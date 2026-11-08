Η βόλτα της Μελόνι με άλογο σε ιππική έκθεση στη Βερόνα – ΒΙΝΤΕΟ

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Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επισκέφθηκε για πρώτη φορά την 128η έκθεση Fieracavalli στη Βερόνα. Πρόκειται για διεθνή έκθεση για τον ιππικό κλάδο, η οποία συγκεντρώνει περίπου 2.400 άλογα από 60 φυλές, καθώς και 700 εταιρείες από 25 χώρες.

Αφού παρακολούθησε μια επίδειξη στο περίπτερο του Υπουργείου Γεωργίας, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέβηκε σε ένα λευκό άλογο και έκανε μια σύντομη βόλτα μέσα σε ειδικό χώρο, χαιρετώντας το πλήθος.

Αφού κατέβηκε από το άλογο, η Τζόρτζια Μελόνι περιηγήθηκε στους εξωτερικούς χώρους του εκθεσιακού κέντρου Veronafiere, και συνομίλησε με εκθέτες και επισκέπτες, βγάζοντας selfies με τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική αξία του ιππικού κλάδου της Ιταλίας, σημειώνοντας ότι αποφέρει κύκλο εργασιών περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και στηρίζει περίπου 100.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Τόνισε επίσης τη στήριξη της κυβέρνησης σε έργα που στοχεύουν στο να καταστήσουν τα ιππικά αθλήματα και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα άλογα πιο προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία.