει πλέον ξεκάθαρα στην καταστροφή της ουκρανικής οικονομίας», δήλωσε ο Τζον Λαφ, επικεφαλής διεθνών συνεργασιών στο think tank New Eurasian Strategies Centre με έδρα το Λονδίνο. Μιλώντας στο CNN, ο Λαφ τόνισε επίσης ότι, κατά την εκτίμησή του, πολλοί από τους συμμάχους του Κιέβου στην Ευρώπη δεν έχουν αντιληφθεί «πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση που εξελίσσεται στην Ουκρανία», ούτε το μέγεθος του οικονομικού βάρους που αυτή μπορεί να επιφέρει στους Ευρωπαίους εταίρους.

«Ο Πούτιν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να κερδίσει στο Ντονμπάς ρίχνοντας περισσότερους στρατιώτες στη μάχη και προσπαθώντας να προελάσει, καθώς οι Ουκρανοί είχαν στην πραγματικότητα ένα σχετικά επιτυχημένο καλοκαίρι», ανέφερε ο Λαφ.

Ο Πούτιν, όπως λέει, «έχει καταλήξει ότι ο μόνος τρόπος για να το κάμψει αυτό είναι να τσακίσει ουσιαστικά την οικονομία, και το κάνουν με συστηματικό τρόπο».

Από την πλευρά του, ο Κρίστιαν Βλας, ερευνητής για την Ανατολική Ευρώπη στο ACLED (διεθνές παρατηρητήριο συγκρούσεων), τόνισε: «Θα δούμε μια τρομερή ανθρωπιστική κατάσταση αυτόν τον χειμώνα, και μάλιστα πολύ νωρίτερα από πέρυσι».

Οι θάνατοι αμάχων στην Ουκρανία βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τους πρώτους μήνες του πολέμου, καθώς τα ρωσικά πλήγματα έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 2.700 Ουκρανούς πολίτες μέχρι στιγμής το 2026, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το ACLED.

Ο αριθμός των ρωσικών επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας αυξάνεται σταθερά μέσα στο 2026. Τον Ιανουάριο του 2026 καταγράφηκαν 3.650 ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, ενώ για τον Οκτώβριο ο αριθμός αυτός εκτινάχθηκε στα 5.532.

Παράλληλα, έχουν ενταθεί και οι επιθέσεις της Ουκρανίας εντός του ρωσικού εδάφους, με 2.302 πλήγματα να πραγματοποιούνται τον Οκτώβριο. Το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τον περασμένο μήνα έπληξε τουλάχιστον επτά ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων, τρία στρατιωτικά αεροδρόμια, καθώς και κρίσιμες υποδομές ραντάρ και στρατιωτικών επικοινωνιών. Αυτό το καλοκαίρι, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίσης επιθέσεις στις αποθήκες της μεγαλύτερης διαδικτυακής εταιρείας λιανικής της Ρωσίας, Wildberries.

Η Ρωσία στοχοποιεί τη βιομηχανία και τις εξαγωγές σιτηρών

Οι ρωσικές επιδρομές κατά των εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, των λιμανιών στον ποταμό Δούναβη, των βιομηχανικών αποθηκών, των σιδηροδρομικών υποδομών και της βιομηχανίας χάλυβα αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο.

Κάποιες από αυτές τις υποδομές εξυπηρετούν τόσο πολιτικούς όσο και στρατιωτικούς σκοπούς, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόσφατες επιθέσεις έχουν στοχοποιήσει απροκάλυπτα αποκλειστικά αμάχους.

Τουλάχιστον 55 Ουκρανοί σκοτώθηκαν τη Δευτέρα, όταν η Ρωσία βομβάρδισε σχολικό κτίριο που χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο και κέντρο παροχής βοήθειας στη Ζαπορίζια. Η περιοχή δέχθηκε νέα επίθεση με drone την Κυριακή, την ώρα που διασώστες αναζητούσαν εγκλωβισμένους στα ερείπια, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Πάντως, η Μόσχα αρνείται σταθερά ότι στοχοποιεί αμάχους.

Την ίδια ώρα, μεγάλα ουκρανικά εργοστάσια χάλυβα στο Κρίβι Ριχ και τη Ζαπορίζια επλήγησαν από επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου, γεγονός που οδήγησε στην αναστολή της λειτουργίας τους. Ο δήμος του Κρίβι Ριχ έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για «σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες» και απώλεια εισοδήματος για χιλιάδες οικογένειες εξαιτίας του κλεισίματος της μονάδας παραγωγής χάλυβα.

«Πρόκειται για πλήγματα στη φορολογική βάση της Ουκρανίας και όχι απλώς στη “βιομηχανία” με μία αφηρημένη έννοια», ανέφερε ο Βλας. «Χτυπούν άμεσα τους μισθούς των πολιτών».

Σε συνδυασμό με τις ρωσικές επιθέσεις σε άλλους κρίσιμους κλάδους, όπως η γεωργία και οι εξαγωγές σιτηρών, ο Βλας υποστήριξε ότι διαφαίνεται μια προσπάθεια της Μόσχας να προκαλέσει ταυτόχρονα πολλαπλά οικονομικά σοκ σε όλο το φάσμα της ουκρανικής οικονομίας.

«Στοχοποιούν εμπορικά κέντρα, αποθηκευτικούς χώρους και αποθήκες logistics -γεγονός που διαταράσσει τη διακίνηση και την πώληση αγαθών», δήλωσε η Κατερίνα Στεπανένκο, επικεφαλής της ομάδας για τη Ρωσία στο Institute for the Study of War (ISW), το think tank με έδρα την Ουάσινγκτον που παρακολουθεί στενά τη σύγκρουση.

Σε αντίθεση με το παρελθόν που η Ρωσία επιχειρούσε κατά κύριο λόγο τη νύχτα, η Στεπανένκο επεσήμανε ότι πλέον πραγματοποιεί όλο και συχνότερα επιδρομές κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι οποίες αποσκοπούν εν μέρει στην παράλυση της καθημερινής επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας στην Ουκρανία.

«Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται σε ισχύ συναγερμός αεροπορικής επιδρομής, υπό το καθεστώς του οποίου πολλά δημόσια κτίρια ή επιχειρήσεις στην Ουκρανία απαγορεύεται νομικά να λειτουργούν, παραλύοντας έτσι την επιχειρηματικότητα», δήλωσε στο CNN.

Τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές παραλύουν επίσης την οικονομική δραστηριότητα, δεδομένου ότι οι διακοπές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης πλήττουν σοβαρά τις επιχειρήσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αρχίσει επιπλέον να στοχοποιούν ενεργειακά δίκτυα σε περιοχές της Ουκρανίας που δεν είχαν πληγεί στο παρελθόν, όπως η δυτική πόλη Ρίβνε, σημείωσε η Στεπανένκο, γεγονός που δημιουργεί νέες προκλήσεις για την ήδη εξαντλημένη ουκρανική αεράμυνα.

Οι επιπτώσεις των επιθέσεων στην ενέργεια κλιμακώνονται ραγδαία. Πολλοί από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της χώρας έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές.

«Πρέπει απλώς να έχουμε κατά νου τη σωρευτική επίδραση αυτού του πολέμου και την τεράστια κόπωση στην ουκρανική πλευρά», ανέφερε ο Λαφ. «Με τον κοινωνικοοικονομικό ιστό να δοκιμάζεται τόσο έντονα, πρόκειται πραγματικά για μια εξαιρετικά επικίνδυνη καμπή».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας (Σάββατο προς την Κυριακή), η Ρωσία επιτέθηκε στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, αφήνοντας περισσότερους από 600.000 ανθρώπους χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι σημειώνονται εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Χαρκόβου και του Ζιτομίρ.

This morning, the Russians attacked Komyshuvakha with an FPV drone, where emergency rescue operations have been underway for seven days following an aerial bomb strike that killed 55 people. Unfortunately, more people may still be under the rubble. Absolute cynicism and brutality. There was also an overnight attack on the Dnipro region – the Russians struck energy infrastructure, leaving more than 600,000 people in Dnipro and the region without power. In the Kharkiv region, the situation is difficult too. There are widespread power outages across the country. In the Zhytomyr region alone, 140 apartment buildings were left without heating following a Russian strike. Repair work is underway in virtually every affected city and community. I thank the energy workers, utility workers, and every repair crew who are literally working 24/7 to restore water, electricity, and heating supplies to people. In total, this past week alone, Russia has launched 115 missiles of various types, nearly 1,900 guided aerial bombs, and more than 3,000 attack drones against our cities and communities. These are combined strikes involving many ballistic missiles. And a significant portion of the missiles were manufactured this year. We constantly provide our partners with information about Russian enterprises involved in ballistic missile production. In October, Ukraine imposed major sanctions packages on the individuals and legal entities involved. It is very important that they be synchronized across Europe and G7 jurisdictions. If the world does not have enough anti-ballistic capabilities to protect Ukrainian skies, then the missiles must be stopped on the production lines. We count on a strong 22nd EU sanctions package. Thank you to all partners who are truly helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2026

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ενεργειακές υποδομές που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός καθώς και πλοίο με εμπορευματοκιβώτια που μετέφερε όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, στη νοτιοδυτική Ουκρανία.

Η Ρωσία είχε πλήξει ενεργειακό υποσταθμό στην ουκρανική περιφέρεια Ζίτομιρ, που τροφοδοτεί με ρεύμα την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα το υπουργείο.

Οι τοπικές αρχές στο Κίεβο ανέφεραν ότι περίπου το 40% των κτιρίων δεν διέθετε θέρμανση μέχρι το Σάββατο. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, απηύθυνε ακόμη μια αυστηρή προειδοποίηση αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς σημειώθηκαν οι πρώτες χιονοπτώσεις του έτους στη χώρα.

«Η Μόσχα επιδιώκει σκόπιμα να αφήσει εκατομμύρια Ουκρανούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό καθώς πλησιάζει ο χειμώνας», δήλωσε ο Σίμπιχα, σημειώνοντας ότι «η Ρωσία προσπαθεί να πετύχει μέσω του ψύχους και του σκοταδιού ό,τι δεν μπορεί να επιτύχει στο πεδίο της μάχης».

Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα

Η αύξηση των απωλειών μεταξύ των αμάχων συμπίπτει με τη διευρυμένη χρήση από τη Ρωσία αεριωθούμενων (jet-powered) drones Shahed και περιφερόμενων πυρομαχικών , δηλαδή όπλων που είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταρριφθούν από τις ουκρανικές δυνάμεις. Η Ουκρανία καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση των δυνατοτήτων αναχαίτισής τους, ωστόσο, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, προς το παρόν τα ρωσικά όπλα διατηρούν το πλεονέκτημα.

Παράλληλα, το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια συνεχή έλλειψη αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης Patriot, οι οποίοι αποτελούν ένα από τα ελάχιστα αμυντικά συστήματα ικανά να καταρρίψουν έναν ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο.

Ως αποτέλεσμα, «οι θάνατοι και οι τραυματισμοί αμάχων αυξάνονται σχεδόν αδιάκοπα από τον Απρίλιο. Ωστόσο, η κατακόρυφη άνοδος των θυμάτων τον Οκτώβριο -και συγκεκριμένα στις αρχές Οκτωβρίου- είναι απλώς συγκλονιστική», δήλωσε στο CNN ο Βλας από το ACLED.

Οι άμαχοι πληρώνουν επίσης βαρύ τίμημα και σε επίπεδο επιβίωσης. Νέα έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης (International Rescue Committee – IRC) αποκαλύπτει ότι στις νότιες και ανατολικές περιφέρειες της Ουκρανίας, η οικονομική εξαθλίωση αναγκάζει τους πολίτες είτε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους είτε να βρεθούν αντιμέτωποι με τεράστιους κινδύνους προκειμένου να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Για παράδειγμα, σε ορισμένες περιοχές, η IRC διαπίστωσε ότι αγρότες διακινδύνευαν τη ζωή τους δουλεύοντας σε ναρκοθετημένα χωράφια, αποκλειστικά και μόνο για να έχουν μια πηγή εισοδήματος.

Ανάμεσα σε εκατοντάδες νοικοκυριά που συμμετείχαν στην έρευνα στην περιοχή του Μικολάιβ, το 91% δήλωσε ότι βρίσκεται σε άμεση ανάγκη οικονομικής βοήθειας. Στο Ντνιπροπετρόφσκ, το 42% ανέφερε την οικονομική ενίσχυση ως επιτακτική ανάγκη.

«Η έλλειψη οικονομικών πόρων δεν αφορά απλώς την πληρωμή των λογαριασμών. Δημιουργεί ουσιαστικά την πίεση για αποφάσεις που αλλάζουν ριζικά τη ζωή», δήλωσε η Όλγα Κασούμπα, αναπληρώτρια διευθύντρια επιχειρήσεων πεδίου της IRC στην Ουκρανία.

Για πολλούς πολίτες στην ανατολική Ουκρανία, η σύγκρουση άρχισε να ανατρέπει τις ζωές και τα μέσα βιοπορισμού τους ήδη από το 2014, σημείωσε, κάτι που σημαίνει ότι βιώνουν πάνω από μία δεκαετία οικονομικής ασφυξίας. Με έδρα το Κίεβο, η Κασούμπα έχει γίνει και η ίδια μάρτυρας της αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας και της απώλειας των εισοδημάτων των γειτόνων της. Η τοπική λαϊκή αγορά έκλεισε αφού καταστράφηκε σε ρωσική επιδρομή, ενώ μια κοντινή αποθήκη επλήγη σε άλλη πρόσφατη επίθεση, καταστρέφοντας το εμπόρευμα πολλών μικρών βιβλιοπωλών, όπως δήλωσε στο CNN.

«Όταν καίγονται τα παντοπωλεία, όταν καίγονται οι αποθήκες… ναι, αυτό επηρεάζει τα προϊόντα», τόνισε η Κασούμπα. «Αποτελεί όμως ταυτόχρονα και την πηγή εισοδήματος για για χιλιάδες ανθρώπους».

Oι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Ο Γάλλος υπουργός των Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι θα λάβουν μέρος στις συνομιλίες για την Ουκρανία που θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι την επόμενη εβδομάδα.

«Οι Ευρωπαίοι θα εκπροσωπηθούν επαρκώς», δήλωσε ο Μπαρό σε συνέντευξή του στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι ρωσο- ουκρανικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι στις 10-11 Νοεμβρίου θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου και τις μεταπολεμικές συμφωνίες ασφαλείας.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους και διπλωμάτες, συμπεριλαμβανομένου του υφυπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.Η

Θα είναι οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ των εμπολέμων από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Πηγή πληροφοριών: CNN/ Reuters.